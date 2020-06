Torino-Lazio 1-2, Serie A: Immobile e Parolo ribaltano i granata, capitolini a -1 dalla Juventus!

La Lazio ha sconfitto il Torino per 2-1 nel match valido per la 29ma giornata della Serie A. I biancocelesti si sono imposti in rimonta allo Stadio Olimpico grazie ai sigilli di Ciro Immobile e Marco Parolo, abili nella ripresa a ribaltare la marcatura su rigore di Andrea Belotti. I capitolini si confermano al secondo posto in classifica e ora sono a un solo punto di distacco dalla capolista Juventus, impegnata sul campo del Genoa a partire dalle ore 21.45: i ragazzi di Simone Inzaghi sono riusciti a mettere pressione ai Campioni d’Italia, obbligati a vincere a Marassi per allungare nuovamente in testa alla graduatoria del campionato. La lotta per lo scudetto è più calda che mai. I granata, invece, sono quattordicesimi con sei lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

Simone Inzaghi si affida al 3-5-2 con Caicedo e Ciro Immobile a comporre la coppia d’attacco. Fantasia a centrocampo con Milinkovic-Savic, Parolo e Luis Alberto mentre Lazzari e Jony agiscono sulle fasce. Gabarron, Acerbi e Radu in difesa davanti a Strakosha. Longo replica con lo stesso modulo, scegliendo Belotti e Verdi nel tandem offensivo, supportati da Rincon-Meite e Lukic mentre Aina e De Silvestri sono gli esterni. Linea difensiva con Bremer, N’Koulou, Lyanco e Sirigu tra i pali.

Il Torino parte a spron battuto e al 4′ conquista un calcio di rigore: Immobile colpisce col braccio il pallone girato da N’Koulou dopo una punizione di Verdi e Massa indica il dischetto (l’attaccante è stato ammonito e salterà il prossimo incontro perché era diffidato). Andrea Belotti è impeccabile dal dischetto e porta in vantaggio i padroni di casa. La Lazio rallenta il ritmo e pian piano prova ad alzare il baricentro, la prima occasione degli ospiti arriva al 23′ quando Milinkovic-Savic libera Immobile in area ma il destro dell’attaccante non trova lo specchio della porta. I biancocelesti si fanno apprezzare in fase di costruzione ma sono poco concreti negli ultimi metri, soltanto nel recupero fanno tremare i granata: punizione di Luis Albero, Acerbi insacca di testa ma l’arbitro annulla il gol del pareggio per fuorigioco.

La Lazio riparte in maniera aggressiva nella ripresa e al 48′ ci pensa un sontuoso Ciro Immobile a siglare la rete dell’1-1 (29 gol in 29 partite giocate, ora è a 5 reti dalla conquista della Scarpa d’Oro): filtrante di Luis Alberto che lancia la corsa della punta, sinistro incrociato e Sirigu è battuto. Girandola di cambi allo scoccare dell’ora di gioco: Inzaghi inserisce Correa e Lukaku per Caicedo e Jony, Longo rimpiazza Verdi e De Silvestri con Berenguer e Ansaldi. La Lazio attacca a spron battuto cercando con convinzione il gol della vittoria e lo trova al 72′ con uno strepitoso Marco Parolo: traversone di Lukaku, destro al volo di Milinkovic-Savic, Sirigu si salva con i piedi ma l’azione prosegue, Lazzari tocca dietro per Immobile il quale prolunga per l’impeccabile Parolo bravo a insaccare da fuori area (non segnava dal maggio 2019 contro l’Atalanta). Il Torino si affida a Millico e Djidj nei dieci minuti finali al posto di Bremer e Lukic ma il risultato non cambia e la Lazio festeggia una vittoria cruciale nella lotta per lo scudetto.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse