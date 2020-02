Sanremo 2020, il programma e gli orari di stasera (4 febbraio): tutti i cantanti in gara e gli ospiti

Via, si parte! E’ tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo in programma questa sera dall’ormai tradizionale e immancabile Teatro Ariston della città dei fiori.

Ma cosa vedremo nel programma di questa prima serata della kermesse? Il menù è ricchissimo, sia di cantanti in gara, tra i ‘big’ e le Nuove Proposte, sia di ospiti che si alterneranno sul palco dove a ‘guidare’ la ciurma sarà il conduttore Amadeus, questa sera affiancato dalle presenze femminili Diletta Leotta e Rula Jebreal. Nel ruolo di ‘amico del presentatore’, ma soprattutto di mattatore, ci sarà oggi come in tutte le restanti serate Fiorello, e assieme a lui anche il cantautore Tiziano Ferro, confermato anche lui da oggi a sabato, tutte le sere ospite fisso dunque. Ma vediamo nel dettaglio il programma, partendo da regolamento.

Gara dei Campioni

Per la prima serata è prevista l‘esibizione di 12 dei 24 Campioni in gara con il brano inedito sanremese. Ogni Campione presenterà dunque per la prima volta il brano che ha portato al Festival. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopia e verrà stilata una classifica di gradimento.

Si esibiranno nella prima serata (con ordine di uscita ancora da stabilire):

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Le Vibrazioni

Alberto Urso

Gara delle Nuove Proposte

Il programma della prima serata di Sanremo 2020 prevede l‘esibizione di 4 degli 8 giovani delle Nuove Proposte in 2 sfide dirette da 2 concorrenti. Gli altri 4 concorrenti delle Nuove Proposte si esibiranno nella seconda serata di domani, mercoledì 5 febbraio.

Sempre non in ordine di uscita ma alfabetico si esibiranno:

Eugenio In Via Di Gioia

Fadi

Leo Gassmann

Tecla Insolia

Anche in questo caso le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica. I 2 vincitori delle sfide dirette passeranno alla semifinale di venerdì 7 febbraio; gli altri 2 saranno eliminati.

Gli ospiti di Sanremo 2020, prima serata

Tanto cinema ma naturalmente anche musica in questa prima serata di Festival di Sanremo 2020. Sul palco salirà il cast al completo del film prossimo all’uscita “Gli anni più belli”, firmato da Gabriele Muccino e con la sigla firmata da Claudio Baglioni (che all’Ariston, a meno di sorprese clamorose dell’ultim’ora, non ci sarà). Presenti gli attori Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e la cantante Emma Marrone, che si esibirà anche dal vivo con alcuni pezzi del suo album “Fortuna”.

Chiusura della lista di ospiti al sapore di revival con il ritorno sul palco della coppia Al Bano e Romina Power per la presentazione di un brano inedita e, ci scommettiamo, anche di un medley dei loro più grandi successi tutti passati (e mai inosservati) sul palco dell’Ariston.

