Calcio, Serie A 2020: Napoli corsaro a Genova, pari per il Cagliari a Firenze

Il campionato della Serie A di calcio vede proseguire la 31ma giornata: i match delle ore 19.30 vedono la vittoria esterna del Napoli in casa del Genoa per 1-2, mentre a Firenze i padroni di casa non vanno oltre lo 0-0 contro il Cagliari. Il Napoli torna quinto scavalcando il Milan, mentre il Cagliari raggiunge la fatidica quota 40. Genoa terzultimo, ora la Fiorentina ha otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

A Genova il Napoli parte subito forte, ma al 7′ il gol di Elmas viene annullato dall’arbitro per un fallo di mano. Gli ospiti passano in vantaggio al crepuscolo della prima frazione, con Mertens che piazza la pala nell’angolino lontano dopo una bella azione corale. Nella ripresa pari di Goldaniga al 49′ sugli sviluppi di un corner, ma al 66′ Lozano, pesato benissimo da un lungo lancio di Lobotka, segna il 2-1 e regala tre punti ai partenopei.

Loading...

Loading...

A Firenze si chiude 0-0 lo scontro tra Fiorentina e Cagliari. Al 6′ Simeone va in gol, ma è in posizione di fuorigioco, poi al 26′ Cragno si supera su Lirola, mentre al 39′ Duncan centra il palo. Cragno decisivo anche nella ripresa: al 78′ devia il colpo di testa di Kouame, mentre al 95′ si supera su Cutrone e blinda lo 0-0.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse