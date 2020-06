VIDEO Barcellona-Atletico Madrid 2-2: highlights, gol e sintesi. Messi non basta, Saul inchioda i blaugrana

Barcellona e Atletico Madrid hanno pareggiato per 2-2 nel match valido per la 33ma giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo di calcio. I catalani non sono riusciti a vincere al Camp Nou e ora sono a un punto dalla capolista Real Madrid, tra due giorni attesa dal Getafe con la possibilità di allungare nella rincorsa verso lo scudetto. L’autogol di Diego Costa regala il primo vantaggio ai catalani, Saul pareggia su rigore in un primo tempo molto acceso. Lionel Messi segna il 700° gol in carriera, il 2-1 dal dischetto infiamma i blaugrana ma ancora Saul dagli undici metri impatta definitivamente. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Barcellona-Atletico Madrid 2-2.

VIDEO HIGHLIGHTS BARCELLONA-ATLETICO MADRID 2-2:

AUTOGOL DIEGO COSTA (1-0):

⚽️ Messi thought he had his 700th from the corner but it was an own goal by Diego Costa.#LaLiga | #BarçaAtleti 🎥 (via @goalll16): pic.twitter.com/l1Ja6IKzK9 — Pinnacle (@Pinnacle) June 30, 2020

PRIMO GOL SAUL (1-1):

🖥 Wild scenes as VAR rules Ter Stegen off his line to save a Costa penalty. Saul steps up for the second attempt and brings Atleti level with Barcelona #BarcaAtleti pic.twitter.com/fqlKlLC4r0 — sports_videos (@alex59995309) June 30, 2020

GOL MESSI (2-1):

Messi pulling one out of the trick book pic.twitter.com/sqTst3XOLv — Bettingapps (@bettingapps) June 30, 2020

SECONDO GOL SAUL (2-2):

برشلونة 2 × 2 اتلتيكو مدريد | هددددددددددددددددددف ساؤوول 🎥🔥 #BarçaAtleti

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : @Faster__Goal pic.twitter.com/Pz7Yjmy8SR — @GOALLL16 (@goalll16) June 30, 2020

Foto: Lapresse