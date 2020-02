LIVE Inter-Milan, Serie A calcio in DIRETTA: derby in tempo reale e streaming

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Milan big match della Serie A Tim 2019-20, il derby è sempre una partita che fa storia a sé ma la classifica dice che l’Inter cerca la vittoria per ritornare a pari punti con la Juventus e il Milan per scalare le zone nobili della Serie A.

Il Milan viene dal pareggio contro il Verona e cerca l’impresa che può valere una stagione dal punto di vista morale e soprattutto di classifica, recuperati Ibrahimovic, Kjaer e Conti. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Donnarumma, in difesa Conti e Theo Hernandez saranno i terzini, Calabria dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa Romagnoli e uno tra Musacchio e Kjaer con il primo favorito. Centrocampo a cinque con Castillejo e Bonaventura sulle fasce, mediana con Bennacer regista con Kessié e Calhanoglu mezzali. Davanti il solo Ibrahimovic supportato dall’inserimento delle mezzali di centrocampo, inizio dalla panchina per Leao e Rebic.

L’Inter nel suo percosso può ritornare in vetta alla classifica con una vittoria insieme alla Juventus, per quanto riguarda il derby la squadra di Conte non avrà a disposizione Lautaro Martinez ancora squalificato ma ritrova un centrocampo praticamente al completo. In porta andrà Padelli (difficile il recupero di Handanovic) mentre in difesa ci saranno De Vrij, Skriniar e Godin a formare il trio di centrali difensivi anche se D’Ambrosio resta in corsa per un posto. Esterni Moses e Young anche se Candreva resta in corsa per un posto per la fascia destra, mediana con Barella, Brozovic e Sensi, resta in corsa per un posto Vecino. Attacco con Lukaku ed Eriksen a supporto della forte punta belga, panchina per Sanchez ed Esposito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Milan, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

