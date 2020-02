LIVE Udinese-Inter 0-2, Serie A calcio in DIRETTA: la doppietta di Lukaku firma la vittoria dei nerazzurri. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.48 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.45 Pagelle:

UDINESE (5-3-2): Musso 5; Stryger Larsen 6.5, Becao 5.5, De Maio 6 , Nuytinck 5 (72′ Jajalo 5), Sema 7 (72′ Zeegelaar 5.5); Fofana 7 (83′ Teodorczyk s.v.), Mandragora 6, De Paul 6.5; Lasagna 6.5, Okaka 5. All. Gotti 5.

INTER (3-5-2): Padelli 6.5; Skriniar 5.5, De Vrij 6, Bastoni 6; Moses 5 (83′ D’Ambrosio s.v.), Vecino 6, Barella 6, Eriksen 5.5 (58′ Brozovic 6.5), Young 6.5; Lukaku 8, Esposito 5 (58′ Sanchez 6). All. Conte 6.

22.42 Udinese che resta in partita fino alla prima rete di Lukaku, con gli spazi aperti i nerazzurri affondano sulle corsie laterali e trovano il rigore che decide il risultato finale fissandolo sul 2-0.

93′ Fine della partita, Udinese-Inter 0-2.

92′ Partita che oramai si avvia alla sua naturale conclusione.

90′ Ci saranno tre minuti di recupero.

88′ Bel tiro al volo di Lasagna che sfiora il secondo palo.

86′ Moses fuori e dentro D’Ambrosio per l’Inter.

84′ Esce Fofana ed entra Teodorczyk nell’Udinese.

82′ Lasagna porta via il pallone a Skriniar ma non riesce a trovare la porta dopo 60 metri di corsa.

80′ De Paul ci prova da fuori area, pallone fuori di poco.

78′ Brozovic per Young che tira a giro sul secondo palo, pallone alto sopra la traversa.

77′ Fuori Nuytinck e dentro Jajalo per l’Udinese.

76′ Fuori Sema e dentro Zeegelaar per l’Udinese.

74′ Gooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuu, pallone in rete, spiazzato Musso, Udinese-Inter 0-2.

72′ Sanchez riesce a scappare con un rimpallo e trova il RIGORE per essere stato travolto da Musso.

70′ Dopo un buona partita, l’Udinese per la prima volta è in seria difficoltà, stanchezza nella squadra di casa.

68′ Miracolo di Musso che respinge a mano aperta un tentativo di Lukaku a 2 metri dalla porta.

66′ Vecino prova il tiro da fuori, Becao mura con il corpo.

64′ Gooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, con il sinistro sotto le gambe del centrale dell’Udinese, Lukaku non perdona, Udinese-Inter 0-1.

62′ Lukaku per Sanchez che arriva al tiro, para Musso.

60′ Sema arriva al cross per De Paul che in scivolata non trova la porta difesa da Padelli.

58′ Fuori Eriksen ed Esposito e dentro Brozovic e Sanchez per l’Inter.

56′ Possesso palla per l’Udinese che porta al tiro di Lasagna che non trova la porta.

54′ Lukaku prova l’uno contro uno con De Maio, ma il centrale riesce a fermare la forte punta belga.

52′ Becao anticipa Esposito su un lancio di Barella a centrocampo.

50′ Giallo per Bastoni che stende Okaka lanciato in contropiede.

48′ Young mette in mezzo dove Musso respinge male e regala ad Esposito che spreca davanti la porta.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.33 Ottima prestazione a centrocampo dell’Udinese che domina su quello dell’Inter, nerazzurri male a centrocampo ma bene in difesa dove tengono senza particolari sforzi mentre in attacco Esposito e Lukaku non trovano le misure.

A tra poco per il secondo tempo!

46′ Fine primo tempo, Udinese-Inter 0-0.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

43′ Molto arrabbiato Conte in panchina, cominciano a scaldarsi gli uomini in panchina.

41′ Cross di Moses per Vecino che viene anticipato dal portiere dell’Udinese.

39′ Soffre l’Inter che non riesce a difendere sugli esterni, mentre in zona centrale mantiene un discreto possesso.

37′ Sema supera Moses ancora una volta e mette in mezzo e Larsen di piatto per poco non trova il secondo palo, respinta di Young provvidenziale.

35′ Gran cross di Larsen ma Lasagna scivola malamente sul pallone.

33′ Esposito al volo dopo un corner colpisce malamente, mandando la palla fuori.

31′ Sema salta Moses e va al cross basso, spazza De Vrij.

29′ Destro di Fofana che respinge con difficoltà Padelli in corner.

27′ Cross di Mandragora che viene facilmente preso da Padelli.

25′ Possesso palla per l’Udinese che prova a gestire i ritmi di gioco.

23′ L’Inter soffre alle spalle dei due mediani, difficoltà nella fase centrale.

21′ Inizio ottimo dell’Udinese che pressa bene e riparte con velocità, manca però la precisione nei passaggi.

19′ Cross di Moses dalla destra in mezzo per Vecino che di coscia non riesce a deviare in porta.

17′ Giallo per Larsen per fallo su Young, fallo non cattivo.

15′ De Paul serve Fofana che tira incrociando ma trova l’esterno della rete.

13′ Fallo di De Maio su Lukaku, l’arbitro non estrae il giallo.

11′ Brutto fallo di Barella su De Paul, giallo per l’ex Cagliari.

9′ Possesso palla per l’Udinese che porta al tiro di De Paul che spaventa Padelli da fuori area.

7′ Eriksen da fuori ci prova di potenza, ma il pallone è centrale.

5′ Fofana supera due uomini e serve Sema, ma il passaggio è troppo forte e non viene controllato.

3′ Esposito prova subito il tiro da fuori area, para Musso in due tempi.

1′ Inizia la partita!

20.40 Squadre pronte nel tunnel d’ingresso, tra poco si inizia.

20.37 Immagini social dell’Inter:

20.34 Anche alla Dacia Arena viene ricordato Kobe Bryant, con una commemorazione speciale. Tifosi e giocatori in un silenzio quasi irreale, mentre sui maxischermi dello stadio vengono proiettate immagini del campione scomparso nei giorni scorsi.

20.31 Inter al momento terza in classifica, sorpassata nel pomeriggio dalla Lazio che ha vinto contro la Spal. Conte punta alla vittoria per riprendersi il secondo posto, anche se poi, eventualmente, i biancocelesti avrebbero l’occasione per il controsorpasso mercoledì, quando recupereranno la partita con il Verona.

20.28 Curiosità dando un’occhiata alla distinta dell’Inter. Figura infatti Handanovic, nonostante l’infortunio. Conte, comunque, porta con sè anche Filip Stankovic, portiere della Primavera, classe 2002 e figlio dell’ex bandiera nerazzurra Dejan.

20.25 Osservato speciale anche il colpo del mercato invernale nerazzurro: tra i numeri che fanno sognare i tifosi dell’Inter, quello relativo agli assist forniti da Eriksen, 62 dal suo esordio in Premier League nel 2013, meglio di qualsiasi altro giocatore del campionato inglese.

20.22 Numeri da capogiro per Lukaku in trasferta: il belga è il primo giocatore a segnare 10 reti nelle sue prime 10 partite fuori casa di Serie A dai tempi di Shevchenko.

20.19 Occhi puntati su Kevin Lasagna, che ha segnato il suo primo gol in Serie A nel gennaio 2016. Proprio contro l’Inter, con la maglia del Carpi.

20.16 Due vittorie e due pareggi per Luca Gotti alla Dacia Arena: da quando è stato promosso come allenatore della prima squadra non ha mai perso in casa.

20.13 L’arrivo dell’Udinese:

20.10 L’Inter è reduce da 4 partite con l’Udinese con porta inviolata in Serie A, più che contro qualsiasi altra squadra.

20.07 L’Udinese ha realizzato 7 gol su 19 nell’ultimo quarto d’ora, più di qualsiasi altra squadra negli ultimi 15′ di gioco.

20.04 Una trasferta da non sottovalutare per i nerazzurri: l’Udinese ha il peggior attacco di Serie A nelle partite in casa, ma nonostante questo dato la squadra di Gotti è riuscita a ottenere il 71% dei punti del suo campionato (17 su 21) alla Dacia Arena.

20.01 Ecco le formazioni ufficiali:

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, De Maio, Nuytinck, Sema; Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka. All. Gotti

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito. All. Conte

19.58 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Udinese-Inter match della Serie A Tim 2019/20.

Orario, probabili formazioni e come vedere Udinese-Inter

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Inter match della Serie A Tim 2019-20, Conte insegue la Juventus a stretto giro di posta e deve affrontare una trasferta insidiosa contro l’Udinese che ben sta figurando in queste ultime giornate.

L’Udinese gioca bene in queste giornate con Gotti che è rimasto in panchina come primo allenatore contrariamente alle intenzioni iniziali di prendere un nuovo tecnico, il mercato non ha portato molto se non il ritorno di Zeegelaar. Per quanto riguarda la formazione in porta Musso, trio difensivo con Nuytinck, Troost-Ekong e uno tra Becao e De Maio. Esterni di centrocampo i titolari Larsen e Sema, panchina per Zeegelaar. Mediana con Mandragora regista basso e le mezzali saranno Fofana e De Paul (tanto cercato proprio dall’Inter). Attacco con Okaka e Lasagna che dovrebbe vincere il ballottaggio con Nestorovski, più defilato l’utilizzo di Teodorczyk.

L’Inter proviene dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fiorentina per 2-1 e dal pareggio in campionato contro il Cagliari, riparte la rincorsa di Conte al campionato e alla Juventus, affrontando una difficile trasferta ad Udine. Per quanto riguarda la formazione in porta andrà Handanovic, trio difensivo con Skriniar, De Vrij e uno tra Bastoni e Godin, favorito l’italiano. Esterni di centrocampo Candreva a destra e Young a sinistra, in panchina Biraghi e Moses. Mediana con Barella e Brozovic recupero dall’infortunio, panchina per Sensi e Borja Valero. Trequarti con Eriksen a supporto di Sanchez che rileva lo squalificato Lautaro Martinez e Lukaku, in panchina il giovane Esposito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Udinese-Inter, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.