LIVE Torino-Lazio 1-2, Serie A in DIRETTA: biancocelesti vittoriosi in rimonta. I gol di Immobile e Parolo regalano il successo ai capitolini. Pagelle e highlights

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Lyanco 7, Nkoulou 6.5, Bremer 6 (dall’80 Djidji sv); De Silvestri 6 (dal 58′ Ansaldi 5.5), Lukic 5 (dall’80 Millico sv), Meité 5.5, Rincon 5, Ola Aina 6 (dal 70′ Edera 5.5); Verdi 5.5 (dal 58′ Berenguer 5.5), Belotti 6.5. Allenatore: Longo 4.5

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6 (dal 90′ Bastos sv), Acerbi 6, Radu 6.5; Lazzari 6.5 (dal 90′ Anderson sv), Milinkovic-Savic 6.5, Parolo 7, Luis Alberto 7, Jony 5.5 (dal 58′ Lukaku 6.5); Immobile 7, Caicedo 5 (dal 58′ Correa 6). Allenatore: Farris 6.5

NON C’E’ PIU’ TEMPO. FINISCE QUI: TORINO 1-2 LAZIO.

90+5′ Numero spaziale di Milinkovic-Savic che va via con una “veronica” a due avversari. Ora però il Torino recupera palla per l’ultimo assalto.

90+4′ Ancora Immobile, bravo a conquistarsi una punizione nei pressi dell’area di rigore granata. Sta per finire questo anticipo della ventinovesima di Serie A.

90+2′ Luis Alberto prima mette ordine e poi innesca Immobile che scappa in campo aperto ottenendo un corner sulla chiusura di Djidji.

90+2′ Confusione ora in mezzo al campo.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90′ Cambi ancora per la Lazio: dentro Bastos e Anderso, escono Patric e Lazzari.

90′ Lazzari in qualche modo riesce a ottenere una punizione appoggiandosi a un irruento Rincon.

89′ Lazio ora chiusa in clinch nella sua metà campo.

88′ Due minuti al termine. Lukaku anticipa Belotti sul cross proveniente da sinistra dal piede di Ansaldi.

86′ Il Torino ora sta intensificando lo sforzo. Si riparte intanto con una rimessa dal fondo per i capitolini.

86′ Sinistro di Meitè da fuori: si oppone Acerbi.

85′ Tentativo di sventagliata di Millico per Meitè: sbagliata. Palla in out.

83′ Palla dentro, con Acerbi che commette fallo in attacco.

82′ Contropiede ospite: Luis Alberto per Correa, tiro-cross dell’argentino! Sirigu devia in angolo.

82′ Avvolgente ora l’azione dei padroni di casa, cross di Berenguer, Radu libera di testa.

80′ Prova il tutto per tutto il Torino: dentro Millico e Djidji, fuori Lukic e Bremer.

80′ Recupero della Lazio, che ribalta subito l’azione. Lazzari sgasa a destra prendendosi una rimessa laterale.

79′ Rincon prova a impostare per il Toro.

78′ Si riparte dopo due minuti.

76′ Cooling break.

75′ Reazione del Torino: punizione conquistata sull’out di destra, palla dentro, ma Strakosha fa buona guardia.

73′ MARCO PAROLO: TORINO 1-2 LAZIO. Vantaggio meritato per i biancocelesti che trovano la via della rete al termine di un assedio infinito. Deviato da Bremer, il tiro del centrocampista si infila alle spalle di un incolpevole Sirigu.

71′ Immobile riceve il pallone dopo l’anticipo di Lukaku su Ansaldi…spara, ma la sua conclusione finisce alle stelle.

70′ Altro cambio per il Torino: entra Edera, esce Ola Aina. Berenguer si sposta per fare il quinto a destra, con l’italiano che va invece in appoggio a Belotti.

69′ Terzo cross di fila del laterale destro della Lazio, terzo colpo di testa perfetto – a liberare – dei centrali della compagine piemontesi.

67′ Lazzari instancabile recupera l’ennesimo pallone.

65′ Altra mischia in area granata: Lyanco allontana.

64′ Preme ancora sull’acceleratore la Lazio: corner per gli ospiti, ma Sirigu esce e blocca in presa alta.

63′ Radu con un lungo cross per Milinkovic-Savic che arriva all’appuntamento con il pallone, ma non riesce a indirizzare verso la porta.

60′ Scocca l’ora di gioco.

58′ E’ il momento dei primi cambi.

Per la Lazio: entrano Correa e Lukaku, che rilevano Caicedo e Jony

Per il Torino: entrano Ansaldi e Berenguer, che rilevano De Silvestri e Verdi.

57′ Fase confusa a centrocampo. Immobile subisce fallo e fa ripartire i suoi.

55′ Immobile sciupa un buon contropiede vedendosi cancellato il suo passaggio verso Luis Alberto dalla perfetta lettura di Nkoulou.

54′ Altra azione infinita degli ospiti sugli sviluppi del corner, i granata riescono a tamponare in qualche modo.

53′ Angolo per la Lazio guadagnato ora da Lazzari.

52′ Ola Aina rientra sul destro provando a calciare: palla fuori, Strakosha era comunque sulla traiettoria.

51′ Buona uscita in mezzo al campo di Meitè, che subisce fallo da Parolo. Risale il campo la formazione di Moreno Longo.

50′ Tambureggiante, ancor di più se possibile, il ritmo della Lazio.

49′ Si riparte in parità.

48′ CIIIIIIRO IMMOBILE: TORINO 1-1 LAZIO. Sinistro vincente dell’attaccante biancoceleste, che fa 29 in Serie A nel 2019/2020.

47′ Colpo di testa di Immobile su un cross di Jony: palla fuori alla sinistra di Sirigu.

47′ Lazio subito in attacco.

46′ COMINCIA LA RIPRESA: QUESTA VOLTA E’ IL TORO A DARE IL CALCIO D’INIZIO.

Toro in vantaggio 1-0 all’intervallo, grazie al rigore messo a segno dopo pochi minuti da Andrea Belotti. Lazio che ha messo sotto pressione gli avversari senza riuscire però a trovare la via del gol, vedremo se nella ripresa cambierà qualcosa.

45+3′ SI CHIUDE QUI IL PRIMO TEMPO: TORINO 1-0 LAZIO.

45+2′ Ci prova ancora la Lazio: altro cross di Jony, ma Sirigu esce e in presa alta la fa sua.

45+1′ ACERBI, MA IL GOL VIENE ANNULLATO! E’ irregolare la posizione di partenza del centrale laziale sganciatosi in occasione di questa punizione calciata splendidamente da Luis Alberto. Il velocissimo check col VAR conferma tutto.

45′ Fallo di Verdi che ferma con le cattive Luis Alberto: il fantasista dei piemontesi viene ammonito, non era però diffidato.

44′ Saranno 3 i minuti di recupero, mentre Caicedo non riesce nell’aggancio su una bella verticalizzazione di Radu.

43′ Assedio biancoceleste sui 16m dei rivali: PAROLO DI TESTA, Sirigu risponde presente in due tempi.

41′ Fallo di Immobile su Lyanco. Il difensore brasiliano si dimostra abile nell’intercettare le traiettorie delle combinazioni laziali.

40′ Cross di Radu per Milinkovic-Savic: conclusione in spaccata del centrocampista…ma è tutto fermo per un fuorigioco.

39′ Lazzari aggancia male su un tracciante di Radu, che voleva cambiare tutto. Palla restituita agli avversari.

37′ IMMOBILE, ANCORA UNA VOLTA ALTO! Il bomber capitolino vince un paio di rimpalli prima di sparare verso la porta di Sirigu, non centrando però lo specchio.

36′ Sul rilancio lungo dell’estremo difensore, l’arbitro ravvisa un fallo di Immobile su Nkoulou.

36′ Momento di confusione, un paio di contrasti duri: Belotti sofferente a terra, ma poi si rialza. Nel frattempo la palla torna fra le mani di Strakosha.

34′ La Lazio prova a sfondare in tutti i modi, ma i tre difensori centrali del Toro per ora sono granitici.

33′ Sul ribaltamento di fronte, fallo di Belotti su Acerbi.

33′ Cercano l’uno-due Immobile e Caicedo pasticciando però nel momento decisivo dello scambio.

32′ Si riparte, con due minuti da recuperare al 45′.

30′ Scocca la mezz’ora: cooling break.

29′ Caicedo ferma con le cattive Ola Aina: viene ammonito anche lui e così come Immobile non ci sarà domenica contro il Milan.

27′ Lyanco, due volte, e Nkoulou, con un saggio appoggio di petto a Sirigu, proteggono il fortino granata.

26′ Sbracciata di Bremer su Caicedo: l’attaccante sudamericano ottiene un fallo a venticinque metri circa dalla porta difesa da Sirigu. Luis Alberto potrà sia scodellare nel mezzo sia cercare direttamente il bersaglio grosso.

24′ Tiro di Milinkovic-Savic: alto.

23′ IMMOBILE, SCIUPA TUTTO! Il capocannoniere della Serie A spedisce alto da posizione favorevolissima, anche se la sua partenza, rispetto all’imbucata di Milinkovic-Savic, lo vedeva essere probabilmente in fuorigioco.

22′ Jony prova ad accendersi sulla fascia sinistra, ma il suo cross per Milinkovic-Savic è completamente errato.

20′ Ola Aina intanto ottiene una preziosa rimessa laterale in fase difensiva respingendo la pressione avversaria.

18′ Grande anticipo di Bremer che esce dalla linea difensiva subendo il fallo di un nervoso Immobile.

16′ Lazzari scatta sul lancio di Radu, ma viene pizzicato in fuorigioco.

15′ Primo squillo – debole – di Immobile, ma l’attaccante napoletano viene pescato in offside.

15′ Acerbi prova a impostare la manovra con una traccia profonda per Jony, palla direttamente fuori.

13′ Ribaltamento di fronte: tiro-cross di Jony, Sirigu risponde presente.

12′ Lunga azione sviluppatasi fuori dall’area della Lazio, ma Lazzari è attento guadagnando un buon fallo.

11′ Meite ottiene un nuovo tiro dalla bandierina.

11′ Parolo mette fuori concedendo solo una rimessa laterale.

10′ Contropiede dei padroni di casa: Verdi per Belotti, che prova! Palla deviata in angolo.

8′ Angolo per gli ospiti, cross sbilenco e palla fuori.

6′ Si riparte. Lazio a caccia di un immediata reazione.

5′ BELOOOOOOOOTTI APRE IL PIATTO: TORINO 1-0 LAZIO. Non sbaglia il capitano dei granata spiazzando il portiere.

4′ RIGORE PER IL TORINO: fallo di mano di Immobile, che intercetta in maniera irregolare la conclusione di Nkoulou.

3′ Punizione per il Torino sulla trequarti.

2′ Si riparte senza conseguenze per nessuno dei due.

1′ Subito un brutto contrasto aereo fra Ola Aina e Milinkovic-Savic. Gioco fermo.

1′ SI COMINCIA! E’ LA LAZIO A DARE IL VIA AL MATCH.

h 19.29 Ricordiamo che sulla panchina dei biancocelesti non ci sarà direttamente Simone Inzaghi, che è squalificato, ma il suo vice Massimiliano Farris.

h 19.28 Arrivano gli arbitri: a breve si procederà con il sorteggio.

h 19.25 Inizia ora il lungo rituale per l’ingresso in campo di tutti i protagonisti.

h 19.20 Le squadre tornano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tattici dai loro tecnici

h 19.15 Squadre che stanno ultimando il riscaldamento in campo.

h 19.10 E’ una serata calda in quel di Torino: le temperature elevate ormai saranno un fattore da qui sino a fine campionato.

h 19.05 Immobile contro Belotti: è sfida fra bomber anche in prospettiva azzurra. Chi sarà il centravanti della nazionale nel prossimo anno, verso Euro 2021?

h 19.00 Longo e Simone Inzaghi scelgono, almeno in avvio, lo stesso schieramento tattico.

h 18.55 Mancano trentacinque minuti all’inizio di questo primo anticipo della ventinovesima giornata.

h 18.45 Arrivano le formazioni ufficiali del match

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti. Allenatore: Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Probabili formazioni Torino-Lazio – Presentazione giornata Serie A di oggi (30 giugno)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Lazio, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020 e prima partita odierna. Allo Stadio Grande Torino, i granata – padroni di casa – vanno a caccia di punti importanti per centrare l’obiettivo salvezza, che attualmente li vede aver collezionato sin qui 31 punti e una momentanea tredicesima posizione che gli consente di avere sei lunghezze di vantaggio sul Lecce terzultimo, nonostante il ko dell’ultimo (4-2) in casa del Cagliari.



Di contro i biancocelesti, coinvolti più che mai nella lotta scudetto. Il passo falso di Bergamo contro l’Atalanta è stato messo alle spalle grazie alla vittoria inanellata sabato scorso nella contesta contro la Fiorentina (2-1), ora gli uomini di Simone Inzaghi – a soli quattro punti dalla Juventus capolista – possono riprendere la loro marcia cercando di mettere pressione proprio ai bianconeri, aggrappandosi alle giocate del duo Milinkovic-Luis Alberto e ai gol di Ciro Immobile.

Appuntamento alle ore 19:30 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

