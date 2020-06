Calcio, Liga 2020: il Real Madrid vince in casa dell’Espanyol e va in testa da solo. Vincono Eibar, Levante e Villarreal

La 32ma giornata de LaLiga spagnola di calcio vede il Real Madrid andare in vetta in solitaria: i Blancos passano in casa dell’Espanyol e proprio in quel di Barcellona staccano i blaugrana grazie al successo per 0-1 maturato per via della rete decisiva siglata da Casemiro al 45′.

Il Villarreal rafforza la propria posizione europea, facendo anche un possibile pensierino alla Champions, battendo per 2-0 il Valencia grazie ai gol di Alcacer al 14′ e di Moreno al 44′, mentre l’Eibar conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza passando 1-2 in casa del Granada. Vantaggio ospite con De Blasis al 16′, pareggia Soldado al 48′, ma il gol vittoria è di Kike al 69′.

Il Levante praticamente firma la salvezza vincendo per 4-2 contro il Betis Siviglia: i padroni di casa volano sul 4-0 grazie ai gol di Mayoral (21′), Bardhi (35′), Morales (50′) e Rochina (59′), mentre nel finale gli ospiti rendono il passivo meno amaro con le reti di Canales (70′) e Juanmi (87′).

Foto: LaPresse