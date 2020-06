Bologna-Juventus in tv oggi: orario, programma, probabili formazioni, streaming

Dopo i recuperi del venticinquesimo turno che hanno segnato ufficialmente la ripartenza a distanza di oltre tre mesi dall’ultima partita disputata, la Serie A 2019-2020 si appresta ad entrare nel vivo con la disputa della ventisettesima giornata. Tra le partite in programma quest’oggi il piatto forte è Bologna-Juventus, che si giocherà allo stadio “Dall’Ara” (a porte chiuse) alle ore 21.45. Andiamo a scoprire le probabili formazioni e le piattaforme che manderanno in onda il match in tv e streaming.

La Juventus è chiamata a smaltire in fretta la delusione per la finale di Coppa Italia, persa ai calci di rigore contro il Napoli mercoledì scorso. La squadra di Maurizio Sarri, bersagliata dalle critiche per il gioco che scarseggia e per la mancanza di risultati, deve ora concentrarsi sul campionato, dove il duello scudetto con la Lazio è più vivo che mai: i bianconeri guidano la classifica con 63 punti, ma i biancocelesti li tallonano a un solo punto di distanza. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, invece, si trova esattamente a metà classifica: con la salvezza che sembra ormai una formalità, il team emiliano potrebbe fare un pensierino alla zona Europa League.

Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, rispettivamente canale 201 e 202 della piattaforma Sky, e sarà visibile anche in streaming su Sky Go. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale della partita, assicurandovi aggiornamenti puntuali in tempo reale.

BOLOGNA-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA-JUVENTUS: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Lunedì 22 giugno

Ore 21.45: Bologna – Juventus

Diretta tv – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: LaPresse