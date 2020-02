LIVE Sport Invernali, DIRETTA 16 febbraio: Wierer e Vittozzi per le medaglie, Brignone cerca punti in slalom

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi domenica 16 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero di fuoco e da vivere tutti insieme appassionatamente sperando in grandi risultati da parte dell’Italia.

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vogliono essere protagoniste nell’inseguimento dei Mondiali di biathlon ad Anterselva, le azzurre partiranno in posizione interessante e possono puntare al podio. Federica Brignone cercherà invece di raccogliere qualche punto nello slalom di Kranjska Gora per avvicinarsi a Mikaela Shiffrin in classifica generale. Da non perdere Dominik Fischnaller ai Mondiali di slittino, l’altoatesino può fare saltare il banco a Sochi. Poi lo Ski Tour di sci di fondo a Oestersund, lo short track e tanto altro ancora.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi domenica 16 febbraio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutte le gare in programma con tutti i risultati. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti. (Foto:Federico Angiolini)

CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI SPORT INVERNALI OGGI (16 FEBBRAIO)

DI SEGUITO GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE