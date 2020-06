LIVE Pagelle Bologna-Juventus, voti Serie A in DIRETTA

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BOLOGNA-JUVENTUS

PAGELLE BOLOGNA-JUVENTUS 0-2

BOLOGNA

Skorupski, voto 6: non può nulla sul rigore di Ronaldo e sulla magia di Dybala.

Tomiyasu, voto 6,5: compito non facile quello di prendersi cura di Ronaldo.

Danilo, voto 6: il veterano brasiliano prova a guidare la retroguardia felsinea.

Denswil, voto 4,5: protagonista in negativo con la trattenuta ai danni di De Ligt che vale il rigore per la Juventus.

Dijks, voto 6: molto propositivo, gioca addirittura da ala.

Svanberg, voto 5,5: tanta sostanza, poca qualità in mezzo al campo.

Medel, voto 6,5: a uomo su Rabiot, spesso e volentieri in anticipo sul transalpino.

Soriano, voto 5,5: primo tempo da dimenticare, anche ammonito.

Orsolini, voto 6: prova ad accendersi contro la squadra che ne deteneva il cartellino, a fatica.

Barrow, voto 5,5: pallone praticamente mai arrivato dalle parti della punta africana.

Sansone, voto 5,5: ci prova con un destro da lontano che sfiora il palo.

All. Sinisa Mihajlovic, voto 6:

JUVENTUS

Szczesny, voto 6: ancora non chiamato in causa il portiere polacco.

Cuadrado, voto 6: bene in copertura, poco attivo in fase di spinta.

Bonucci, voto 6: pochi grattacapi creati al centro da Barrow e compagni.

De Ligt, voto 6,5: parte benissimo in fase difensiva ed è lui a conquistare il rigore a causa della trattenuta di Denswil.

De Sciglio, voto 6: ritorno da titolare a sinistra per l’ex Milan.

Bentancur, voto 6: solita concretezza per l’uruguayano, che spinge tanto anche provando ad inserirsi senza palla.

Pjanic, voto 5,5: come già visto in Coppa Italia, il bosniaco ancora non è al top in fase di regia.

Rabiot, voto 5,5: a sorpresa titolare, ancora non è nelle condizioni migliori.

Bernardeschi, voto 6,5: opportunità da titolare, non parte però al meglio, ma poi si accende con lo spettacolare assist di tacco per Dybala.

Dybala, voto 7: benissimo nel far salire la squadra, appena ha la palla buona sul mancino la trasforma in oro con un tiro a giro splendido che vale il 2-0.

Cristiano Ronaldo, voto 6,5: torna al gol CR7 dopo quattro partite a secco. Il rigore questa volta è perfetto, dopo l’errore con il Milan.

All. Maurizio Sarri, voto 6:

