Tennis, UTS 2020: Berrettini cerca il riscatto contro Paire, super sfida Thiem-Tsitsipas

Matteo Berrettini cerca il riscatto nella seconda giornata della seconda tappa all’Ultimate Tennis Showdown 2020. Il romano è stato sconfitto ieri nettamente per 4-0 da Feliciano Lopez, perdendo dunque la sua imbattibilità nel torneo organizzato a Nizza nell’accademia di Patrick Mouratoglou.

Berrettini affronterà il francese Benoit Paire in un match importante per il numero otto del mondo, che deve vincere per confermarsi nelle zone alte della classifica. Dall’altra parte il francese ha battuto Brown e Moutet sempre per 3-1 e dunque ha due vittorie come Matteo, che è comunque favorito nel match di questo pomeriggio (inizio ore 17.15 con anche diretta scritta su OA Sport).

Il match della giornata è quello che concluderà la seconda tappa dell’UTS 2020. Si affrontano, infatti, Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem, in quella che è un remake della finale delle ultime ATP Finals. Il greco è imbattuto a Nizza ed è l’unico ad aver vinto tutte e tre le partite, mentre l’austriaco ha esordito ieri nella manifestazione, ma ha perso per 3-1 contro Richard Gasquet.

Quest’ultimo se la vedrà con il tedesco Dustin Brown, che cerca ancora la prima vittoria. Molto interessante la sfida tra Feliciano Lopez e David Goffin, con il belga obbligato a vincere per rientrare in corsa. Ad aprire il programma, invece, saranno l’australiano Alexei Popiryn e il francese Corentin Moutet.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 21 GIUGNO 2020

ore 16.00 Popiryn (Aus) – Moutet (Fra)

ore 17.15 Paire (Fra) – Berrettini (Ita)

ore 18.30 Brown (Ger) – Gasquet (Fra)

ore 21.00 Lopez (Spa) – Goffin (Bel)

ore 22.15 Thiem (Aut) – Tsitsipas (Gre)

Foto: LaPresse