LIVE Roma-Sampdoria 2-1, Serie A in DIRETTA. Capolavori Dzeko dopo Gabbiadini per la rimonta giallorossa. Pagelle e Highlights

LA CRONACA DI ROMA-SAMPDORIA 2-1

23.43: La diretta live di Roma-Sampdoria si chiude qui. Grazie per averci seguito, buona notte e appuntamento alle prossime sfide di campionato

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA: Audero 7; Bereszynski 6, Tonelli 5.5, Yoshida 5.5, Augello 6 (81′ Murru N.G.); Depaoli 6, Thorsby 6.5, Ekdal 6, Linetty 6.5 (70′ Ramirez 6), Jankto 7 (63′ Leris 5); Gabbiadini 6.5 (63′ Bonazzoli 5.5). All.: Ranieri 6.

LE PAGELLE DELLA ROMA: Mirante 6; Bruno Peres 5.5 (60′ Zappacosta 6), Ibanez 5.5, Smalling 6.5, Kolarov 6; Veretout 6, Diawara 4.5 (60′ Cristante 6.5); Carles Perez 5.5 (72′ Under 5.5), Pastore 5 (60′ Pellegrini 7), Mkhitaryan 6 (85′ Kalinic n.g.); Dzeko 8. All. Fonseca 6.5

94′ Finisce qui. La Roma batte 2-1 in rimonta la Sampdoria con una doppietta di Dzeko che ha risposto alla rete di Gabbiadini nel primo tempo

93′ Ancora corner, con l’intervento di Dzeko

93′ Corner per la Samp. Ultima occasione per gli ospiti

91′ Il forcing piuttosto confusionario della Sampdoria

89′ Ci prova la Samp ma al momento non crea problemi alla Roma. 3′ di recupero

87′ Punizione di Ramirez dalla sinistra, testa di Thorsby e palla fuori di poco

85′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DZEKOOOOOOOOOOOOOOO!!! Rilancio di Cristante in area, Dzeko difende la posizione e, lasciato colpevolmente solo, al volo di destro batte Audero da centro area. Altro grande gol!!!

85′ Entra Kalinic per Mkhitaryan, doppio centravanti per il finale della Roma

81′ Entra Murru per Augello nella Samp

80′ Giallo per Mkhitaryan, partita meno spettacolare in questa ultima fase ma quasi in tutto il secondo tempo

79′ Corner per la Samp

78′ Alta la punizione di Kolarov

77′ Fallo su Dzeko di Ekdal. Punizione dal limite per la Roma. Ci riprova Kolarov?

76′ Possesso palla prolungato della Roma senza sbocchi

75′ Roma un po’ confusionaria in avanti. Nessuna occasione per i giallorossi negli ultimi minuti

72′ Fuori Perez, dentro Under nella Roma

70′ Entra Ramirez per Linetty nella Samp

69′ PALO DI KOLAROV!!! Punizione rasoterra, Audero battuto ma la palla sbatte sul montante e torna in campo

68′ Punizione dal limite per la Roma, fallo su Mkhitaryan

66′ Roma vicina al raddoppio. Azione di Kolarov sulla sinistra, conclusione dal limite deviata in corner

64′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DZEKOOOOOOOOOOOOOO!!! Palla col contagiri di Pellegrini e fantastica girata di sinistro del bosniaco con grande coordinazione. Gol spettacolare!!! 1-1

63′ Prova ad aumentare il ritmo la Roma. Samp apparentemente meno brillante e sicuramente più racchiusa rispetto al primo tempo. Entra Leris per Jankto, tra i migliori in campo, esc Gabbiadini, entra Bonazzoli

60′ Triplo cambio nella Roma. Cristante per Diawara, Pellegrini per Pastore, Zappacosta per Peres

59′ Nulla di fatto sulla punizione

58′ Fallo su Dzeko sul versane destro dell’area della Sampdoria, Punizione per i giallorossi, giallo per Berezynski

53′ Samp pericolosa in contropiede, Depaoli serve Jankto sulla sinistra, rasoterra di sinistro e salva Mirante

51′ Prolungato possesso palla della Samp, lancio in avanti per Depaoli anticipato da Mirante

49′ Conclusione al volo di Mkhitaryan ben servito da Kolarov, pallone di poco fuori

49′ Sampdoria molto più raccolta dietro rispetto al primo tempo

47′ Cerca di stringere i tempi la Roma ma la conclusione di Veretout non è pericolosa

46′ Iniziato il secondo tempo. Nessun cambio

47′ Si chiude qui un primo tempo tutto sommato divertente. Sampdoria in vantaggio grazie alla magia di Gabbiadini che ha approfittato di un errore della difesa dei giallorossi

45′ 2 minuti di recupero

45′ Lungo possesso palla all’altezza del centrocampo della Roma, penetrazione di Mkhitaryan la cui conclusione viene deviata in corner da Tonelli

42′ La Samp sta cercando di rallentare il ritmo del match, poi prova a colpire, ci prova Thorsby con una girata ravvicinata, blocca Mirante

38′ Il gol annullato ha un po’ spento il match, la Roma sembra fare fatica in questa fase ma anche la Samp non è più brillante come qualche minuto fa

33′ Samp vicina al raddoppio, conclusione ravvicinata di Depaoli ma salva Mirante

31′ Annullato un gol meraviglioso a Veretout, c’era stato un tocco di Perez in piena area in precedenza. Sarebbe stato un gol fantastico

30′ Ripartenza pericolosa della Roma, Dzeko mette al centro per Pastore la cui conclusione viene deviata in corner

27′ Ancora un errore clamoroso di Diawara, Jankto ruba palla e da 25 metri e lascia partire un rasoterra che sfiora il palo alla sinistra di Mirante che riesce a sfiorare

23′: Bene la Samp in questa fase, cross da sinistra e testa di Thorsby di poco fuori

22′ Tiro cross di Linetty deviato in corner da Smalling

21′ Girata di Dzeko deviata da Tonelli, Audero blocca senza problemi

19′ Augello prova a restituire il regalo di Smalling, stoppa il pallone a centro area sul cross di Dzeko da sinistra e serve involontariamente Mkhitaryan che gira in porta centrale con Audero che non si fa sorprendere

18′ Jankto serve Gabbiadini in profondità, sinistro dell’attaccante rasoterra, blocca Mirante

15′ Punizione da 30 metri di Kolarov alta

13′ Reazione della Roma con una conclusione di Perez deviata, che finisce di poco a lato

12′ GOOOOOOOOOOOOOOL GABBIADINIIIIIIIIIIII!!! Errore clamoroso di Smalling in retropassaggio, Gabbiadini ne approfitta, supera in dribbling Mirante e, da posizione defilatissima riesce a mettere in rete: 0-1

10′ PASTORE!!! Supera cinque uomini in dribbling, incredibile la sua azione, entra in area sul versante destro e spara addosso al volto di Audero che salva ancora una volta il risultato

9′ Pressing alto della Sampdoria, la Roma è in difficoltà nell’impostazione della manovra

8′ Possesso palla prolungato della Sampdoria che cerca di tenere basso il ritmo del match

7′ Conclusione da fuori di Perez parata a terra di Audero

6′: MIRACOLO DI AUDERO!!! Perez imbecca perfettamente Dzeko in zona centrale, conclusione del Bosniaco di sinistro appena entrato in area e deviazione incredibile del portiere blucerchiato

5′ Penetrazione di Augello sulla sinistra, cross deviato in corner dalla difesa giallorossa

3′ Conclusione da fuori di Dzeko, deviata, corner. Sul corner Dzeko salta più in alto di tutti e impegna Audero alla deviazione in corner

1′: Iniziata la sfida

21.45: Minuto di raccoglimento per le vittime del coronavirus e per Pierino Prati, scomparso ieri, ex attaccante giallorosso

21.43: Squadre schierate in campo, saluto tra Claudio Ranieri e Paulo Fonseca

21.40: Curva Sud ovviamente deserta, fa un certo effetto conoscendo il calore del pubblico giallorosso

21.36: Sarà Calvarese l’arbitro della partita tra Roma e Sampdoria

21.34:

21.30:

21.27: La Sampdoria rispetto alla sfida di San Siro di domenica ritrova Ekdal a centrocampo, Tonelli in difesa e Gabbiadini che sarà schierato unica punta da Claudio Ranieri

21.24: La Sampdoria, invece, cerca punti fondamentali nella corsa alla salvezza, dove parte con un solo punto di vantaggio sulla coppia Genoa-Lecce che occupa la terz’ultima posizione della graduatoria

21.20: La Roma vuole restare in corsa per la conquista di un posto in Champions League anche se i punti da recuperare sull’Atalanta, quarta in classifica, impegnata tra le mura amiche con la Lazio, sono ben 6 al momento

21.14: Nella formazione giallorossa esordisce dal primo minuto Ibanez in difesa, mentre Fonbseca trova un posto da titolare a Perez, Pastore e Mkhitaryan in attacco alle spalle di Dzeko

21.09: La Roma torna in campo dopo il lungo stop per il coronavirus per affrontare una Sampdoria che ha mostrato0 buone cose nel secondo tempo della sfida di domenica scorsa contro l’Inter

21.04: Questo invece l’undici su cui punterà Ranieri per la sua Sampdoria:

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Vieira, Murru; Gabbiadini.

21.02: Questa la formazione scelta da Fonseca, tecnico della Roma:

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

21.00: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Sampdoria, match valido per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Vieira, Murru; Gabbiadini. All.. Ranieri

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Sampdoria, match valido per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. I giallorossi di Fonseca tornano in campo dopo la lunghissima sosta e ospitano all’Olimpico uno degli ex più amati da queste parti, Claudio Ranieri con la sua Sampdoria che non è nuova a “colpacci” nella Capitale.

Fonseca dovrà fare i conti con un’assenza pesante come quella del portiere Pau Lopez, che sarà sostituito da Mirante e, nonostante le prove dei giorni scorsi mirate a schierare la difesa a 3, dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, in difesa ci saranno Bruno Peres (che dovrebbe vincere il ballottaggio con Santon e Zappacosta), Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo volata tra Cristante e Diawara, Veretout centrale. In attacco il perno sarà come sempre Dzeko, affiancato da Carles Peres a destra, Pellegrini al centro e Mkhitaryan a sinistra. Claudio Ranieri, ancora privo di Quagliarella, ritrova Gabbiadini in attacco, resterà ancorato al consueto 3-5-2 ma potrebbe cambiare molto rispetto al match di domenica a San Siro, nel quale la Samp è piaciuta molto nel secondo tempo, dopo una prima parte di gara da dimenticare. In porta giocherà Audero, In difesa sarà Colley a prendere il posto di Bereszynski, assieme a Yoshida e Tonelli. A centrocampo Ekdal dovrebbe ritrovare il posto da titolare al centro con Vieira da una parte e Jankto dall’altra, mentre larghi sulle fasce giocheranno Depaoli e Murru. In attacco Bonazzoli dovrebbe far coppia con il rientrante Gabbiadini.

I precedenti sono favorevoli ai giallorossi che, nei 64 incontri giocati nella Capitale, si sono imposti 41 volte, con 12 pareggi ed 11 vittorie ospiti. L’ultimo confronto romano si è giocato il 11/11/2018, con successo per 4-1 della Roma (Juan Jesus, Schick, doppietta di El Shaarawy e Defrel).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Sampdoria, match valido per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio domani alle ore 21.45.

