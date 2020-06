LIVE Roma-Sampdoria, Serie A in DIRETTA: riparte il cammino dei giallorossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Sampdoria, match valido per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. I giallorossi di Fonseca tornano in campo dopo la lunghissima sosta e ospitano all’Olimpico uno degli ex più amati da queste parti, Claudio Ranieri con la sua Sampdoria che non è nuova a “colpacci” nella Capitale.

Fonseca dovrà fare i conti con un’assenza pesante come quella del portiere Pau Lopez, che sarà sostituito da Mirante e, nonostante le prove dei giorni scorsi mirate a schierare la difesa a 3, dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, in difesa ci saranno Bruno Peres (che dovrebbe vincere il ballottaggio con Santon e Zappacosta), Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo volata tra Cristante e Diawara, Veretout centrale. In attacco il perno sarà come sempre Dzeko, affiancato da Carles Peres a destra, Pellegrini al centro e Mkhitaryan a sinistra. Claudio Ranieri, ancora privo di Quagliarella, ritrova Gabbiadini in attacco, resterà ancorato al consueto 3-5-2 ma potrebbe cambiare molto rispetto al match di domenica a San Siro, nel quale la Samp è piaciuta molto nel secondo tempo, dopo una prima parte di gara da dimenticare. In porta giocherà Audero, In difesa sarà Colley a prendere il posto di Bereszynski, assieme a Yoshida e Tonelli. A centrocampo Ekdal dovrebbe ritrovare il posto da titolare al centro con Vieira da una parte e Jankto dall’altra, mentre larghi sulle fasce giocheranno Depaoli e Murru. In attacco Bonazzoli dovrebbe far coppia con il rientrante Gabbiadini.

I precedenti sono favorevoli ai giallorossi che, nei 64 incontri giocati nella Capitale, si sono imposti 41 volte, con 12 pareggi ed 11 vittorie ospiti. L’ultimo confronto romano si è giocato il 11/11/2018, con successo per 4-1 della Roma (Juan Jesus, Schick, doppietta di El Shaarawy e Defrel).

