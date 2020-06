F1, GP Austria 2020: dove vederlo in tv, orari, programma SKY e TV8

Il conto alla rovescia procede velocemente: nel fine settimane dal 3 al 5 luglio il Mondiale 2020 di F1 andrà in scena. Dopo la “falsa partenza” del GP d’Australia, vi è stata una rivoluzione del calendario del campionato. Sono, al momento, otto gli appuntamenti ufficiali nei quali si gareggerà. Si partirà dal tracciato di Spielberg (Austria) dove i piloti e i team dovranno riprendere il feeling con il proprio lavoro e tener conto del nuovo protocollo sanitario.

Un weekend ricco di incognite dal momento che le squadre, verosimilmente, si presenteranno con monoposto un po’ diverse da quelle dei test di Barcellona, tenutisi nel mese di febbraio. Una pausa, quindi, molto lunga nella quale i Reparti Corse delle scuderie hanno potuto riprendere le loro attività solo a fine maggio. Per questo sarà una corsa contro il tempo, tenuto conto che alcune componenti fondamentali delle monoposto, come telaio, sospensioni e trasmissione verranno congelati e non potranno essere toccate. Limitazioni nello sviluppo riguarderanno anche l’aerodinamica e le power unit. Gran parte dei team, quindi, adotteranno sul tracciato austriaco la seconda specifica di motore, essendo il propulsore particolarmente sollecitato su questo layout. Basti pensare che si girerà a piena potenza per il 77% del giro. Un circuito, dunque, probante per i motori, ma anche per i freni.

La Ferrari si presenta con tanti punti interrogativi. Le prove in Spagna hanno lasciato tanti dubbi e secondo quanto riferito dal Team Principal Mattia Binotto la SF1000 non ha messo in mostra quelle qualità che si aspettavano. Per questo in Austria ci dovrebbero essere degli accorgimenti relativamente al motore e al cambio, per cercare di minimizzare alcune criticità. In questo senso, Mercedes e Red Bull hanno dato risposte migliori: la W11 ha impressionato tutti per costanza di rendimento e il sistema DAS è stato un modo per mostrare i muscoli. Tuttavia, la RB16 sembra nata piuttosto bene e, visti i precedenti nel GP di casa (due vittorie per Max Verstappen 2018 e nel 2019) ne vedremo delle belle e l’olandese vorrà cominciare con il piglio giusto.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2020

Nel weekend dal 3 al 5 luglio il Mondiale 2020 di F1 prenderà il via. La pista del Red Bull Ring (Austria) sarà teatro di questo fine settimana. Di seguito la programmazione:

Venerdì 3 luglio

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 4 luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 5 luglio

15.10 Gara (71 giri)

COME VEDERE GP AUSTRIA 2020 IN TV

La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO deve ancora essere confermata, ma verosimilmente ci saranno le differite di qualifiche e della gara. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana a Spielberg (Austria).

