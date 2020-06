Calcio, successi in rimonta di Atalanta e Roma nella 27ma giornata della Serie A 2020

Il campionato della Serie A di calcio ha visto questa sera completarsi la 27ma giornata. Nei match delle ore 21.45, l’Atalanta ha superato in rimonta la Lazio per 3-2, dopo che gli ospiti erano avanti 0-2, mentre la sfida tra Roma e Sampdoria si è conclusa con il successo dei capitolini col punteggio di 2-1, sempre in rimonta dopo il vantaggio ospite. La Lazio resta a -4 dalla Juventus, mentre l’Atalanta si porta a 4 punti dall’Inter, mantenendo 6 lunghezze di margine sulla Roma.

A Bergamo sembra mettersi in discesa per gli ospiti: la Lazio passa in vantaggio al 5′ grazie al goffo autogol di De Roon e poi raddoppia all’11’ con la botta da fuori di Millinkovic-Savic, ma Gosens con un bel colpo di testa riapre i giochi al 38′. Nella ripresa con una gran conclusione dalla distanza Malinovsky pareggia, poi decide Palomino al minuto 80.

Loading...

Loading...

A Roma canovaccio simile: al minuto 11 Gabbiadini approfitta di uno svarione della difesa romanista e porta in vantaggio i suoi, poi al 31′ viene annullato un gol a Veretout per fallo di mano. Nella ripresa però la Roma ribalta comunque la partita con la doppietta di Dzeko, che pareggia al 64′ e sigla il gol vittoria al minuto 85.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse