LIVE Barcellona-Atletico Madrid, Liga in DIRETTA: al Camp Nou arrivano i Colchoneros

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Atletico Madrid, sfida valevole come anticipo della 33ma giornata della Liga 2019-2020. Si tratta probabilmente dell’ultima vera sfida tra titani di questo campionato spagnolo, che negli ultimi sei turni non proporrà degli altri scontri diretti di altissima classifica per le posizioni di vertice. I catalani sono praticamente spalle al muro e devono fare un filotto di sei successi consecutivi fino al termine della stagione per sperare di scavalcare il Real Madrid in testa alla classifica, anche se i Blancos hanno comunque il destino nelle proprie mani.

Il Barça, reduce da due pareggi di fila in trasferta (in mezzo è arrivato l’1-0 casalingo con l’Athletic Bilbao), si trova in seconda piazza a due punti di ritardo dalla capolista e con lo svantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Considerando l’ottimo stato di forma post-Covid del Real ed un calendario non troppo impegnativo (per i madrileni), si profila un’impresa molto complicata all’orizzonte per Leo Messi e compagni. Sulla carta i catalani, allenati da Quique Setien, hanno ancora due sfide particolarmente ostiche (dopo il match odierno c’è la trasferta a Vila-real) prima di affrontare sulla carta nel finale quattro squadre abbastanza abbordabili. Quest’oggi però sarà durissima strappare i 3 punti contro i Colchoneros del “Cholo” Simeone, fuori dalla lotta per il titolo (terzi a -13 dalla testa) ma non ancora certi della qualificazione alla prossima Champions League.

Il confronto tra Barcellona e Atletico Madrid si giocherà questa sera senza pubblico allo stadio Camp Nou con calcio d’inizio previsto alle ore 22. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un attimo di un match potenzialmente decisivo per l’assegnazione della Liga 2019-2020: buon divertimento!

