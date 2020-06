LIVE Juventus-Lecce 4-0, Serie A in DIRETTA: goleada dei bianconeri che vincono facilmente. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JUVENTUS-LECCE

LA CRONACA DI JUVENTUS-LECCE 4-0

GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-LECCE 4-0

23.46 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.45 Pagelle:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 5.5, De Ligt 6.5, Bonucci 6.5, Matuidi 5.5; Bentancur 6.5 (68′ Ramsey 6), Pjanic 6, Rabiot 5.5 (51′ Douglas Costa 6.5); Bernardeschi 5 (77′ Muratore 6), Dybala 7 (77′ Higuain 6.5), Cristiano Ronaldo 6. All. Sarri 5.5

LECCE (3-5-1-1): Gabriel 5.5; Donati 6, Lucioni 4, Paz 5.5; Rispoli 6, Mancosu 6 (72′ Barak 6), Tachtsidis 6, Petriccione 6.5 (46′ Rossettini 4.5) Vera 6 (78′ Calderoni s.v.); Falco 6 (63′ Babacar 6); Shakov 5.5. All. Liverani 6.5

23.40 Secondo tempo senza storia, Juventus che domina e convince anche grazie all’inferiorità numerica della squadra avversaria che fino a quel momento non aveva demeritato, si segnalano il recupero di Higuain autore anche di una rete e il debutto di Muratore.

90′ Finisce la partita Juventus-Lecce 4-0.

88′ Higuain prova il tiro a giro, deviato finisce sulle mani di Gabriel.

86′ Gooooooooooooooooool, De Ligtttttttttttttttttttttttt, corner battuto basso di Pjanic per Douglas Costa che mette un cross a rientrare dove l’olandese non si fa pregare e mette dentro di testa, Juventus-Lecce 4-0.

84′ Goooooooooooooooool, Higuainnnnnnnnnnnnnnnnn, Cristiano Ronaldo dalla sinistra rientra e serve Higuain che stoppa davanti al portiere e segna sotto la traversa, Juventus-Lecce 3-0.

82′ Subito Higuain prende palla e tira da fuori, vicino al gol il giocatore argentino.

80′ Esce Vera ed entra Calderoni per il Lecce.

78′ Escono Dybala e Bernardeschi per Higuain e Muratore per la Juventus.

76′ Douglas Costa fa uno splendido gioco di gambe e serve Ramsey che tira rasoterra ma Gabriel gli dice no.

74′ Fuori Mancosu e dentro Barak per il Lecce.

73′ De Ligt ci prova dai trenta metri e Gabriel respinge in tuffo.

71′ Matuidi cross per Ronaldo che schiaccia di testa ma Gabriel risponde presente e in volo evita il tris.

69′ Fuori Bentancur e dentro Ramsey per la Juventus.

67′ Bonucci cerca Dybala che prova l’acrobazia ma non trova il pallone.

65′ Fuori Falco e dentro Babacar per il Lecce.

64′ Goooooooooooooooool, Cristiano Ronaldooooooooooooooo, raddoppia su rigore di forma centralmente, Juventus-Lecce 2-0.

63′ RIGORE per la Juventus, cross basso di Cuadrado con velo di Douglas Costa e prima dell’impatto sul pallone di Ronaldo viene steso da Rossettini in ritardo.

61′ Pjanic per Ronaldo che si gira e tira immediatamente, pallone alto.

59′ Matuidi ci prova da fuori ma il pallone finisce debolmente sulle mani di Gabriel.

57′ Juventus che cerca il raddoppio nel più breve tempo possibile.

55′ Gioca facile ora la Juventus con Douglas Costa il tasso tecnico della squadra ora è aumentato.

53′ Gooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Cristiano Ronaldo serve Dybala che si gira e la piazza sul secondo palo, Juventus-Lecce 1-0.

51′ Fuori Rabiot e dentro Douglas Costa per la Juventus.

49′ Pjanic per Dybala che dalla destra mette in mezzo per Bonucci che di testa chiama alla respinta Gabriel!

47′ Entra Rossettini e fuori Petriccione per il Lecce.

46′ Inizia la ripresa!

22.36 Parte bene il Lecce creando anche pericoli, poi l’ingenuità di Lucioni porta in dieci uomini la squadra di Liverani, sale la Juventus che va vicino al vantaggio in più occasioni ma Gabriel e l’imprecisione fanno restare ancora la partita sul pari.

A tra poco il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo Juventus-Lecce 0-0.

46′ Bentancur da fuori non trova la porta dopo un buon tiro di destro, ci saranno due minuti di recupero.

45′ Clamoroso anche Bernardeschi ad un metro dalla porta dopo un passaggio rasoterra di Ronaldo non trova la porta!

43′ Da solo Ronaldo dentro l’area di rigore dopo un corner di Dybala non trova la porta.

41′ Serie di calci d’angolo per la Juve, ma non sortiscono pericoli.

39′ Ammonito Bentancur per fallo su Petriccione a centrocampo.

37′ Tachtsidis da fuori prova il tiro, pallone vicino la traversa.

35′ L’ingenuità di Lucioni mina un bel primo tempo del Lecce che non stava soffrendo più di tanto.

33′ ROSSO per LUCIONI che si fa levare palla da ultimo uomo e stende Bentancur lanciato in porta.

31′ Spinge ora la Juventus, Ronaldo da fuori si libera e va al tiro, pallone vicino al palo.

29′ Bernardeschi crossa per Cristiano Ronaldo che in acrobazia non trova la porta.

27′ Rispoli va al tiro da lontano, pallone che debolmente si spegne sulle mani di Szczesny.

25′ Male la Juventus in questa prima parte di primo tempo, troppo statica la squadra di Sarri.

23′ Donati ci prova al volo da fuori area, pallone che finisce alto sopra la traversa.

21′ Rabiot prova il tiro da fuori, vola Gabriel a respingere il pallone con i pugni.

19′ Angolo di Dybala per Bentancur che da fermo di testa non trova il secondo palo.

17′ Spinge il Lecce con il movimento ad allargarsi di Falco che sta creando problemi alla difesa bianconera.

15′ Mancosu riceve palla da Vera e prova il tiro, para Szczesny senza problemi.

13′ Punizione di Dybala dalla sinistra che per poco non trova Ronaldo dentro l’area di rigore.

11′ Partita bloccata a centrocampo, ma si segnala nel Lecce la ricerca del giovane Vera sull’esterno sinistro.

9′ Attacca alto la Juventus ma non riesce a trovare spazi invitanti ancora.

7′ Lecce dopo i primi tre minuti riesce a giocare molto bene in ampiezza allargando le mezzali Juventine.

5′ Occasione per il Lecce, Matuidi viene preso in velocità e Rispoli arriva al tiro, pallone alto sopra la traversa dopo un tiro da ottima posizione.

3′ Inizia la partita con un possesso palla interessante la Juventus, Lecce dietro la linea della palla.

1′ Inizia la partita!

21.43 C’è curiosità per vedere la prestazione di Pjanic che oramai è quasi un giocatore del Barcellona.

21.40 Tra poco ingresso in campo delle due squadre.

21.37 Paratici, ds Juventus su SKY: “Bernardeschi? Viviamo in un mondo veloce, un giorno un giocatore è un fenomeno, l’altro è in discussione. Lo stesso è accaduto a Bernardeschi. ha grandi doti fisiche e tecniche, è uno dei giocatori del futuro non solo per la Juve ma anche per la Nazionale”.

21.34 Paratici, ds Juventus in diretta su SKY: “Rabiot? Intanto non dimentichiamoci che è il suo primo anno in Italia ed è sempre complicato. E’ arrivato dopo un lungo periodo di inattività, detto questo è un grande giocatore, lo ha dimostrato, anche a Bologna in parte. Poi ognuno ha i suoi giudizi. E’ importante per la Juve di adesso e per quella del futuro”.

21.31 Il centrocampista del Lecce Riccardo Saponara ha disputato 17 gare e segnato sette reti in Serie A con Maurizio Sarri come allenatore, nella stagione 2014/15 con l’Empoli.

21.28 Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha trovato la sua prima rete in Serie A nel novembre 2011, proprio contro il Lecce, in quel match con la maglia della Roma ha anche servito un assist. Il giocatore in questi giorni passerà a partire dalla prossima stagione al Barcellona.

21.25 Paulo Dybala ha partecipato ad almeno un gol in tutte le sue ultime quattro presenze in Serie A (tre reti e un assist): non arriva a cinque partite di fila all’interno dello stesso campionato da gennaio 2016.

21.22 Il Lecce potrebbe diventare la 20^ squadra contro cui l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo trova la rete nel massimo campionato italiano e la 156^ in totale in carriera.

21.19 La Juventus non ha trovato il gol nell’ultima partita giocata allo Stadium (0-0 v Milan in Coppa Italia): l’ultima volta che non ha segnato in due gare interne di fila tra tutte le competizioni risale al 2011, sotto Luigi Delneri.

21.16

21.13 Il Lecce ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A, non riuscendo a segnare in quattro di queste (1 vittoria, 4 sconfitte), i salentini non concedono almeno due reti in sei trasferte di fila nel massimo campionato dal novembre 2010.

21.10 La Juventus non perde da 34 partite casalinghe in campionato (29 vittorie, 5 pareggi) e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre: i bianconeri non ottengono quattro clean sheet interne di fila da marzo 2018 (sette in quel caso).

21.07 La Juventus ha trovato la rete in 14 delle 15 sfide interne di Serie A contro il Lecce (38 gol fatti, 2.5 di media): fa eccezione solo lo 0-0 del febbraio 1991.

21.04 Juventus e Lecce hanno pareggiato gli ultimi due incroci di Serie A: i pugliesi non sono mai rimasti imbattuti per tre gare di fila nella competizione contro i bianconeri.

21.01 La Juventus ha affrontato il Lecce 31 volte in Serie A: 19 vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte per i bianconeri.

20.58 In modo sorprendente Liverani non schiera una punta ma due trequartisti come Mancosu e Falco davanti per non dar punti di riferimento.

20.55

20.52 Ecco le Formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3) formazione ufficiale: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LECCE (3-5-1-1) formazione ufficiale: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz; Rispoli, Shakhov, Tachtsidis, Mancosu, Vera; Petriccione; Falco

20.50 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Lecce.

Orario, probabili formazioni e come vedere Juventus-Lecce

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Lecce match della Serie A Tim 2019-20, la Juventus prova ad allungare in attesa della sfida della Lazio contro la Fiorentina mentre il Lecce cerca disperatamente punti salvezza.

Sarri dopo la bella vittoria contro il Bologna per 2-0 cerca la seconda di fila contro il Lecce, la situazione terzini è veramente grave per l’espulsione ingenua di Danilo e l’infortunio di De Sciglio. Sarri contro il Lecce avrà il solo Cuadrado come terzino di ruolo (in realtà neanche troppo) destro, mentre a sinistra dovrà essere adattato Matuidi oppure far debuttare uno tra Beruatto, Coccolo e Wesley. In porta ci sarà Szczesny apparso un po’ appannato dopo i mesi di inattività, centrali De Ligt e Bonucci anche se Rugani spinge per giocare. Terzini appunto Cuadrado e l’adattato Matuidi. Centrocampo con Bentancur, Pjanic e uno tra Ramsey e Rabiot. Davanti sicuri Dybala, Cristiano Ronaldo e uno tra Bernardeschi e Douglas Costa con il primo favorito, ritorna in panchina Higuain.

Liverani dovrà fare a meno di Lapadula, infortunatosi contro il Milan. La sua assenza in attacco si aggiunge a quella di Farias, oltre che di Dell’Orco, Deiola e Majer, tutti infortunati da tempo. Recupera invece Barak. Davanti dovrebbe essere Babacar ad agire da centravanti. Alle sue spalle come trequartisti si candidano ancora Falco e Saponara. Mancosu potrebbe infatti essere nuovamente impiegato da mezzala a centrocampo, accanto al regista Tachtsidis e a Petriccione. In difesa, accanto a Lucioni, potrebbe esserci Rossettini al posto di Meccariello, con Rispoli e Calderoni esterni bassi davanti al portiere Gabriel.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Lecce, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.