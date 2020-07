LIVE Atalanta-Sampdoria 2-0, Serie A calcio in DIRETTA: Toloi e Muriel firmano le reti della vittoria per la squadra di Gasperini. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.47 Pagelle:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 7; Toloi 7.5, Caldara 6.5, Djimsiti 6 (52′ De Roon 6.5); Hateboer 6, Pasalic 5.5 (69′ Malinovskyi 6.5), Freuler 6, Gosens 6 (88’ Castagne 6.5); Gomez 7; Ilicic 5.5 (69′ Muriel 7.5), Zapata 6 (88’ Sutalo s.v.). All. Gasperini 7.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero 6; Bereszynski 5, Yoshida 5, Colley 6, Murru 6 (82′ Augello s.v.); Depaoli 5.5, Thorsby 5.5, Linetty 6, Ekdal 5.5, Jankto 5 (82′ Ramirez s.v.); Gabbiadini 6.5 (82′ La Gumina s.v.). All. Ranieri 5.

23.44 L’Atalanta vince una partita difficilissima, dove la Sampdoria sta in partita fino alla rete dell’uno a zero di Toloi, poi Muriel chiude il match con un bolide da fuori area. Atalanta che si porta a -9 dalla Juventus con lo scontro diretto sabato prossimo.

95′ Fine della partita, Atalanta-Sampdoria 2-0.

94′ Ultimo giro d’orologio della partita.

92′ Atalanta che gestisce bene il pallone, nessun pericolo.

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

88′ Fuori Zapata e Gosens, dentro Sutalo e Castagne per l’Atalanta.

86′ Gooooooooooooooooooooool, Muriellllllllllllllllllllllll, da fuori area con l’interno collo trova il primo palo segnando un gol fantastico, Atalanta-Sampdoria 2-0.

84′ Ranieri continua ad incitare i suoi per arrivare al pareggio.

82′ Fuori Ekdal, Gabbiadini, Jankto per Augello, La Gumina e Ramirez per la Sampdoria.

80′ Tiro cross di Murru da buona posizione dalla sinistra, spreca tutto con un brutto tentativo.

78′ Atalanta che non smette di spingere, vuole il raddoppio.

76′ Sampdoria punita da un calo di concentrazione durante un corner che sembrava innocuo.

74′ Gooooooooooooooooooooooooool, Toloiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, angolo di Gomez per la testa di Toloi che non sbaglia sul secondo palo, Atalanta-Sampdoria 1-0.

72′ Tiro fuori di Malinovskyi da fuori area!

70′ Fuori Ilicic e Pasalic per Muriel e Malinovskyi per l’Atalanta.

68′ Massimo sforzo dell’Atalanta, tutti in avanti per la squadra di Gasperini.

66′ Giallo per Bereszynski per entrata a forbice su Gomez.

64′ Gomez per Hateboer che in acrobazia non trova la porta di un soffio.

62′ Soffre l’Atalanta, non riesce a trovare sbocchi offensivi.

60′ Gollini para un tiro a botta sicura di Jankto, ma il giocatore era in fuorigioco.

58′ Ranieri si sgola dalla panchina di far girare palla per attaccare l’Atalanta.

56′ Giallo per Jankto che esce dalla barriera prima di una punizione.

54′ Fuori Djimsiti e dentro De Roon per l’Atalanta.

52′ Tiro da fuori area di Gabbiadini, para Gollini senza nessun problema.

50′ Toloi tenta il tiro da fuori, pallone altissimo.

48′ Altro ritmo per l’Atalanta, ci prova seriamente ad arrivare al vantaggio.

46′ Inizia il secondo tempo!

22.38 Partita brutta che vive di fiammate, Ranieri che prepara bene la trappola difensiva bloccando sul nascere ogni azione con una difesa votata all’anticipo dell’azione in cui Yoshida e Colley si stanno ben comportando.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo. Atalanta-Sampdoria 0-0.

43′ Contatto sospetto nell’area della Sampdoria, atterrato Freuler.

41′ Hateboer da fuori dal limite dell’area ci prova, Audero è attento.

39′ Audero salvai in uscita su Zapata!

37′ Sampdoria che risponde colpo su colpo, corner battuto male da Linetty,

35′ Giallo per Thorsby per aver steso Gomez in contropiede.

33′ Alza il ritmo l’Atalanta ma la Sampdoria sta mettendo dentro una prestazione attenta.

31′ GOLLINI! Gabbiadini prova un tiro da fuori che solo una gran respinta di Gollini può metterlo fuori.

29′ Gomez per Zapata che prova il tiro da fuori, para Audero.

27′ Linetty rischia il giallo per due interventi su Pasalic e Freuler.

25′ Yoshida ci prova da fuori dopo una punizione battuta male, pallone altissimo sopra la traversa.

23′ Gabbiadini al volo spaventa Gollini ma non trova la porta.

21′ De Paoli compie una diagonale decisiva su Zapata pronto a colpire di testa.

19′ Toloi salva su Gabbiadini lanciato a rete!

17′ Ilicic per Gosens che non riesce a stoppare dentro l’area di rigore.

15′ Cross di Toloi ma è troppo forte e finisce fuori.

13′ Bellissimo lancio di Ekdal per De Paoli, ma Gollini esce di testa in tuffo fuori area.

11′ Fallo in attacco di Gomez che dopo un corner corto arriva in ritardo sul pallone.

9′ Comincia a prendere le misure l’Atalanta, ma la Sampdoria dimostra di difendere bene alto.

7′ Crea scompiglio Ilicic nell’area di rigore della Sampdoria ma non arriva a crossare il giocatore sloveno per il raddoppio di marcatura subito.

5′ Parte bene in questi primi minuti la Sampdoria, pressing alto e squadra molto corta per Ranieri.

3′ Gabbiadini serve in profondità Murru che incrocia sul secondo palo, pallone fuori di poco.

1′ Inizia la partita!

21.42 Squadre in campo, tra poco si parte!

21.39 Mancano solo sei minuti all’inizio della partita!

21.36 Guardando alla rosa della Samp, invece, Manolo Gabbiadini ha disputato le sue prime 25 presenze in Serie A con la maglia dell’Atalanta tra il 2010 e il 2012, segnando un gol.

21.33 Occhio agli ex: Luis Muriel e Duván Zapata hanno rispettivamente disputato 79 e 31 gare con la maglia della Sampdoria in Serie A, segnando 21 e 11 gol.

21.30 Nelle ultime 14 partite contro l’Atalanta in Serie A (tutte quelle nell’era dei tre punti a vittoria), Claudio Ranieri non ha mai perso, avendo ottenuto sette vittorie e sette pareggi.

21.27 La Sampdoria ha conquistato 29 dei 32 punti in questo campionato con Ranieri in panchina: considerando le 23 giornate con lui alla guida, i blucerchiati sarebbero dodicesimi in classifica, con 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

21.24 L’Atalanta ha segnato 100 gol in 39 partite di questa stagione (tutte le competizioni), una media di 2,56 a gara: considerando le squadre dei top-5 campionati europei 2019/20 soltanto Bayern Monaco (2,98) e Psg (2,95) hanno una media migliore.

21.21 La squadra di Ranieri ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Lecce: la Sampdoria non registra due successi esterni consecutivi in Serie A dal marzo 2019.

21.18

📄 | #AtalantaSamp Nulla è possibile finché non provi a farlo. Marinai, sfruttiamo il vento. pic.twitter.com/qwAGFHbF6c — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 8, 2020

21.15 Atalanta e Sampdoria si sono affrontate 47 volte a Bergamo in Serie A, con un bilancio di 20 vittorie casalinghe, 17 pareggi e 10 successi esterni.

21.12 Bilancio in perfetto equilibrio tra Atalanta e Sampdoria nelle ultime sei sfide in casa dei nerazzurri in Serie A, con tre successi per parte.

21.09 Un successo e un pareggio per l’Atalanta nelle ultime due sfide di Serie A contro la Sampdoria: i bergamaschi non rimangono per tre partite senza sconfitte contro i liguri dal 2006.

21.06

21.03 Tra le squadre affrontate in tutte le stagioni dal 2016/17 in avanti, la Sampdoria rappresenta un grande ostacolo per l’Atalanta in fase realizzativa: i nerazzurri fanno più fatica a trovare il gol solamente contro il Cagliari (5), e contro i blucerchiati hanno messo a segno 6 gol in questo intervallo di tempo.

21.00 D’altra parte, la Sampdoria ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica: il successo del Lecce sulla Lazio ha alzato l’asticella per chi punta alla salvezza e gli attuali 32 punti della squadra di Ranieri sono ragione di preoccupazione.

20.57 I passi falsi di Juve e Lazio in vetta, infatti, potrebbero avvicinare l’Atalanta in caso di successo: con una vittoria, la squadra di Gasperini si porterebbe a -2 dalla Lazio e a -9 dai bianconeri, sorpassando momentaneamente l’Inter (impegnata domani a Verona).

20.55 Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini. All. Ranieri

20.52 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Atalanta-Sampdoria partita della Serie A Tim.

Orario, probabili formazioni e come vedere Atalanta-Sampdoria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Sampdoria match della Serie A Tim 2019-20, l’Atalanta può accorciare il distacco con le prime tre in classifica mentre la Sampdoria vuole una vittoria per allontanarsi dalla zona calda dopo la vittoria del Lecce contro la Lazio.

Dopo l’ampio turnover di Cagliari, Gasperini dovrebbe rilanciare Ilicic, Gomez e Duvan Zapata dall’inizio. A centrocampo possibile turno di riposo per De Roon con Pasalic che giostrerebbe accanto a Freuler, ma l’olandese resta favorito, dalla panchina Tameze. Hateboer è in vantaggio su Castagne come esterno destro, mentre a sinistra ci sarà senza ombra di dubbio Gosens. Out Palomino per squalifica: spazio a Toloi e Dijmsiti con Caldara, ma spera anche Sutalo. Dubbio Malinovskyi-Ilicic sulla trequarti con lo sloveno che dovrebbe tornare titolare, in porta torna Gollini.

Ranieri dovrebbe in gran parte confermare l’undici che ha vinto contro la SPAL: in attacco Gabbiadini, Ramirez, Bonazzoli e La Gumina si giocano due maglie, con i primi due favoriti. Thorsby rientra dalla squalifica e si prende una maglia da titolare con Bertolacci, Ekdal e Linetty autore di ottime prestazioni con gol negli ultimi turni. In difesa due posti tra Yoshida, Colley e Chabot. Terzini saranno Bereszynski e uno tra Murru e Augello a difendere Audero in porta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Atalanta-Sampdoria, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.