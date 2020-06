LIVE Djokovic-Rublev, Finale Adria Tour 2020 in DIRETTA: annullata la sfida a causa della positività di Dimitrov!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINALE ADRIA TOUR 2020 ANNULLATA

DIMITROV POSITIVO AL CORONAVIRUS: CHI GLI E’ STATO VICINO? TREMANO DJOKOVIC E ZVEREV

20.10 Entra in campo Goran Ivanisevic ed annuncia che la finale non si disputerà a causa della positività di Grigor DImitrov al coronavirus. Il bulgaro è entrato in contatto in questi giorni sia con Djokovic che con Rublev.

19.45 Si chiude così la seconda tappa dell’Adria Tour 2020, manifestazione voluta fortemente dal serbo Novak Djokovic: quello tra lo stesso Djokovic e Rublev è l’atto conclusivo del secondo dei quattro appuntamenti, disputato a Zara, in Croazia, dopo la prima tappa a Belgrado, in Serbia. Seguiranno le rassegne in Montenegro ed in Bosnia nelle prossime settimane.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della sfida tra il serbo Novak Djokovic ed il russo Andrey Rublev valida per la per la finale della tappa croata dell’Adria Tour 2020 di tennis: l’ultimo atto della manifestazione inizierà non prima delle ore 20.00.

