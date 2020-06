LIVE Bologna-Juventus 0-2, Serie A 2020 in DIRETTA: pagelle e highlights. Dybala e Bernardeschi sugli scudi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

VIDEO BOLOGNA-JUVENTUS 0-2: GOL E SINTESI

Loading...

Loading...

LE PAGELLE DI BOLOGNA-JUVENTUS 0-2

LA CRONACA DELLA PARTITA

23.46 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo.

23.44 Pur senza incantare, gli uomini di Sarri hanno palesato dei miglioramenti rispetto alle ultime uscite di Coppa Italia. Bene in particolare Bernardeschi e Dybala, insuperabili de Ligt e Bonucci. Buono l’approccio del Bologna, che tuttavia ha palesato qualche lacuna di troppo in difesa.

23.43 La Juventus allunga a +4 sulla Lazio in classifica, in attesa che i biancocelesti facciano visita mercoledì all’Atalanta. Inter a -9, ma con una partita in meno.

E’ FINITA! BOLOGNA-JUVENTUS 0-2! Decisive le reti nel primo tempo di Cristiano Ronaldo (rigore al 23′) e Dybala (36′).

97′ Recupero che si è allungato per l’espulsione di Danilo.

96′ Douglas Costa sbaglia l’appoggio per Ramsey.

95′ Barrow calcia sulla barriera. Contropiede della Juventus…

94′ Cangiano sterza al limite dell’area e viene steso da Bentancur. Punizione interessante.

93′ Mischia furibonda in area. Poli calcia a botta sicura, ma Bonucci lo mura con un tackle perfetto!

92′ Disastroso il match di Danilo, subentrato al 66′ al posto di De Sciglio.

91′ CARTELLINO ROSSO PER DANILO! Fallo su Juwara, arriva il doppio giallo per il brasiliano! Sarri in emergenza terzini: sono ai box De Sciglio ed Alex Sandro!

Ben 5 minuti di recupero.

90′ GOL ANNULLATO A RONALDO! Lancio lungo di Szczesny, Douglas Costa scatta in profondità e serve in area CR7: il portoghese non sbaglia davanti a Skorupski. Ma Douglas Costa era in fuorigioco.

88′ Cuadrado anticipa Cangiano e subisce fallo da parte del giovane attaccante.

87′ Cangiano è entrato in partita con grande personalità. E’ un ragazzo napoletano di 18 anni.

85′ Attacca il Bologna, la Juventus si limita ad amministrare. Partita finita dopo lo 0-2 di Dybala.

83′ CARTELLINO GIALLO! Danilo entra scomposto su Juwara.

82′ Esordio in Serie A per Cangiano. Dentro anche Poli e Juwara. Mihajlovic si gioca tutti i cambi.

81′ Palacio pescato in fuorigioco.

79′ Esce Dybala, il migliore in campo insieme a Bernardeschi. Entra Douglas Costa.

77′ Bologna stanco. L’innesto di Palacio ha dato una scossa, ma ora gli emiliani sono sulle gambe. Juventus in assoluto controllo.

75′ Esce Soriano, entra Dominguez. La partita si trascina stancamente verso il 90′.

73′ SI ACCENDE RONALDO! Cavalcata regale di CR7, che sfonda centralmente, poi col destro dal limite manca di poco lo specchio. Pallone a lato.

72′ Alta la conclusione dalla distanza di Bernardeschi.

71′ Escono Pjanic e Rabiot, entrano Matuidi e Ramsey. Bentancur va a posizionarsi davanti alla difesa.

69′ Fallo tattico di Bentancur su Sansone: CARTELLINO GIALLO.

67′ L’ingresso di Palacio ha infuso nuova linfa nel Bologna.

66′ Esce l’infortunato De Sciglio, entra Danilo.

65′ Problema muscolare per De Sciglio, che si tocca la coscia sinistra. Il terzino si accascia a terra sul terreno di gioco e viene ammonito dall’arbitro, perché, a detta del ‘fischietto’, sarebbe potuto uscire dal campo senza perdite di tempo.

64′ Il Bologna prova ad attaccare con generosità. Il cross di Dijks finisce tra le braccia di Szczesny.

62′ Fallo in attacco di Bonucci sugli sviluppi di un corner.

61′ Bella azione di Orsolini, che poi dal limite calcia di poco alto di sinistro.

59′ Sponda aerea di Palacio, poi De Sciglio anticipa Barrow in maniera ruvida, alzando la gamba sinistra. Tutto regolare per l’arbitro.

58′ Sansone si guadagna un altro corner.

57′ Entra il veterano Palacio, esce Svanberg.

57′ Angolo battuto male da Orsolini.

55′ DYBALA! Si accentra e col destro calcia tutto solo dal limite. Pallone a lato, ma ora la Juventus sta dominando.

55′ Sulla barriera la punizione di Pjanic.

54′ Fallo dal limite subito da Pjanic. Posizione centrale.

53′ PALO DI BERNARDESCHI! Bellissimo sinistro a giro dal limite, pallone sul legno dopo la leggera deviazione di Skorupski! Poi CR7 si avventa sulla ribattuta: parata di Skorupski!

52′ RONALDO SBAGLIA IL 3-0! CR7 viene pescato da un ottimo Bernardeschi tutto solo davanti a Skorupski. Il portoghese calcia con la punta del destro e mette a lato.

52′ Solo un episodio potrebbe riaprire questa partita.

50′ Ci prova Svamberg, ma de Ligt fa buona guardia. Insuperabili i centrali bianconeri.

47′ La Juventus fa girare il pallone senza forzare.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO!

22.48 Squadre in campo per la ripresa.

22.33 Termina il primo tempo. BOLOGNA-JUVENTUS 0-2. A segno Cristiano Ronaldo su rigore e Dybala.

46′ Svamberg ci prova dalla distanza. Il pallone si alza, poi scende improvvisamente ed esce di poco.

2 minuti di recupero.

45′ Brutto disimpegno di Cuadrado. Orsolini si invola verso la porta, ma Bonucci lo ferma con tempismo perfetto.

44′ La Juventus si difende con grande ordine, il Bologna non trova varchi. Bene la coppia centrale de Ligt-Bonucci.

42′ Fallo di Barrow su Cuadrado. Il Bologna non riesce a reagire, la situazione è compromessa.

40′ Cross di un ispirato Bernardeschi, Dybala al volo calcia sul fondo. Ora la Juventus è salita di colpi.

38′ BOLOGNA-JUVENTUS 0-2.

36′ GOOOOOLLL!!! CHE MAGIAAAAAAA!! Dybala si inventa un gol da fenomeno! Bernardeschi pesca l’argentino con un colpo di tacco al limite dell’area. Dybala si gira e con un sinistro a giro la mette all’incrocio dei pali! Imparabile, una rete straordinaria.

35′ Altra leggerezza di Szczesny, il cui disimpegno per un soffio non viene intercettato da Medel.

35′ Soriano sgambetta Pjanic, poi viene ammonito per proteste. Primo CARTELLINO GIALLO.

34′ Angolo per il Bologna, Svamberg di testa non inquadra la porta.

33′ Manca ancora tanto tempo alla Champions League in programma ad agosto. Sarri dovrà trovare una soluzione, perché questa Juventus in Europa non sarebbe competitiva.

31′ Cartellino rosso per Fabris, team-manager della Juventus. Troppe proteste.

30′ Sterile possesso palla della Juventus. In ombra Pjanic, Rabiot non pervenuto. Il centrocampo è un problema per Sarri.

28′ La Juventus attacca quasi sempre a sinistra sull’asse De Sciglio-CR7.

27′ Ritmi molto bassi, non è una bella partita.

26′ Il Bologna sembra aver accusato il colpo, Juventus più sicura.

24′ Juventus in vantaggio grazie ad un episodio, ma aveva fatto davvero poco finora.

23′ GOOOOOOOL!!! Cristiano Ronaldo non sbaglia, spiazzato Skorupski! BOLOGNA-JUVENTUS 0-1.

22′ RIGORE PER LA JUVENTUS! Denswil ha trattenuto de Ligt in area. Bologna frustrato dopo un bell’avvio di partita. Ronaldo dal dischetto contro Skorupski.

22′ Attenzione, Rocchi va a guardare il monitor dopo una chiamata del VAR.

21′ Azione confusa, contrasto tra Denswil e de Ligt, l’arbitro lascia correre.

20′ Angolo Juventus.

19′ Barrow commette fallo su de Ligt allargando troppo il braccio.

18′ Grande sgroppata di Orsolini sulla destra, poi l’esterno perde l’attimo del passaggio e si porta la sfera sul fondo.

17′ Inguardabile la punizione di Ronaldo. Pallone alle stelle. Il fuoriclasse portoghese conferma uno stato di forma non eccellente.

16′ Orsolini stende CR7 sul vertice basso dell’area di rigore. Punizione molto insidiosa per la Juventus. Ronaldo è già pronto nella sua consueta rincorsa…

14′ Respinge la difesa della Juventus. Anche questa sera non si vede alcun gioco da parte della Vecchia Signora. Tutto è affidato alle giocate dei singoli.

14′ Altro angolo per un buon Bologna.

13′ Rabiot tenta un cross, Danilo fa carambolare il pallone sul braccio di Orsolini in area. L’arbitro lascia correre.

12′ Battuto malissimo il corner dal Bologna.

11′ Cross di Sansone, de Ligt colpisce di testa e la mette in angolo.

9′ Ci provano sia Sansone sia Svamberg dalla distanza, entrambi i tiri vengono ribattuti. Il Bologna prova a giocarsela alla pari, senza rintanarsi in difesa.

7′ RONALDO VICINO AL VANTAGGIO! CR7 semina il panico al limite dell’area, salta Orsolini con una finta, si accentra e calcia di sinistro. Skorupski si allunga e respinge con i pugni!

6′ Ronaldo prova ad allargare il gioco per Bernardeschi, ma sbaglia completamente: pallone in rimessa laterale.

5′ Svamberg ferma Cuadrado fallosamente.

4′ Tanta confusione in questo avvio, sbagliano tanto entrambe le squadre.

3′ Si rialza Bernardeschi.

2′ Dybala prova a servire CR7 con un filtrante, Medel chiude tutto. Bernardeschi fermo a terra dopo un contrasto col portiere Skorupski.

1′ Prova a pressare alto il Bologna. Szczesny e Bonucci rischiano la frittata in disimpegno.

INIZIATA BOLOGNA-JUVENTUS AL DALL’ARA!

21.44 Minuto di raccoglimento per le vittime della pandemia.

21.43 Inno della Lega Calcio. Ci siamo…Sarri e Mihajlovic si salutano con una pacca sulla spalla, alla faccia del distanziamento…

21.41 Entrano in campo gli arbitri. Poi, a turno, toccherà alle due squadre.

21.40 In tribuna anche il ct Roberto Mancini.

21.37 La Juventus è obbligata a vincere per mantenere la certezza della vetta della classifica. La Lazio incombe a -1 e mercoledì affronterà l’Atalanta a Bergamo.

21.36 La Juventus non pareggia da dicembre, 2-2 con il Sassuolo. Da allora 9 vittorie e 3 sconfitte, non poche per la Vecchia Signora.

21.34 Il Bologna ha perso 13 delle ultime 14 sfide contro la prima o seconda in classifica di Serie A. L’ultimo successo risale al 3-2 sul Napoli nel maggio dello scorso anno.

21.28 La Juventus non perde contro il Bologna dal febbraio 2011 (0-2). Negli ultimi 34 precedenti i bianconeri hanno conquistato 24 vittorie e 9 pareggi.

21.04 Nonostante le ultime prestazioni negative in Coppa Italia, Sarri ha confermato Pjanic. Occasione nell’undici titolare per De Sciglio, Rabiot e Bernardeschi, quest’ultimo preferito a Douglas Costa. Dybala agirà da ‘falso nueve’, mentre Cristiano Ronaldo torna nella posizione prediletta di esterno sinistro d’attacco, con licenza di accentrarsi.

21.02 FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS!

(4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

21.00 Mihajlovic rilancia dopo 9 mesi Dijks, al rientro dall’infortunio.

20.57 FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA!

(4-2-3-1) Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Svamberg, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Mihajlovic

20.55 Tardano le formazioni ufficiali della contesa.

20.48 Immagini suggestive di uno stadio Dall’Ara completamente vuoto.

20.45 Dopo la delusione della Coppa Italia, la Juventus riparte da una trasferta complicata al Dall’Ara contro la compagine di Mihajlovic che non nasconde velleità europee.

20.43 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Bologna-Juventus, match valido per la 27ma giornata di Serie A.

Il programma del 22 giugno della Serie A – Le probabili formazioni di Bologna-Juventus – Le statistiche di Bologna-Juventus

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della tra Bologna e Juventus valida per la 27ma giornata della Serie A di calcio: oggi, lunedì 22 giugno, alle ore 21.45 riparte il massimo campionato italiano anche per queste due formazioni, che si daranno battaglia al allo stadio “Dall’Ara”.

La squadra di Maurizio Sarri, bersagliata dalle critiche per il gioco che scarseggia e per la mancanza di risultati, deve ora concentrarsi sul campionato, dove il duello scudetto con la Lazio è più vivo che mai: i bianconeri guidano la classifica con 63 punti, ma i biancocelesti li tallonano a un solo punto di distanza. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, invece, si trova esattamente a metà classifica: con la salvezza che sembra ormai una formalità, il team emiliano potrebbe fare un pensierino alla zona Europa League.

La Juventus ha vinto 12 degli ultimi 13 scontri diretti (un pareggio). Negli ultimi 34 testa a testa il Bologna si è imposto soltanto in un’occasione (2-0 nel febbraio 2011) e i felsinei non trionfano in casa addirittura dal novembre 1998 (3-0): da allora al Dall’Ara sono arrivati 11 successi bianconeri e cinque pareggi.

La Juventus è reduce da un doppio 0-0 in Coppa Italia (contro il Milan nella semifinale di ritorno e contro il Napoli nella finale poi persa ai calci di rigori). Il Bologna non gioca invece da fine febbraio, sconfitta 2-0 dalla Lazio prima della sosta forzata dovuta alla pandemia. Il match d’andata (19 ottobre 2019) si è concluso con la vittoria dei Campioni d’Italia per 2-1 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium.

OA Sport dunque vi offrirà la diretta live della tra Bologna e Juventus valida per la 27ma giornata della Serie A di calcio: la partita inizierà alle ore 21.45, ed il nostro live inizierà circa un’ora prima con l’inserimento delle formazioni. Buon divertimento!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse