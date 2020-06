Liga in tv oggi: calendario e orari partite 28 giugno. Programma e streaming

Continua quest’oggi la 32a giornata della Liga spagnola, con in programma quattro partite che hanno variabile importanza su tutte le parti della classifica del campionato del maggior Paese della Penisola Iberica, ormai incentrato sull’ennesimo duello Barcellona-Real Madrid.

Ed è proprio il Real, in serata, a volersi riprendere il comando della graduatoria, dovendo sfidare l’Espanyol nell’ultimo degli incontri citati, in cui c’è in ballo anche la lotta per non retrocedere dell’altro club di Barcellona. Levante e Real Betis si giocano il match d’apertura di giornata, in pieno pomeriggio, per un posto a centro classifica, per poi cedere il passo alla battaglia con vista sull’Europa tra Villarreal e Valencia, che ballano tra il sesto e l’ottavo posto. Sarà poi la volta del Granada, decimo: l’avversario è l’Eibar, al 17° posto e con sei punti di vantaggio sul 18° posto, che poi è il primo dei tre che spedisce in Segunda Division, che il club non frequenta più dal 2014.

Le quattro partite odierne di Liga spagnola si giocheranno dalle ore 14:00 alle ore 22:30. Sarà possibile seguirle in diretta streaming su DAZN, che offrirà anche la diretta tv su DAZN1 di Levante-Real Betis.

LIGA 2019-2020: PROGRAMMA

Ore 14:00 Levante-Real Betis

Ore 17:00 Villarreal-Valencia

Ore 19:30 Granada-Eibar

Ore 22:00 Espanyol-Real Madrid

LIGA 2019-2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – DAZN1 (per Levante-Real Betis)

DIRETTA STREAMING – DAZN (per tutte)

