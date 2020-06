LIVE Juventus-Lecce, Serie A in DIRETTA: la capolista tenta un nuovo allungo sulla Lazio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Juventus-Lecce

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Lecce match della Serie A Tim 2019-20, la Juventus prova ad allungare in attesa della sfida della Lazio contro la Fiorentina mentre il Lecce cerca disperatamente punti salvezza.

Sarri dopo la bella vittoria contro il Bologna per 2-0 cerca la seconda di fila contro il Lecce, la situazione terzini è veramente grave per l’espulsione ingenua di Danilo e l’infortunio di De Sciglio. Sarri contro il Lecce avrà il solo Cuadrado come terzino di ruolo (in realtà neanche troppo) destro, mentre a sinistra dovrà essere adattato Matuidi oppure far debuttare uno tra Beruatto, Coccolo e Wesley. In porta ci sarà Szczesny apparso un po’ appannato dopo i mesi di inattività, centrali De Ligt e Bonucci anche se Rugani spinge per giocare. Terzini appunto Cuadrado e l’adattato Matuidi. Centrocampo con Bentancur, Pjanic e uno tra Ramsey e Rabiot. Davanti sicuri Dybala, Cristiano Ronaldo e uno tra Bernardeschi e Douglas Costa con il primo favorito, ritorna in panchina Higuain.

Liverani dovrà fare a meno di Lapadula, infortunatosi contro il Milan. La sua assenza in attacco si aggiunge a quella di Farias, oltre che di Dell’Orco, Deiola e Majer, tutti infortunati da tempo. Recupera invece Barak. Davanti dovrebbe essere Babacar ad agire da centravanti. Alle sue spalle come trequartisti si candidano ancora Falco e Saponara. Mancosu potrebbe infatti essere nuovamente impiegato da mezzala a centrocampo, accanto al regista Tachtsidis e a Petriccione. In difesa, accanto a Lucioni, potrebbe esserci Rossettini al posto di Meccariello, con Rispoli e Calderoni esterni bassi davanti al portiere Gabriel.

Calcio d'inizio alle ore 21:45.

