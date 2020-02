LIVE Inter-Milan 4-2, Serie A in DIRETTA: rimonta folle da 0-2. Non basta Ibrahimovic: pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.47 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live.

22.45 Rimonta l’Inter e vince una partita assurda dopo 50 minuti di dominio rossonero con Ibrahimovic in versione fenomenale, l’Inter nel secondo tempo entra con un altro piglio e prima con Brozovic da fuori poi con Vecino a rimorchio e De Vrij di testa firmano la rimonta, nel finale poker di Lukaku.

96′ Fine della partita.

95′ Entra Biraghi per Young per l’Inter.

94′ Gooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, cross di Moses dalla destra improvviso che trova Lukaku che segna di testa sul primo palo, Inter-Milan 4-2.

92′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

90′ Palo di Ibrahimovic che svelta di nuovo su Skriniar e trova la base del palo destro.

89′ Contropiede di Barella che davanti a Donnarumma spreca tutto e calcia addosso al portiere.

87′ Fuori Rebic e dentro Bonaventura per il Milan.

85′ Fuori Kessié ed entra Paquetà per il Milan.

84′ Fuori Candreva e dentro Moses per l’Inter.

83′ Traversa di Eriksen su punizione dai 33 metri!

82′ Fuori Castillejo per Leao nel Milan.

80′ Giallo per Conti che sgambetta Eriksen a centrocampo.

78′ Brozovic ci prova da fuori area, para facilmente Donnarumma.

76′ L’Inter è totalmente un altra squadra in questo secondo tempo, aggressiva e precisa.

74′ Fuori Sanchez e dentro Eriksen per l’Inter.

72′ Gooooooooooooooooooool, De Vrijjjjjjjjjjjjjj, di testa impatta il derby spedendo la palla sul secondo palo, Inter-Milan 3-2.

70′ Lukaku a giro con una deviazione per poco non trova l’incrocio dei pali.

68′ Rebic mette a sedere due giocatori con una finta ma il suo tiro successivo viene deviato da De Vrij.

66′ Ibrahimovic su punizione dai 35 metri spaventa Padelli ma non trova la porta.

64′ Ibrahimovic per un soffio non arriva ad anticipare l’intervento di Padelli.

62′ Giallo per Kessié, fallo a centrocampo su Barella.

60′ Candreva calcia da posizione impossibile, pallone oltre lo specchio della porta.

58′ Partita totalmente esplosa, pressing da entrambe le parti.

56′ Gialli per Barella e Skriniar, il primo per un fallo in un azione precedente mentre il secondo su Castillejo.

54′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Vecinoooooooooooooooooooooo, rete di di Vecino che approfitta di una respinta corta di Donnarumma, Inter-Milan 2-2.

52′ Gooooooooooooooooooooooool, Brozoviccccccccccccccccccccc, grande gol del regista dell’Inter che al volo di sinistro da fuori area mette in rete sul primo palo, Inter-Milan 1-2.

50′ Inter che prova ad alzare il baricentro, Young alto sulla sinistra.

48′ Ammonito Vecino per fallo su Theo Hernandez a centrocampo!

46′ Inizia il secondo tempo!

21.40 Milan che impatta il derby con Ibrahimovic che costruisce, rifinisce per Rebic e sigla anche la rete del raddoppio di testa. Lukaku si nota solo una sgroppata, non pervenuti centrocampo e Sanchez per i nerazzurri.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Fine primo tempo, Inter-Milan 0-2.

46′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Ibrahimoviccccccccccccccccccccc, corner dalla destra per Ibrahimovic che di testa stacca sul secondo palo senza lasciare scampo al portiere, Inter-Milan 0-2.

44′ Ci sarà un minuto di recupero.

42′ Milan meritatamente in vantaggio, Inter assente in questo primo tempo.

40′ Gooooooooooooooooooooool, Rebicccccccccccccccccccc, Ibrahimovic di testa sovrasta Godin e serve Rebic che segna attraversa l’uscita sbagliata di Padelli, Inter-Milan 0-1.

38′ Barella dalla destra mette in mezzo, Donnarumma anticipa Lukaku.

36′ Ibrahimovic prova a mettere in mezzo da dentro l’area di rigore, spazza De Vrij.

34′ Partita che è scesa di ritmo dopo un buon inizio sopratutto da parte dei rossoneri.

32′ 161 i passaggi per il Milan, 131 per l’Inter i passaggi effettuati.

30′ Possesso palla Milan che prova trovare il varco giusto per servire Ibrahimovic.

28′ Donnarumma durante la parata precedente cade male sulla caviglia, si scalda Begovic ma il portiere prova a rimanere in campo.

26′ Theo Hernandez mette in mezzo forte il pallone ma Skriniar salva tutto prima dell’arrivo di Ibrahimovic.

24′ Lukaku si scatena sulla fascia destra e mette la palla in mezzo per Vecino che colpisce a botta sicura ma Donnarumma respinge il tentativo.

21′ Godin di testa dopo un corner non trova la porta per un soffio.

19′ Sanchez prova il tiro dentro l’area di rigore, respinge Romagnoli con il corpo.

17′ Tiro di Rebic da fuori area che finisce oltre lo specchio della porta.

15′ Milan che prova a chiudere l’Inter dentro la sua area di rigore.

13′ Partita che vive di fiammate, Ibrahimovic che svolge un lavoro di regia nella fase offensiva dei rossoneri.

11′ Inter che prova a fare possesso palla ma il Milan è ben messo in campo.

9′ Calhanoglu da fuori area esplode il destro e trova la base del palo!

7′ Castillejo ancora una volta va al cross dalla destra, Rebic colpisce il pallone ma trova la deviazione di Godin che manda fuori il pallone.

5′ L’Inter prova ad alzare il baricentro nonostante il pressing alto del Milan.

3′ Prima occasione per il Milan, Castillejo crossa per Ibrahimovic che apre il piatto trovando l’impatto con il pallone ma non trova la porta.

1′ Inizia la partita!

20.43 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco il fischio d’inizio.

20.40 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre, tutto pronto a San Siro.

20.37 Numeri positivi anche nei derby interni per l’Inter. I nerazzurri non perdono in casa con il Milan da 8 partite e soltanto due volte, nella storia del campionato, hanno avuto una striscia di imbattibilità interna più lunga: nel 1959 (9) e nel 1938 (10).

20.34 Gli ultimi 3 derby di Milano in Serie A sono stati a tinte nerazzurre. L’Inter non batte il Milan in campionato per 4 volte di fila dal 1983: in quella occasione la serie di successi consecutivi arrivò a 5.

20.31 Ecco immagini social dell’Inter:

20.28 Nell’ultimo turno per la squadra di Pioli è arrivato il pareggio interno contro il Verona dopo 3 vittorie di fila: 1-1, con Calhanoglu a rispondere dopo l’iniziale vantaggio siglato da Faraoni.

20.25 Cambio di marcia deciso per il Milan nel nuovo anno. Nel 2020 i rossoneri non hanno mai perso: 5 risultati utili consecutivi in campionato.

20.22 Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Conte ha battuto in trasferta l’Udinese grazie a una doppietta di Lukaku.

20.19 L’Inter è imbattuta in campionato dallo scorso 6 ottobre: i nerazzurri sono reduci da una serie di 15 risultati utili consecutivi.

20.16 Immagini dal social del Milan:

20.13 Match da non sbagliare anche per il Milan che, in caso di successo, supererebbe proprio il Verona in classifica, in zona Europa League: i rossoneri al momento si trovano in nona posizione a quota 32 punti, 2 in meno rispetto ai gialloblù.

20.10 Eriksen originariamente atteso come titolare accanto a Lukaku partirà dalla panchina, Antonio Conte preferisce una vera punta accanto a Lukaku.

20.07 Il derby riveste un’importanza fondamentale per l’Inter: i nerazzurri vogliono approfittare della sconfitta della Juventus a Verona per agganciare i bianconeri in vetta a quota 54.

20.04 Precedenti a favore dell’Inter anche per quanto riguarda le gare giocate in casa del club nerazzurro: 32 vittorie contro 23 affermazioni del Milan e 30 pareggi.

20.01 Si tratta del derby numero 172 in Serie A tra Inter e Milan. Bilancio favorevole ai nerazzurri che hanno vinto 65 volte, contro i 51 successi rossoneri. 55 i pareggi.

19.58 Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

19.55 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Inter-Milan derby lombardo della Serie A.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Milan big match della Serie A Tim 2019-20, il derby è sempre una partita che fa storia a sé ma la classifica dice che l’Inter cerca la vittoria per ritornare a pari punti con la Juventus e il Milan per scalare le zone nobili della Serie A.

Il Milan viene dal pareggio contro il Verona e cerca l’impresa che può valere una stagione dal punto di vista morale e soprattutto di classifica, recuperati Ibrahimovic, Kjaer e Conti. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Donnarumma, in difesa Conti e Theo Hernandez saranno i terzini, Calabria dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa Romagnoli e uno tra Musacchio e Kjaer con il primo favorito. Centrocampo a cinque con Castillejo e Bonaventura sulle fasce, mediana con Bennacer regista con Kessié e Calhanoglu mezzali. Davanti il solo Ibrahimovic supportato dall’inserimento delle mezzali di centrocampo, inizio dalla panchina per Leao e Rebic.

L’Inter nel suo percosso può ritornare in vetta alla classifica con una vittoria insieme alla Juventus, per quanto riguarda il derby la squadra di Conte non avrà a disposizione Lautaro Martinez ancora squalificato ma ritrova un centrocampo praticamente al completo. In porta andrà Padelli (difficile il recupero di Handanovic) mentre in difesa ci saranno De Vrij, Skriniar e Godin a formare il trio di centrali difensivi anche se D’Ambrosio resta in corsa per un posto. Esterni Moses e Young anche se Candreva resta in corsa per un posto per la fascia destra, mediana con Barella, Brozovic e Sensi, resta in corsa per un posto Vecino. Attacco con Lukaku ed Eriksen a supporto della forte punta belga, panchina per Sanchez ed Esposito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Milan, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

