VIDEO Juventus-Lecce 4-0: highlights, gol e sintesi. Poker bianconero all’Allianz Stadium, un gol e due assist per CR7

La Juventus bissa il successo di Bologna e si impone 3-0 contro il Lecce all’Allianz Stadium di Torino, nel match valido per il 28° turno del campionato di Serie A 2019-2020. Paulo Dybala al 53′, Cristiano Ronaldo (rigore) al 61′, Gonzalo Higuain all’84’ (assist di tacco di Ronaldo) e Matthijs de Ligt all’86’ hanno deciso la sfida, contro i salentini costretti a giocare dal 32′ in dieci uomini per l’espulsioni di Fabio Lucioni al 32′. Con questo risultato la Juve si porta a quota 69 punti, portando a +7 il vantaggio sulla Lazio e a +11 sull’Inter, che però hanno una partita in meno. In terzultima piazza la truppa di Liverani nella graduatoria generale. Di seguito gli highilights del match:

GLI HIGLIGHTS DI JUVENTUS-LECCE 4-0

JUVENTUS-LECCE 1-0: IL GOL DI PAULO DYBALA

Loading...

Loading...

El gol de Paulo Dybala para darle la ventaja 1-0 a #Juventus 🇮🇹 frente a #Lecce 🇮🇹. Gran remate de la “Joya” 🎯pic.twitter.com/hghTZaGOgO — DataRef (@DataRef_) June 26, 2020

JUVENTUS-LECCE 2-0: IL RADDOPPIO DI CRISTIANO RONALDO SU RIGORE

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO JUVENTUS!!! ⚽ Cristiano Ronaldo

⌚️ 17” do 2º tempo Juventus 2×0 Lecce pic.twitter.com/UGk2nFJ0NS — Melhor esporte do mundo (@Futebolmundo10_) June 26, 2020

JUVENTUS-LECCE 3-0: IL TRIS DI GONZALO HIGUAIN

Gol de Higuain com uma linda assistência de calcanhar do Cristiano Ronaldo. 2 assistências e 1 gol no jogo. 🐐pic.twitter.com/qfD2KzZuyj — Archive Cristiano (@archivegoat) June 26, 2020

JUVENTUS-LECCE 4-0: IL POKER DI DE LIGT

Gol di de ligt Juventus – Lecce 4-0 pic.twitter.com/eZJxm9mI4w — LIVE GOL (@LIVESCOREX) June 26, 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse