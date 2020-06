VIDEO Bologna-Juventus 0-2: highlights, gol e sintesi. A segno CR7 e Dybala, Bernardeschi illumina

La Juventus risponde presente in campionato dopo lo scivolone nella Finale di Coppa Italia di Roma contro il Napoli. La formazione di Maurizio Sarri supera in trasferta il Bologna per 2-0 nella sfida valida per la 27ma giornata di Serie A 2019-2020 grazie a una rete su rigore di Cristiano Ronaldo al 23′ e dell’argentino Paulo Dybala al 36′. Una gemma quella del giocatore sudamericano a impreziosire una serata nella quale le luci non sono state molte, al di là di un’atmosfera surreale dettata da un match disputato a porte chiuse. Da sottolineare l’ottima prova di Federico Bernardeschi, apparso decisamente in palla nel match in terra emiliana, espulso Danilo negli ultimi scampoli del confronto. Con questo risultato, la Juve si porta a quota 66 punti in vetta alla classifica generale, mantenendo 9 punti di vantaggio sull’Inter e in attesa di sapere che cosa farà la Lazio, ora a -4. Felsinei, invece, fermi a 34 punti (decimi). Di seguito gli highlights:

GLI HIGHLIGHTS DI BOLOGNA-JUVENTUS 0-2

BOLOGNA-JUVENTUS 0-1: IL GOL DI CRISTIANO RONALDO SU RIGORE

Loading...

Loading...

Gol de Cristiano Ronaldo

Bologna 0-1 Juventus pic.twitter.com/iuDJyNuCwi — Futebol Mundial (@worldfootball25) June 22, 2020

BOLOGNA-JUVENTUS 0-2: IL RADDOPPIO DI PAULO DYBALA

Gol de Paulo Dybala

Bologna 0-2 Juventus pic.twitter.com/z2W7326abU — Futebol Mundial (@worldfootball25) June 22, 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse