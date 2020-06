Liga 2020, Barcellona-Atletico Madrid 2-2: Messi non basta, il Real Madrid può scappare. Ok Siviglia e Maiorca

Oggi si sono giocate tre partite valide per la 33ma giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo di calcio. Il Barcellona ha pareggiato per 2-2 con l’Atletico Madrid, i catalani non sono riusciti a trionfare al Camp Nou contro la terza forza del torneo e rimangono così in seconda posizione a un punto di distacco dalla capolista Real Madrid ma tra due giorni le merengues potranno allungare in caso di risultato positivo contro il Getafe. I blaugrana sono passati in vantaggio all’undicesimo minuto grazie a un autogol di Diego Costa ma al 19′ un tonico Saul è riuscito a impattare su calcio di rigore concesso per fallo di Vidal su Carrasco (Diego Costa aveva sbagliato il penalty, poi fatto ripetere per infrazione del portiere ter Stegen). Al 49′ Lionel Messi riporta avanti il Barcellona concretizzando il calcio di rigore concesso per fallo di Felipe su Semedo, la Pulce ha siglato il suo 700° gol in carriera ma al 60′ ci pensa Saul a ristabilire la parità ancora dagli undici metri dopo un nuovo contatto tra Semedo e Carrasco.

Il Siviglia ha liquidato il Leganes con un rotondo 3-0 a domicilio (doppietta di Torres nel primo tempo, rete di El Haddadi nel finale) e rafforza il quarto posto con cinque punti di vantaggio sul Getafe e sei sul Villareal (entrambe hanno una partita in meno). Il Maiorca si è sbarazzato del Celta Vigo con un secco 5-1 nello scontro diretto per non retrocedere: Budimir apre le marcature su rigore al 13′, Cucho e Pozo arrotondano nel primo tempo, Aspas accorcia al 50′ dal dischetto ma subito dopo ancora Budimir e Sevilla chiudono i conti. Gli isolani conquistano tre punti fondamentali in ottica salvezza, ora sono terzultimi a cinque punti di distacco proprio dal Celta Vigo. Di seguito i risultati di oggi martedì 30 giugno della Liga e la classifica generale del massimo campionato spagnolo di calcio.

RISULTATI OGGI LIGA (30 GIUGNO):

Maiorca-Celta Vigo 5-1

Leganes-Siviglia 0-3

Barcellona-Atletico Madrid 2-2

CLASSIFICA LIGA:

Real Madrid 71, Barcellona 70*, Atletico Madrid 59*, Siviglia 57*, Getafe 52, Villareal 51, Real Sociedad 47, Valencia 46, Athletic Bilbao 45, Granada 43, Osasuna 41, Levante 41, Betis Siviglia 37, Valladolid 35, Eibar 35, Alaves 35, Celta Vigo 34*, Maiorca 29*, Leganes 25*, Espanyol 24. *= 1 partita in più.

Foto: Lapresse