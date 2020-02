Sanremo 2020, gli ospiti di stasera al Festival. Al Bano e Romina Power infiammano l’Ariston. Debuttano Fiorello e Tiziano Ferro

Dopo un lungo countdown finalmente è arrivato il grande giorno: questa sera, martedì 04 febbraio 2020, partirà la settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. A condurre, con la presenta di dieci “bellissime” donne, sarà, come ben sappiamo, Amadeus. Ma cosa vedremo nella prima puntata di Sanremo 2020 in diretta dalla storica location del Teatro Ariston? Il programma ormai è noto. Nella prima puntata del Festival di Sanremo inizierà ovviamente la gara canora. Ascolteremo, dunque, le prime 12 canzoni dei 24 “Campioni” in gara e le prime 4 delle 8 “Nuove Proposte”. Ma non è Sanremo senza gli ospiti, giusto? Allora scopriamo subito chi interverrà nella prima serata della kermesse tra l’esecuzione di un brano e l’altra.

Ospiti prima puntata Sanremo 2020: al Teatro Ariston arrivano Emma Marrone e alcuni attori del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino.

Nella prima serata di Sanremo 2020, accolti da Amadeus e dalle due prime due co-conduttrici (Diletta Leotta e Rula Jebreal), arriveranno gli attori Pier Francesco Favino, ormai di casa al Festival; Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Con loro anche Emma Marrone per presentare “Gli anni più belli”, ultima fatica registica di Gabriele Muccino. Tutti fanno parte del cast del film (in uscita nelle sale cinematografiche dal prossimo 13 febbraio), ma per l’occasione la cantante di Non è l’inferno si esibirà anche dal vivo, cantando alcuni brani tratti del suo album Fortuna.

Albano e Romina ospiti a Festival di Sanremo per presentare un brano inedito.

Ospiti del 70° Festival di Sanremo saranno anche Al Bano e Romina. Fino alla ufficializzazione dei concorrenti, la storica e amatissima coppia della musica italiana era data tra i papabili cantanti in gara. Ora scopriamo che gli ex coniugi saranno invece “super ospiti” nella puntata di debutto e, sorpresa, presenteranno in anteprima assoluta un loro brano inedito. Scommettiamo che i fan di Al Bano Carrisi e Romina Power sentiranno tanta “Felicità” per questa notizia.

Festival di Sanremo 2020: Tiziano Ferro e Fiorello saranno ospiti fissi.

Grandissima attesa c’è soprattutto per l’arrivo di Tiziano Ferro e Fiorello. Come vi abbiamo informato in un nostro precedente articolo, il cantautore di Latina e lo showman di Catania faranno da spalla fissa ad Amadeus sul palco. Insomma, presenzieranno nella puntata d’esordio del Festival di Sanremo 2020 e anche in tutte le altre. Se possiamo più o meno immaginare quello che farà Fiorello reduce dal grandissimo successo di Viva RaiPlay, viene da domandarsi quale sarà invece il ruolo di Ferro. Beh, Tiziano ovviamente farà quello che sa fare meglio, cantare, ma non mancheranno le sorprese. Il cantante ha svelato che oltre ad interpretare alcuni brani del suo repertorio, omaggerà anche alcuni artisti, icone di Sanremo, che più gli stanno a cuore, come Mia Martini e Domenico Modugno.

In una recente intervista, ha infatti rivelato: “Vorrei cantare alcune canzoni che hanno fatto i miei Sanremo, canzoni che sono entrate nella mia vita direttamente dalle porte del Teatro Ariston“. E poi anche aggiunto: “Non può mancare Mia Martini, niente come lei che guardava la galleria mentre ci gridava addosso Almeno tu nell’universo“. Sul mitico interprete di Nel blu dipinto di blu: “Ho visto il suo nome inciso su una stella di marmo sul pavimento a Los Angeles e mi sono sentito orgoglioso”.

Juary Santini

Foto Mario Cartelli/LaPresse