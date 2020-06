Atalanta-Lazio in tv oggi: orario, programma, probabili formazioni, streaming

Atalanta-Lazio. Un match che non ha bisogno di troppe presentazioni. La ventisettesima giornata della Serie A 2019-2020 ci regala una sfida di altissima quota, tra due squadre che, prima della sospensione del campionato, stavano letteralmente volando. Gli orobici, infatti, nei primi giorni di marzo si erano ampiamente meritati la qualificazione ai quarti di finale della Champions League e hanno dimostrato domenica contro il Sassuolo di essere nuovamente in grande spolvero, mentre i bianco-celesti si erano portati ad un solo punto dalla capolista Juventus a suon di vittorie e gol, specialmente dell’incontenibile Ciro Immobile.

Anche i nero-azzurri stavano inanellando una serie di prestazioni clamorose, con successi e goleade vere e proprie e un attacco che aveva già raggiunto le 70 reti stagionali, con Josip Ilicic a livelli davvero stellari. Chi vincerà questa sera a Bergamo? La squadra di mister Simone Inzaghi vuole i tre punti per risponder alla vittoria della Juventus nella corsa Scudetto, mentre i padroni di casa vogliono il successo per blindare la qualificazione alla prossima Champions League e ribadire che il netto 4-1 contro il Sassuolo non sia stato un caso.

Le formazioni avranno alcune novità. L’Atalanta rimarrà fedele al suo 3-4-2-1 ma Ilicic inizialmente sarà in panchina e giocherà Malinovskyi al suo posto, ma lo sloveno sarà pronto a entrare a partita in corso. Per la Lazio, invece, le defezioni saranno 4: Lucas Leiva, Lulic, Luiz Felipe e Marusic.

IN TV — Atalanta-Lazio sarà trasmessa da Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A (202). In streaming si potrà seguire su SkyGo, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’attesissimo match dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia.

PROGRAMMA SERIE A 2019-2020

Mercoledì 24 giugno

ore 21.45 Atalanta-Lazio – diretta su Sky Sport Serie A (202)

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Papu Gomez, Malinovskyi; Duvan Zapata. All: Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All. Simone Inzaghi.

