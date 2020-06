Barcellona-Atletico Madrid in tv oggi: orario, probabili formazioni, streaming, programma

La Liga spagnola di calcio prosegue senza soluzione di continuità e a ritmo serrato. Quest’oggi saranno tre gli incontri ad andare in scena, ma non vi sono dubbi che il match più atteso sia quello delle ore 22.00 italiane tra Barcellona e Atletico Madrid. Al Camp Nou assisteremo a uno scontro tra due filosofie: la classe e il gioco offensivo del Barça contrapposto alla forza e allo spirito di sacrificio dei Colchoneros.

Il pareggio di Vigo è stato pesante: la punizione di Iago Aspas ha gelato i blaugrana, che erano probabilmente convinti di aver vinto a Balaidos, grazie alla doppietta di Luis Suarez. Il Real Madrid ha colto l’occasione e battendo l’Espanyol ha guadagnato la vetta della graduatoria, con due lunghezze di vantaggio sul Barcellona. Sulla gestione di Setien non mancano i dubbi e le perplessità e l’addio ufficiale di Arthur, destinazione Juventus l’anno venturo, potrebbe alimentare ulteriore malumore dal momento che il brasiliano avrebbe manifestato forte contrarietà sullo scendere in campo. In questo contesto, anche il calendario non aiuta: questa notte al Nou Camp arriverà l’Atletico di Simeone, che sabato, regolando l’Alaves, ha centrato la quarta vittoria consecutiva, ipotecando la qualificazione alla prossima Champions League. Col nuovo assetto trovato dal Cholo, che ha lavorato benissimo soprattutto su Marcos Llorente, i Colchoneros vengono a Barcellona per tentare il colpo grosso e dar seguito alla serie positiva.

L’infortunio di De Jong sta pesando, in questo senso, parecchio nei catalani. Difficilmente vedremo anche Sergi Roberto in campo e al suo posto ci dovrebbe essere Semedo. Setien potrebbe puntare su Griezmann,che, affrontando la sua ex squadra, potrebbe avere delle motivazioni particolari. Simeone ha Koke e Savic squalificati, ma recupera Felipe e probabilmente lo piazzerà subito al fianco di Gimenez, anche per via della indisponibilità di Hermoso. Marcos Llorente agirà dietro Diego Costa, sugli esterni Joao Felix e Lemar favoriti su Carrasco.

Oggi, martedì 30 giugno alle ore 22.00 italiane, Barcellona e Atletico Madrid si affronteranno nel match valido per il 33° turno della Liga spagnola di calcio 2019-2020. La trasmissione dell’incontro sarà affidata a DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-ATLETICO MADRID, LIGA 2020

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann. All.: Setien.

ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Oblak; Arias, Gimenez, Felipe, Lodi; Joao Felix, Thomas, Herrera, Saul; Llorente; Diego Costa. All.: Simeone.

Martedì 30 giugno

22.00 Barcellona vs Atletico Madrid – Camp Nou

COME VEDERE BARCELLONA-ATLETICO IN TV

