Calcio, Serie A 2020: vittorie di Atalanta, Sassuolo, Roma e Torino nei match della 31ma giornata

Il campionato della Serie A di calcio vede proseguire la 31ma giornata: i match delle ore 21.45 vedono la vittoria esterna del Sassuolo in casa del Bologna per 1-2, e quelle interne dell’Atalanta per 2-0 sulla Sampdoria, e di Torino e Roma, rispettivamente contro Brescia e Parma, entrambe in rimonta e col punteggio finale di 3-1 e 2-1.

L’Atalanta si issa momentaneamente al terzo posto, a -2 dalla Lazio seconda, grazie ai gol al 75′ di Toloi ed all’85’ di Muriel, che risolvono una complicata partita contro la Samp, la quale resta a +5 sul Genoa terzultimo. Il match tra le due squadre ormai tranquille, Bologna e Sassuolo, va ai neroverdi, che si impongono grazie alle reti di Berardi al 41′ ed Haraslin al 57′. A nulla serve il gol di Barrow nel finale.

In fotocopia le altre due sfide serali: a Roma il Parma passa al 9′ col rigore di Kucka, ma poi viene ribaltato dalle reti di Mkhitaryan al 43′ e di Veretout al 57′, mentre a Torino il Brescia si illude con la rete di Torregrossa al 21′, ma poi viene battuto nella ripresa dall’autorete di Mateju e dai gol di Belotti e Zaza.

Foto: LaPresse