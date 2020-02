Tennis: si ritira Ekaterina Makarova, ex numero 8 del mondo e tre volte vincitrice di Slam in doppio

Con un post su Instagram ha annunciato il proprio ritiro, quasi in sordina, la russa Ekaterina Makarova, che pure ha lasciato un impatto di buon livello sul tennis femminile, avendo raggiunto il numero 8 delle classifiche mondiali nel 2015, in singolare, e raggiungendo la vetta in doppio nel 2018.

Questo il testo in italiano della lettera lasciata dalla tennista: “Cari amici! Ho importanti novità per voi oggi. Ho preso la difficile decisione di chiudere la mia carriera professionistica nel tennis. Oggi voglio ringraziare chiunque sia stato al mio fianco in tutti questi anni, chiunque sia stato parte della mia carriera sportiva, dall’infanzia alla fine. Sono stata abbastanza fortunata da lavorare con il miglior team di professionisti, i miei coach preferiti, gli sparring, i massaggiatori, gli osteopati. Il mio team è stato sempre la mia fonte di supporto. Voglio ringraziare la mia famiglia e i miei amici per esserci sempre stati per me. Sento sempre il vostro affetto e supporto. La mia famiglia è la mia fonte di energia e ispirazione. Miei cari fan! Mi avete sempre supportata ovunque nel mondo. Grazie dal profondo del mio cuore! La vostra fiducia in me mi ha dato forza e aiutato ad arrivare alle vittorie! Sono molto felice e fiera della mia carriera sportiva. Ora è tempo di andare avanti e iniziare una nuova fase della mia carriera. Vostra Kate“.

Makarova ha raggiunto le semifinali agli Australian Open nel 2015 e agli US Open nel 2014, anno in cui ha colto i quarti a Wimbledon. Ha vinto tre tornei in singolare: il Premier di Eastbourne nel 2010 e gli International di Pattaya (nel 2014) e di Washington (nel 2017). 15, invece, i titoli in doppio, tra cui tre Slam in coppia con la connazionale Elena Vesnina: il Roland Garros 2013, gli US Open 2014 e Wimbledon 2017. Sempre in doppio, e sempre con Vesnina, ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016.

