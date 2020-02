Volley femminile: Scandicci sfida il VakifBank per un posto nei quarti di finale di Champions League

Questa sera Scandicci sfiderà al Palestra di Siena la corazzata turca del VakifBank, un incrocio fondamentale per il cammino in Champions League di volley femminile per entrambe le squadre. Le toscane sono al comando della Pool B con 4 vittorie e 10 punti, le ragazze di Giovanni Guidetti inseguono a quota 3 successi e 9 punti. Nel caso in cui le padrone di casa dovessero trionfare chiuderebbero definitivamente il discorso per il passaggio del turno. Dall’altro lato le anatoliche hanno bisogno di una vittoria per operare il sorpasso anche in considerazione del successo della squadra italiana per 3-2 nella gara d’andata.

Samantha Bricio e Magdalena Stysiak dovranno assicurare un certo rendimento offensivo sotto la regia di Ofelia Malinov che sicuramente avrà bisogno anche della migliore Elena Pietrini oltre che delle centrali Jovana Stevanovic e Agnieska Kakolewska per mettere in difficoltà la solida difesa turca.

Guidetti si affiderà come sempre al talento delle sue fuoriclasse Ebrar Karakurt, Isabelle Haak, Meliha Ismailoglu e Milena Rasic. Ci si attende un match molto impegnativo e spigoloso che vedrà sfidarsi due tra le squadre più forti e competitive del Vecchio Continente.

Come detto in precedenza entrambe le compagini puntano alla vittoria per avvicinare i quarti di finale della Champions League di volley femminile. Accedono alla fase ad eliminazione diretta le prime dei cinque gironi e le tre migliori seconde. Per le toscane anche in caso di sconfitta potrebbe esserci la possibilità di qualificarsi anche se bisognerà guardare i risultati delle altre squadre in lotta per rientrare tra le migliore seconde.

Foto: Valerio Origo