Juventus-Lecce in tv oggi: orario, programma, streaming, probabili formazioni

Archiviato il ventisettesimo turno, la Serie A 2019-2020 curva a tutta velocità verso la ventottesima giornata, che comincerà domani sera con Juventus-Lecce, in programma all’Allianz Stadium di Torino (vuoto a causa delle restrizioni anti-coronavirus) alle ore 21.45. Andiamo a presentare brevemente il match, soffermandoci anche sulle piattaforme sulle quali sarà visibile in tv e streaming.

La Juventus, smaltita la delusione per la finale di Coppa Italia, si è ripresentata al campionato in ottime condizioni: il 2-0 di Bologna, firmato dalle due stelle Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, è frutto di una prestazione di buon livello su un campo certamente non semplice. Ora i bianconeri sono chiamati a sbrigare allo stesso modo la pratica Lecce, in modo da mantenersi a distanza dalle inseguitrici Lazio e Inter. La squadra di Fabio Liverani, invece, ha esordito con un 1-4 casalingo contro il Milan: i pugliesi sono in piena lotta per non retrocedere (attualmente terzultimi a 25 punti) e proveranno a replicare la sorpresa della gara d’andata, quando fermarono i campioni d’Italia in carica sul pareggio.

La partita tra Juventus e Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie A (canale 202 di Sky) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

JUVENTUS-LECCE OGGI IN TV: ORARIO, TV E STREAMING

Venerdì 26 giugno

Ore 21.45: Juventus – Lecce

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

JUVENTUS-LECCE: PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco, Babacar. Allenatore: Fabio Liverani

