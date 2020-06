LIVE Atalanta-Lazio 3-2, Serie A in DIRETTA: Gli orobici piazzano la rimonta perfetta. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI ATALANTA-LAZIO 3-2

GLI HIGHLIGHTS DI ATALANTA-LAZIO 3-2

23.44 Si chiude qui una spettacolare Atalanta-Lazio. Grazie per la cortese attenzione e buona notte da OA Sport!

LE PAGELLE

Atalanta (3-4-1-2)

Gollini 6; Toloi 6.5, Palomino 7, Djimsiti 6.5; Hateboer 7, de Roon 5.5, Freuler 6, Gosens 7, Malinovskyi 7.5; Gomez 8 , Zapata 6. Subentrati: Castagne 6, Muriel 5, Ilicic 5.

Lazio (3-5-2)

Strakosha 5.5; Patric 6, Acerbi 6 Radu;5.5 Lazzari6, Milinkovic-Savic 6, Cataldi 5.5, Luis Alberto 5, Jony 4.5; Correa 5, Immobile 5.5. Subentrati: Caicedo 5.5, Parolo 5.5, Lukaku 5.5

23.38 La Lazio si ferma a -4 dalla Juventus, mentre gli orobici blindando la zona Champions League! Che partita!

FINISCE QUI!! CHE RIMONTA DELL’ATALANTA!!! 3-2!!!!!!!!!!!!!!

95′ Cross di Lukaku in area ma scorre lungo tutto il fronte offensivo. Atalanta in possesso

94′ Ilicic ci prova dai 20 metri, palla alle stelle. Se avesse servito Hateboer tutto solo sulla destra… Lazio di nuovo in avanti per il pari

93′ Lazio che si butta in avanti ma non riesce a creare una occasione, riparte l’Atalanta, fallo a metà campo possesso palla per gli orobici

92′ ANCORA MURIEL TIENE IN VITA LA LAZIO! Il colombiano spreca ancora un 3 contro 1 e lascia chance ai rivali

91′ MURIEL SPRECA TUTTO! HAteboer lo serve da solo in area ma centra Patric! Riparte la Lazio ma la palla finisce a Gollini

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

90′ STRAKOSHA MIRACOLO SU GOMEZ!!! Muriel lancia il Papu solo davanti al portiere, bel diagonale e miracolo dell’albanese!

90′ Ilicic recupera palla a metà campo e prova il lancio alla cieca per Muriel. Palla sbagliata, i nerazzurri potevano gestire meglio il pallone

89′ Ci avviciniamo al recupero. Atalanta che non sta avendo quasi nulla da Muriel e Ilicic, Lazio che prova a sfruttare il momento

88′ Lukaku si accentra e prova la conclusione, Palla altissima

87′ Ancora Lazio in attacco. Cross di Lazzari, Anderson calcia ma viene ribattuto. Palla fuori. Rimessa per Lukaku

86′ Patric ha rischiato davvero grosso con questo fallo. Match che deve ancora ripartire, Gomez di nuovo in piedi.

85′ Lazio che lotta con il cuore, Atalanta che prova a gestire il ritmo. Gomez domina la scena e si prende una entrataccia da Patric che rischia il rosso. Solo giallo

84′ Caicedo fa la boa e prova l’appoggio su Immobile, Palomino chiude, riparte e subisce fallo.

83′ Acerbi guida la carica, Lukaku prova il cross ma sbaglia tutto. Lazio che ora ci crede!

82′ Ora vediamo se la Lazio sarà in grado di rialzarsi dopo un clamoroso ribaltone simile! La stanchezza è tantissima

81′ Su calcio d’angolo la palla supera un imperfetto Strakosha, Palomino resiste su Caicedo e appoggia in rete. RIMONTA COMPLETATA!

80′ ATALANTA IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!! PALOMINO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

78′ Si riparte dopo la girandola di cambi. Vedremo chi avrà la forza di lottare fino all’ultimo istante!

77′ Nell’Atalanta entra Ilicic per Malinovskyi

76′ La stanchezza sta dominando la scena ora. Pronti nuovi cambi. Entra Lukaku al posto di Jony, quindi Bastos e Anderson, fuori Radu e Luis Alberto.

75′ Lazio che non riesce più a ripartire. Atalanta sempre in pressione

74′ Lungo possesso palla nerazzurro con i laziali rinchiusi in area

73′ Ora la Lazio sta provando a rimettersi in carreggiata sfruttando spesso la forza fisica di Caicedo. Match tirato ora

72′ Ammonito Milinkovic-Savic per un duro intervento su Toloi. Muriel nel frattempo spreca una bella ripartenza con un passaggio verso Hateboer totalmente sbagliato

71′ Lazio che prova a imbastire una azione ma il cross di Jony finisce direttamente fuori e i padroni di casa ripartono, ma perdono subito palla

70′ Doppio cambio nell’Atalanta. Fuori Gosens e Zapata, dentro Castagne e Muriel

69′ Atalanta che ora sta dominando, Lazio che prova una ripartenza, Immobile perde il contrasto invece che lanciare Luis Alberto che era tutto solo!

68′ E ora inizia un match del tutto nuovo! Atalanta che prova ancora a spingere, Lazio che soffre, non giocando dal 29 febbraio

67′ Dal corner la palla arriva ai 20 metri all’ucraino che spara un bolide clamoroso sotto l’incrocio! Gol meraviglioso!!!!!!!!!!!!!!!!

66′ MALINOVSKYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CHE GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

65′ Gomez incanta, cross per Zapata che fa la sponda in mezzo, Acerbi chiude in angolo per evitare rischi.

64′ Ancora Gosens! Splendido cross di Hateboer dopo una azione clamorosa di Gomez, il tedesco stacca di testa ma colpisce Acerbi. Atalanta che ci prova!

62′ Ritmi molto più bassi del primo tempo, la Lazio sta iniziando a soffrire.

61′ Milinkovic-Savic perde un pallone sanguinoso ai 25 metri, Freuler controlla e lancia Zapata, ma Radu chiude alla grande

60′ Lazio che sbaglia moltissimo in questo avvio di ripresa. Inzaghi è imbufalito

59′ Cataldi si accascia in campo. Non ce la fa il centrocampista romano. Parolo è pronto a subentrare. Ecco il cambio.

58′ Cataldi torna in azione, momenti confusi del match con tanti errori. La stanchezza inizia a farsi sentire.

57′ Gioco fermo. Ora è Cataldi a essersi fatto male. In scivolata su Gosens la gamba si pianta e il ginocchio ha un contraccolpo.

56′ Rientra anche Milinkovic-Savic, LAzio di nuovo in 11 ma Atalanta in attacco che perde palla. Fallo di De Roon. Giallo per l’olandese.

55′ Cambio nella Lazio. Esce Correa, entra Caicedo.

54′ Milinkovic-Savic è fuori campo in attesa di una maglia pulita dato che la sua era insanguinata. Lazio ancora in 10

53′ Gioco fermo. Milinkovic-Savic è a terra dopo un scontro con Toloi. Nella Lazio è pronto a entrare Caicedo perchè Correa ha qualche problema.

51′ Punizione per gli orobici dal lato corto. Malinovskyi sbaglia tutto e manda direttamente in curva.

49′ DJIMSITI! Atalanta che sfiora il pareggio. Cross di Gomez, Zapata domina di fisico in area e appoggia al difensore che calcia al volo e sfiora il palo di un soffio

48′ Malinovskyi ci prova! L’ucraino riceve un bel cross e sul secondo palo calcia al volo con grande potenza, Radu devia e manda in angolo ma che rischio!

47′ Padroni di casa che sembrano avere ripreso da dove avevano lasciato, Lazio che deve stare attenta…

46′ Zapata si lancia verso l’area avversaria, Acerbi chiude in angolo all’ultimo

SI RIPARTE! INIZIA IL SECONDO TEMPO!

22.45 Squadre pronte a tornare in campo. Vedremo se ci saranno sostituzioni!

22.35 Ci attende un secondo tempo davvero elettrizzante!

22.33 Lazio che conduce con merito il primo tempo, dopo 30 minuti di livello stellare. Atalanta che è cresciuta nel finale

45′ FINISCE QUI UN BELLISSIMO PRIMO TEMPO! LAZIO AVANTI 2-1

44′ Gosens! Un siluro del tedesco dal lato corto! Strakosha chiude non senza fatica!

43′ Ancora il Papu Gomez! Calcia dai 25 metri l’argentino! Palla che non si abbassa a dovere

42′ Atalanta che sta crescendo, duetto Zapata-Gomez, acerbi chiude di petto e lancia in profondità

41 Hateboer! Atalanta che ci prova ancora! L’esterno calcia e centra l’esterno della rete con un sinistro dai 10 metri.

40′ Gosens raggiunge quota nove gol in stagione, che numeri per l’esterno sinistro!

39′ Azione ragionata per i nerazzurri, cross di Hateboer e stacco di testa imperioso del tedesco che insacca sul secondo palo! L’Atalanta c’è!

38′ GOSENS!!!!!!!!!! ACCORCIA L’ATALANTA!!!!!!!!!!! 1-2!!!!!!!!

37′ Gomez tenta la serpentina ma guadagna solo un angolo. Nulla di fatto dalla bandierina.

35′ HATEBOER!!! Che occasione mancata! L’olandese, dopo un angolo, riceve palla da solo a 3 metri dalla palla, ma calciando scivola e manda a lato

34′ Adesso si gira e ci prova Correa, troppo debole per impensierire Gollini.

33′ Si sapeva che sarebbe stato un match spettacolare, e così è. Le squadre stanno dando tutto, vedremo quanto dureranno le batterei della Lazio.

32′ MALINOVSKYI!! Bolide dell’ucraino dai 30 metri! Strakosha si allunga e devia in angolo! Che parata!

31′ Partita che procede senza un attimo di sosta, Lazio che sfiora la rete ad ogni azione, Atalanta che ci prova

29′ ANCORA IMMOBILE!!!!!!!!!!!!!! Vicinissimo al gol l’attaccante della Nazionale! Ripartenza splendida con Lazzari che vola sulla destra, mette in mezzo per Immobile che dal limite calcia di prima intenzione sull’esterno della rete! CHE LAZIO!

28′ CI PROVA L’ATALANTA! Bella azione di Malinovskyi che smarca Gomez, tiro ravvicinato, Strakosha risponde e palla che finisce su Zapata che manda a fondo campo.

27′ IMMOBILE!! QUASI GOL!! Ripartenza clamorosa della Lazio, Luis Alberto manda in porta Immobile che spara a giro dai 20 metri. Palla fuori di un soffio a Gollini battuto.

26′ Finalmente si vede anche l’Atalanta. Uno due Zapata-Gomez con il colombiano che prova a rimettere la palla al centro. Salva in corner Acerbi.

24′ Milinkovic-Savic salta due avversari a metà campo con un numero di magia. Il serbo sta letteralmente dominando.

23′ Malinovskyi ci prova su punizione dai 25 metri. Barriera piena e ripartenza della Lazio, orobici che chiudono a fatica.

22′ Gomez prova a creare gioco ai 30 metri ma gli spazi non ci sono. Lazio impeccabile.

21′ Il canovaccio è chiarissimo. Atalanta che prova a spingere e Lazio pronta per la ripartenza. Ogni volta che i biancocelesti riprendono palla verticalizzano per le punte e creano grossi problemi.

19 Facilità disarmante della Lazio in avanti. Milinkovic duetta con Correa e Immobile e fanno partire Lazzari, steso da Gosens. Punizione per i biancocelesti.

18′ Gosens prova il primo attacco sulla sinistra e guadagna il corner. Ci prova De Roon dai 20 metri, tutto facile per la difesa laziale.

17′ Ancora padroni di casa in avanti, ma Lazio attentissima. Zapata è troppo solo in mezzo ad Acerbi e compagni.

15′ Atalanta che si riversa in avanti, tiro di Gomez ma Lazio che chiude e lancia subito Correa in profondità. C’è sempre l’uno contro uno! Che rischi!

14′ C’era grande curiosità nel capire come sarebbe ripartita la Lazio dopo lo stop. Sembra davvero tornata al 29 febbraio…

13′ Atalanta in grossa difficoltà, non sembra potersi opporre all’attacco di mister Inzaghi. Se Gasperini non inventa subito una contromossa si rischia davvero la goleada!

12′ Azione confusa al limite dell’area. La palla finisce sui piedi del serbo che dai 25 metri lascia partire un diagonale meraviglioso che non lascia scampo a Gollini. Che Lazio!

11′ MILINKOVIC-SAVIC!!!!!!!!!!!!!!!!! CHE GOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10′ Rischia la Lazio su una ripartenza. Malinovskyi lancia Zapata che affronta Radu al limite dell’area, steso ma Orsato lascia proseguire.

9′ L’inizio del match sembra ricalcare l’avvio di quanto visto domenica contro il Sassuolo, con l’Atalanta che ha concesso troppi uno contro uno in difesa

7′ Lazio che sembra poter far male ai rivali in ogni azione. La difesa altissima dei bergamaschi concede praterie incredibili ai laziali.

6′ Lazzari si invola sulla fascia completamente solo e prova a mettere in mezzo per Jony tutto solo, ma De Roon arriva prima di tutti e scaglia il pallone alle spalle di Gollini. Clamoroso autogol.

5′ GOL DELLA LAZIO!!!!!!!!! AUTORETE DI DE ROON!

4′ CHE ERRORE DI ZAPATA!! Strakosha cede palla all’Atalanta, servito subito il colombiano che spara fuori da solo. Era fuorigioco

3′ Lazio che prova a gestire il pallone ed il ritmo. Atalanta che soffre i movimenti offensivi della Lazio. Sarà una partita nella quale le difese non dovranno sbagliare nemmeno un movimento.

2′ Subito buco difensivo degli orobici che lasciano partire Immobile solo verso Gollini. Il capocannoniere si allarga troppo e calcia debolmente.

1′ Primo pallone gestito dall’Atalanta. Formazioni quasi speculari e ritmo subito buono.

21.45 PARTITI!! INIZIA ATALANTA-SASSUOLO!

21.43 Ricordiamo che stasera si affronteranno bocche da fuoco davvero in stato di grazia. Ciro Immobile è il capocannoniere con 27 reti, quindi Josip Ilicic è quinto con 15 reti, Duvan Zapata e Luis Muriel sono settimi con 13, mentre Felipe Caicedo è a quota 8. Per l’Atalanta incredibile lo score di Robin Gosens che, da terzino, ha già messo a segno 7 gol.

21.42 Le due compagini sono pronte per l’ingresso in campo, ovviamente scaglionato

21.40 La formazione scelta da mister Simone Inzaghi



21.38 La formazione degli orobici:

21.35 10 minuti al via dell’incontro. Lo stadio di Bergamo è pronto per il grande match!

🏟 Siamo al Gewiss Stadium di Bergamo: tre ore al fischio d’inizio…#AtalantaLazio ⏳ pic.twitter.com/fFjYAyXiCg — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 24, 2020

21.33 All’andata la partita fu incredibile. 0-3 per l’Atalanta a fine primo tempo, quindi rimonta di rabbia della Lazio per il 3-3 finale e, inoltre, per la svolta assoluta della propria annata.

21.31 La Lazio questa sera giocherà con la maglia bianca da trasferta. Ecco uno sguardo all’interno dello spogliatoio



21.29 Stesso discorso per la Lazio che, allargando la visione, ha 8 vittorie e un pareggio nelle ultime 9 giocate e non perdono dal lontano 25 settembre in casa dell’Inter.

21.27 Il ruolino di marcia della squadra di Gasperini è notevole. Nelle ultime cinque uscite ha ottenuto 4 vittorie e 1 pareggio.

21.25 L’Atalanta, invece, è quarta con 51 punti e farà di tutto per tenere a debita distanza la Roma che è distante sei punti (diventano 7 considerando lo scontro diretto) mentre il Napoli è sesto a 9 punti.

21.23 In classifica i biancocelesti sono al secondo posto con 62 punti e proveranno subito a riportarsi ad una sola lunghezza dalla Juventus che lunedì ha piegato il Bologna a domicilio per 2-0.

21.21 La Lazio, invece, non scende in campo dal 29 febbraio, quando vinse 2-0 all’Olimpico contro il Bologna.

21.19 I padroni di casa sono reduci dal netto 4-1 casalingo contro il Sassuolo nel recupero della ventiseiesima giornata. Un risultato che non deve, però, trarre in inganno. Gli emiliani si sono trovati di fronte un grandissimo Gollini, che ha salvato almeno un paio di gol.

21.17 Questa sera si sfideranno due delle squadre più belle da vedere di tutta Europa. Assieme hanno realizzato qualcosa come 134 reti in 26 turni e anche questa sera lo 0-0 sarà davvero da escludere.

21.15 Buonasera e benvenuti allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Tra 30 minuti andrà in scena un match attesissimo e che ci regalerà tantissime emozioni: Atalanta-Lazio.

20.30 Le formazioni delle due squadre:

Atalanta (3-4-1-2)

Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi; Gomez, Zapata.

Lazio (3-5-2)

Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Lazio, match di cartello del ventisettesimo turno della Serie A 2019-2020. Questa sera, dalle ore 21.45 lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia sarà il palcoscenico di una delle sfide più interessanti e elettrizzanti di tutto il campionato. Si troveranno di fronte i biancocelesti, secondi in classifica dopo una stagione letteralmente clamorosa, ed i padroni di casa, che hanno già dimostrato domenica nel recupero con il Sassuolo di essere tornati nelle condizioni pre-lockdown.

Non mancheranno gol ed emozioni a Bergamo, con i nerazzurri di mister Gasperini che cercheranno di fare lo sgambetto anche alla Lazio per blindare ufficialmente la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento gli orobici si trovano al quarto posto della classifica con 51 punti, quindi con 6 lunghezze di vantaggio sulla Roma (che diventano 7 contando anche lo scontro diretto) e 12 sul Napoli grazie ad una potenza di fuoco incredibile, che ha già permesso ai bergamaschi di segnare 74 reti.

Dall’altra parte la formazione di mister Simone Inzaghi farà di tutto per rispondere alla Juventus, che lunedì ha espugnato il Dall’Ara di Bologna, portando il margine di vantaggio a 4 punti. I biancocelesti prima dello stop forzato veleggiavano sulle ali dell’entusiasmo con 4 vittorie consecutive trascinati da un Ciro Immobile spaziale con 27 gol segnati. Con gli attacchi e le difese che vedremo in campo sembra impossibile pensare ad uno 0-0. Quando si possono schierare tridenti come Gomez-Ilicic-Zapata, o una squadra con Immobile-Caicedo e Luis Alberto e Milinkovic-Savic a sostegno, le emozioni non mancheranno. All’andata fu un 3-3 che soverchiò ogni regola. Dominio totale dell’Atalanta nella prima parte della gara, conclusa sul 3-0, quindi rimonta rabbiosa dei laziali per un pareggio in extremis che diede poi il via al loro campionato che li ha messi in prima fila per lo Scudetto.

Ci sarà da divertirsi allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia! Atalanta-Lazio prenderà il via alle ore 21.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della super-sfida di Bergamo, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni della Serie A 2019-2020. Il calcio è tornato!

