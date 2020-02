Udinese-Inter oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (2 febbraio)

Ci aspetta una domenica di grande calcio quest’oggi con la bellezza di sei incontri valevoli per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020. Uno dei più attesi è sicuramente quello di stasera (ore 20.45) della Dacia Arena tra Udinese e Inter, con i nerazzurri di Antonio Conte a caccia di tre punti fondamentali in trasferta per tornare a vincere dopo tre pareggi consecutivi in campionato. Lukaku e compagni inseguono in classifica la capolista Juventus a -3 ma devono anche guardarsi le spalle dalla Lazio, terza a -5 dalla vetta ma con una partita da recuperare.

Il match tra Udinese e Inter, in programma questa sera alle ore 20.45 sul terreno di gioco della Dacia Arena di Udine, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 ed in diretta streaming su Sky Go con OASport che vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER SERIE A

DOMENICA 2 FEBBRAIO

ore 20.45 Udinese-Inter (diretta su Sky Sport 1)

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku

