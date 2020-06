Calendario Serie A, orari partite di oggi (22 giugno): programma, tv, streaming SKY e DAZN

Dopo i recuperi della 25a giornata, la Serie A di calcio 2020 va avanti già da quest’oggi, con le gare del turno numero 27, iniziando con tre anticipi. Ad aprire il programma, alle ore 19.30, saranno due succulenti match ovvero Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan, entrambi visibili in diretta televisiva esclusiva dai canali di Sky Sport, rispettivamente su Sky Sport 253 e Sky Sport Serie A 202.

Il piatto forte è però riservato per le ore 21.45, quando la capolista Juventus cercherà di dimenticare la cocente sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia affrontando il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara, in diretta tv su su Sky Sport Uno, canale 201. Per tutti i match sarà inoltre disponibile lo streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv.

Il programma e come vedere le partite in tv e streaming:

Serie A calcio 2020

27a giornata

Lunedì 22 giugno 2020

Ore 19.30 Fiorentina-Brescia tv: Sky Sport 253, streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 19.30 Lecce Milan tv: Sky Sport Serie A 202, streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 21.45 Bologna-Juventus tv: Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, streaming: Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse