LIVE Atalanta-Lazio, Serie A in DIRETTA: trasferta durissima per i biancocelesti, la Juventus assiste

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Lazio, match di cartello del ventisettesimo turno della Serie A 2019-2020. Questa sera, dalle ore 21.45 lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia sarà il palcoscenico di una delle sfide più interessanti e elettrizzanti di tutto il campionato. Si troveranno di fronte i biancocelesti, secondi in classifica dopo una stagione letteralmente clamorosa, ed i padroni di casa, che hanno già dimostrato domenica nel recupero con il Sassuolo di essere tornati nelle condizioni pre-lockdown.

Non mancheranno gol ed emozioni a Bergamo, con i nerazzurri di mister Gasperini che cercheranno di fare lo sgambetto anche alla Lazio per blindare ufficialmente la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento gli orobici si trovano al quarto posto della classifica con 51 punti, quindi con 6 lunghezze di vantaggio sulla Roma (che diventano 7 contando anche lo scontro diretto) e 12 sul Napoli grazie ad una potenza di fuoco incredibile, che ha già permesso ai bergamaschi di segnare 74 reti.

Dall’altra parte la formazione di mister Simone Inzaghi farà di tutto per rispondere alla Juventus, che lunedì ha espugnato il Dall’Ara di Bologna, portando il margine di vantaggio a 4 punti. I biancocelesti prima dello stop forzato veleggiavano sulle ali dell’entusiasmo con 4 vittorie consecutive trascinati da un Ciro Immobile spaziale con 27 gol segnati. Con gli attacchi e le difese che vedremo in campo sembra impossibile pensare ad uno 0-0. Quando si possono schierare tridenti come Gomez-Ilicic-Zapata, o una squadra con Immobile-Caicedo e Luis Alberto e Milinkovic-Savic a sostegno, le emozioni non mancheranno. All’andata fu un 3-3 che soverchiò ogni regola. Dominio totale dell’Atalanta nella prima parte della gara, conclusa sul 3-0, quindi rimonta rabbiosa dei laziali per un pareggio in extremis che diede poi il via al loro campionato che li ha messi in prima fila per lo Scudetto.

Ci sarà da divertirsi allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia! Atalanta-Lazio prenderà il via alle ore 21.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della super-sfida di Bergamo, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni della Serie A 2019-2020. Il calcio è tornato!

