Adria Tour 2020: Andrey Rublev batte Alexander Zverev e raggiunge Novak Djokovic in finale

Si sono appena conclusi i match della seconda giornata della tappa dell’Adria Tour in corso di svolgimento a Zara. L’incontro clou tra Andrey Rublev e Alexander Zverev è stato vinto nettamente dal russo 2-0 (4-2 4-1). Nel primo set il numero 14 del ranking Atp ha piazzato il break decisivo nel sesto game. Nel secondo parziale, invece, è stato il tedesco a partire bene strappando il servizio nel primo gioco. La reazione di Rublev è stata pressoché immediata con il contro-break servito nel gioco successivo. Il tennista nativo di Mosca ha poi inanellato 3 game consecutivi che gli hanno consegnato la vittoria e il pass per la finale dove troverà Novak Djokovic.

Il campione serbo si è liberato di Nino Serdarusic in 42′ vincendo 2-0 (4-1 4-3(7)). Per il numero 1 del mondo si tratta della terza vittoria consecutiva nella tappa croata dell’Adria Tour. Nella prima gara di giornata Borna Coric ha battuto con due tie-break (4-3(4) 4-3(2)) Pedja Krstin. Nell’ultimo match Danilo Petrovic ha superato senza troppe difficoltà Marin Cilic con un netto 2-0 (4-2 4-2). Ora non resta che attendere l’ultima attesissima sfida che vedrà impegnati Rublev-Djokovic, con inizio fissato per le ore 20.00.

Adria Tour 2020: risultati seconda tappa, seconda giornata

Coric B. (Cro)-Krstin P. (Srb) 4-3(4) 4-3(2)

Rublev A. (Rus)-Zverev A. (Ger) 4-2 4-1

Djokovic N. (Srb)-Serdarusic N. (Cro) 4-1 4-3(3)

Petrovic D. (Srb)-Cilic M. (Cro) 4-2 4-2

Adria Tour 2020: classifica seconda tappa

Girone A

Djokovic 3 vittorie (3 gare)

Coric 2 (3)

Serdarusic 1 (2)

Dimitrov 0 (1)

Krstin 0 (3)

Girone B

Rublev 3 vittorie (3 gare)

Petrovic 2 (3)

Zverev 1 (3)

Cilic 0 (3)

