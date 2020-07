Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per il raduno di Formia. Prima da coach per Greg Ireland

Sono 24 i convocati dell’Italia dell’hockey su ghiaccio per il raduno di Formia, il primo di Greg Ireland come head coach della Nazionale azzurra: il ritiro scatterà domenica 12 e si concluderà sabato 18 luglio. Nel 2021 l’Italia giocherà i Mondiali Top Division a fine maggio ed il torneo di qualificazione olimpica a fine agosto.

Così Greg Ireland al sito federale: “Sono felice di iniziare un nuovo capitolo della mia vita professionale, sfrutterò questi giorni per conoscere i ragazzi e farmi conoscere da loro. Oltre alla parte fisica e atletica, il raduno di Formia sarà importante per cementare ulteriormente il gruppo che nella prossima stagione dovrà affrontare impegni estremamente importanti per l’hockey italiano“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Difensori: Tobias Brighenti, Lorenzo Casetti, Gregorio Gios, Daniel Glira, Thomas Larkin, Gianluca March, Stefano Marchetti, Marco Marzolini, Thomas Larkin, Jan Pavlu, Ivan Tauferer.

Attaccanti: Martin Castlunger, Ivan Deluca, Stephan Deluca, Luca Frigo, Marco Insam, Simon Kostner, Marco Magnabosco, Matthias Mantinger, Michele Marchetti, Simon Pitschieler, Viktor Schweitzer, Michael Sullmann, Tommaso Traversa.

Coaching staff: Greg Ireland (Head Coach) Giorgio De Bettin, Riku-Petteri Lehtonen, Fabio Armani e Diego Scandella (assistenti allenatori)

Staff: Guido Tonelli (massofisioterapista), Terri Rosini (preparatore atletico)

