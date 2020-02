Sanremo 2020, gli ospiti di stasera al Festival. I Ricchi e Poveri si riuniscono davanti al grande pubblico e Gigi D’Alessio festeggia i 20 anni di “Non dirgli mai”

Ieri, 04 febbraio 2020, è iniziata la settantesima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo. L’attesa è finito e Amadeus ha finalmente esordito sul palco del Teatro Ariston, dopo infinite polemiche su tutto, con accanto le bellissime Diletta Leotta e Rula Jebreal, l’amico e collega, nonché asso nella manica, Fiorello, e Tiziano Ferro.

Dopo aver ascoltato le prime 12 canzoni delle categoria “Campioni” e le prime 4 delle “Nuove Proposte” in questa seconda serata di Sanremo 2020 ascolteremo i restanti brani in gara, ma ovviamente ci sarà di più. Anche nella seconda serata del Festival di Sanremo di mercoledì 5 febbraio non mancheranno gli ospiti. Inoltre assisteremo al cambio di guardia fra le 10 bellissime donne scelte dal conduttore e direttore artistico. Dopo Leotta e Jebreal arriveranno: Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno.

Nel secondo appuntamento, rigorosamente in diretta su Raiuno, del Festival torneranno Tiziano Ferro e Fiorello (saranno ospiti fissi per tutto l’arco della manifestazione), ma ci sarà anche uno dei momenti più attesi del Festival: la reunion dei Ricchi e Poveri.

Al Festival dei fiori torna dunque un gruppo storico della musica italiana, i Ricchi e Poveri. La loro ospitata è stata definita da Amadeus come “un colpaccio”. Ma perché? Perché il gruppo vocale di “Sarà perché ti amo” ha annunciato la reunion nella formazione originaria. Quindi dopo anni di dissapori e pettegolezzi, veri o presunti, su Rai1 potremo rivedere e riascoltare tutti insieme appassionatamente Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Angela Brambati e Marina Occhiena. Quest’ultima, aveva lasciato la formazione nel 1981 per tentare la carriera solista, ma anche per alcune incomprensioni con i colleghi.

Anche Zucchero Fornaciari sarà uno degli ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo durante la seconda serata. Il bluesman italiano, fresco di pubblicazione del suo ultimo album D.O.C, il bluesman emiliano torna all’Ariston dopo tre anni di assenza (Anche nel 2017 fu tra gli ospiti). Ospite internazionale e nazionale al contempo, Zucchero presenterà il suo prossimo tour che lo porterà nei prossimi mesi in giro per tutto il Mondo.

A Sorpresa a Sanremo 2020 arriva anche Gigi D’Alessio. La notizia è stata confermata e annunciata nelle ultime ore, ma c’è un motivo dietro la presenza del cantante partenopeo. D’Alessio quest’anno, infatti, tornerà all’Ariston per celebrare i 20 anni dalla prima partecipazione al Festival che lo consacrò al grande pubblico con “Non dirgli mai”.

Sarà proprio questo il brano che il cantante proporrà in una nuova versione sinfonica, con l’accompagnamento dell’orchestra di Sanremo, diretta dal maestro Adriano Pennino.

Di Juary Santini

Foto LaPresse/ Gian Mattia D’Alberto