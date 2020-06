LIVE Espanyol-Real Madrid 0-1, Liga 2020 in DIRETTA: Casemiro firma vittoria e sorpasso al Barcellona in classifica. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I RISULTATI DELLA 32MA GIORNATA

Loading...

Loading...

00.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.59 Pagelle:

ESPANYOL (4-4-2): Diego Lopez 7; Vila 5 (Pedrosa 5.5), Cabrera 5.5, Espinosa 6, Gomez 6; Darder 5.5 (Calleri 5.5), David Lopez 6 (Pol Lozano s.v.), Roca 5, Embarba 6 (Melendo 6); Wu Lei 5.5 (Melamed 5), Raul de Tomas 5.5.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6.5; Carvajal 6.5, Varane 6, Ramos 6, Marcelo 5.5; Casemiro 7.5, Valverde 6, Kroos 6.5; Isco 5 (Vinicius 6), Hazard 5.5 (Rodrygo 6), Benzema 7.

23.58 Real Madrid che vince e passa contro un Espanyol volenteroso ma povero tecnicamente, la squadra della capitale spagnola passa in testa alla classifica portandosi sul +2 nei confronti del Barcellona grazie al gol di Casemiro su una strepitosa giocata di Benzema.

94′ Fine della partita, Espanyol-Real Madrid 0-1.

92′ Espanyol prova con i lanci lunghi ad arrivare in area di rigore del Real Madrid.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Real Madrid che non riesce a trovare i suoi giovani esterni nonostante gli spazi.

86′ Punizione pericolosa di De Tomas che non trova un compagno al centro dell’area.

84′ Espanyol che alza il baricentro, tutti in avanti.

82′ Esce David Lopez ed entra Pol Lozano per l’Espanyol.

80′ Vinicius per Benzema che non trova Rodrygo per un soffio!

78′ Si riparte con l’Espanyol che prova il disperato tentativo di pareggiare la partita.

76′ Momento di Cooling Break per far rinfrescare i giocatori.

74′ Real Madrid che ora gestisce il vantaggio senza particolari problemi.

72′ David Lopez prova il tiro da fuori ma viene facilmente parato da Courtois.

70′ Dentro Calleri fuori Darder per l’Espanyol.

68′ Giallo per Pedrosa per un fallo in attacco.

66′ Ci prova De Tomas su punizione, respinge facilmente Courtois.

64′ Fuori Isco e Hazard e dentro Vinicius e Rodrygo per il Real Madrid.

62′ Possesso palla del Real Madrid che prova a chiudere la partita.

60′ Prova con questa mossa l’Espanyol a creare superiorità numerica a centrocampo.

58′ Fuori Wu Lei e dentro Melendo nell’Espanyol.

56′ Kross ci prova da fuori area, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

54′ Casemiro ci prova di forza di punizione, pallone sulla barriera.

52′ Cross di Marcelo per Benzema che sul secondo palo prova il colpo di testa e va vicino al raddoppio.

50′ Cross basso di De Tomas per Wu Lei che calcia male di piatto, para facilmente Courtois.

48′ Fuori Didac Vila e dentro Pedrosa per l’Espanyol.

46′ Inizia il secondo tempo!

22.50 Partita che inizia bene la squadra di casa ma nel corso del primo tempo salgono i blancos di livello e con una giocata sontuosa di Benzema per Casemiro passano in vantaggio.

A tra poco per il secondo tempo!

49′ Fine del primo tempo Espanyol-Real Madrid 0-1.

47′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Casemirooooooooooooooooo, colpo di tacco fantastico di Benzema che lancia Casemiro davanti al portiere che non sbaglia, Espanyol-Real Madrid 0-1.

45′ Diego Lopez compie due miracoli prima su Casemiro a distanza ravvicinata e poi su Hazard a centro dell’area, vicino al vantaggio il Real.

43′ L’allenatore dell’Espanyol comanda tranquillità nell’organizzazione della manovra offensiva.

41′ Kross serve Hazard in velocità che sbaglia però completamente la giocata.

39′ Valverde ha toccato più palloni di tutti i giocatori del Real Madrid in campo, personalità per il giovane sudamericano.

37′ Benzema prova il tiro a giro da fuori area, vola Diego Lopez che respinge con il pugno.

35′ Ancora 0 tiri in porta per il Real Madrid.

33′ Momento di Cooling Break, i giocatori si rinfrescano.

31′ Kross per Sergio Ramos che di testa non trova la porta.

29′ Possesso palla ora del Real Madrid che prova con il fraseggio ad arrivare alla rete.

27′ Espanyol che alza il baricentro, cercano una disperata vittoria per credere nella salvezza.

25′ Wu Lei prova il tiro al volo, alto sopra la traversa.

23′ Marcelo cerca Isco che non riesce ad agganciare il pallone.

21′ Partita che viaggia su ritmi veramente godibili, Espanyol che per ora tiene l’urto del Real.

19′ Punizione di Roca verso Courtois da posizione angolata ma il portiere riesce a respingere.

17′ Real Madric che trova difficoltà nel trovare spazi offensivi, Espanyol che invece approfitta della difesa alta del Real.

15′ Espanyol ora tutto dietro la linea della palla.

13′ Ancora Casemiro di testa dopo un corner di Isco, pallone fuori.

11′ Ora il Real Madrid prova l’assedio, cerca il tiro Marcelo ma il pallone viene deviato fuori.

9′ Kross cerca Varane ma non lo trova ma poi Casemiro prova la botta ma trova nella sua traiettoria Sergio Ramos che non riesce a deviare in rete.

7′ Casemiro prova a sorprendere Diego Lopez con un tiro da centrocampo ma il portiere evita la beffa.

5′ Scatenato Embarba che supera in velocità Modric e passa la palla dentro l’area di rigore a Wu Lei che non riesce però ad andare al tiro.

3′ Subito vicino alla rete l’Espanyol con De Tomas che impatta al volo ma trova un difensore nella traiettoria della porta.

1′ Inizia la partita!

21.58 Stanno per entrare in campo le due squadre tra poco l’inizio della partita.

21.55 Il Real Madrid ha mantenuto la porta inviolata in ben 15 partite in questa stagione.

21.52 Mentre gli ultimi quattro scontri diretti vinti dalla squadra ospite qui ha visto un margine di almeno due gol, le ultime trasferte del Real Madrid nella Liga sono state particolarmente serrate, con sette delle ultime nove che hanno visto le squadre separate da un margine di meno di 1,5 gol a fine partita (5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). Questo è successo a discapito del fatto che il Real Madrid abbia una media di 1,6 gol segnati a partita in trasferta nella Liga, che è un record alto in campionato prima di questo turno.

21.49 Il Real Madrid, d’altra parte, deve ancora perdere dopo essere stato in vantaggio alla fine del primo tempo in questa stagione di campionato (11 vittorie), e sembra diventare ancora più forte nella ripresa, trasformando nove pareggi alla fine del primo tempo in vittorie (record alto in campionato). In effetti, quasi la metà (45,76%) dei gol segnati dal Real Madrid nella Liga sono arrivati dopo il 60° minuto di gioco.

21.46 I padroni di casa, tuttavia, sono riusciti a segnare in dieci partite casalinghe consecutive nella Liga (2 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte), ma restano la peggiore squadra del campionato nel mantenere il vantaggio conquistato nel primo tempo nelle partite casalinghe, avendo perso punti in cinque delle sei partite casalinghe della Liga in cui erano in vantaggio alla fine del primo tempo (a fine partita: 1 vittoria, 3 pareggi, 2 sconfitte).

21.43 L’Espanyol sta sprofondando senza lasciare traccia dopo aver perso il 54,84% delle partite della Liga e segnato una media di appena 0,84 gol a partita, ma ora affronterà una missione impossibile contro il Real Madrid che è a caccia del titolo. L’Espanyol ha perso 14 degli ultimi 15 scontri diretti ufficiali contro la squadra ospite, non riuscendo a segnare in 11 di essi.

21.40 L’arrivo allo stadio dei giocatori del Real Madrid:

21.37 Ecco le formazioni ufficiali:

ESPANYOL (4-4-2): Diego Lopez; Vila, Cabrera, Espinosa, Gomez; Darder, David Lopez, Roca, Embarba; Wu Lei, Raul de Tomas.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Isco, Hazard, Benzema.

21.34 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Espanyol-Real Madrid match della Liga 19/20.

Le probabili formazioni di Espanyol-Real Madrid – Il programma e gli orari di oggi della Liga

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Espanyol-Real Madrid match della Liga 2019-20, il Real Madrid con una vittoria può portarsi in testa alla classifica da sola, la squadra di casa cerca una disperata vittoria per credere nella salvezza.

Senza più Abelardo in panchina, l’Espanyol potrebbe confermare gran parte degli ultimi undici, con l’inserimento in avanti del cinese Wu Lei al posto di Calleri e accanto a Bonilla. Scalpitano anche Melendo e De Tomas, confermata invece la coppia difensiva con Naldo e Lopez. Pedrosa e Pipa dovrebbero essere i terzini mentre a centrocampo Iturraspe ed Embarba con Roca e Darder dovrebbero comprare il quartetto della mediana.

Zidane potrebbe cambiare qualche giocatore rispetto alla partita precedente: possibile il ritorno dal primo minuto di Kroos al posto di Valverde accanto a Modric. Davanti Isco insidia Vinicius per una maglia da titolare, con Hazard che scalerebbe dunque sulla corsia di sinistra oppure in panchina. Davanti intoccabile Benzema, capocannoniere della squadra. Presente al centro della difesa Sergio Ramos, che si è messo alle spalle l’infortunio e a 34 anni si è riscoperto goleador, accanto ci sarà Varane, mentre i terzini saranno Carvajal e Mendy davanti a Courtois.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Espanyol-Real Madrid, partita valevole per la Liga 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 22:00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.