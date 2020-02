DIRETTA Festival di Sanremo 2020, LIVE martedì 4 febbraio: programma, cantanti in gara e ospiti. Presenti Tiziano Ferro ed Emma Marrone

Il 70° Festival di Sanremo scatterà oggi, martedì 4 febbraio, alle ore 20.30: al teatro Ariston nel corso della prima serata verranno eseguiti 12 brani della Sezione Campioni e quattro della Sezione Nuove proposte. A votare questa sera sarà la Giuria Demoscopica, composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica che esprimeranno il loro giudizio da casa attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi.

Nella categoria Campioni non ci saranno eliminazioni, mentre tra le Nuove Proposte solo due dei quattro artisti in gara oggi si qualificheranno per la “final four” di venerdì sera. A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Diletta Leotta, mentre Rula Jebreal leggerà un brano contro la violenza sulle donne.

Gli ospiti di questa sera saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti anche nelle prossime quattro serate), ed i componenti del cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” (Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone). Al Bano e Romina Power infine presenteranno il loro nuovo inedito.

Questi i Campioni in gara oggi: Bugo e Morgan – Sincero, Alberto Urso – Il sole ad est, Anastasio – Rosso di rabbia, Achille Lauro – Me ne frego, Diodato – Fai rumore, Elodie – Andromeda, Irene Grandi – Finalmente io, Raphael Gualazzi – Carioca, Marco Masini – Il confronto, Rita Pavone – Niente (Resilienza 74), Le Vibrazioni – Dov’è, Riki – Lo sappiamo entrambi.

Queste le Nuove Proposte in gara oggi: Leo Gassmann – Va bene così, Fadi – Due noi, Eugenio in via di Gioia – Tsunami, Tecla Insolia – 8 marzo.

L’intera kermesse canora verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raiuno, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, infine OA Sport ed OA Plus vi assicureranno la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma completo della prima serata del Festival di Sanremo 2020 con l’indicazione dell’orario.

