LIVE Udinese-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: Conte punta subito su Eriksen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Udinese-Inter

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Inter match della Serie A Tim 2019-20, Conte insegue la Juventus a stretto giro di posta e deve affrontare una trasferta insidiosa contro l’Udinese che ben sta figurando in queste ultime giornate.

L’Udinese gioca bene in queste giornate con Gotti che è rimasto in panchina come primo allenatore contrariamente alle intenzioni iniziali di prendere un nuovo tecnico, il mercato non ha portato molto se non il ritorno di Zeegelaar. Per quanto riguarda la formazione in porta Musso, trio difensivo con Nuytinck, Troost-Ekong e uno tra Becao e De Maio. Esterni di centrocampo i titolari Larsen e Sema, panchina per Zeegelaar. Mediana con Mandragora regista basso e le mezzali saranno Fofana e De Paul (tanto cercato proprio dall’Inter). Attacco con Okaka e Lasagna che dovrebbe vincere il ballottaggio con Nestorovski, più defilato l’utilizzo di Teodorczyk.

Loading...

Loading...

L’Inter proviene dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fiorentina per 2-1 e dal pareggio in campionato contro il Cagliari, riparte la rincorsa di Conte al campionato e alla Juventus, affrontando una difficile trasferta ad Udine. Per quanto riguarda la formazione in porta andrà Handanovic, trio difensivo con Skriniar, De Vrij e uno tra Bastoni e Godin, favorito l’italiano. Esterni di centrocampo Candreva a destra e Young a sinistra, in panchina Biraghi e Moses. Mediana con Barella e Brozovic recupero dall’infortunio, panchina per Sensi e Borja Valero. Trequarti con Eriksen a supporto di Sanchez che rileva lo squalificato Lautaro Martinez e Lukaku, in panchina il giovane Esposito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Udinese-Inter, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.