LIVE Ciclocross, Mondiali U19 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della prova riservata agli uomini U19 dei campionati del Mondo di ciclocross di Dubendorf. Dopo le emozioni vissute ieri con la gara Juniores e Elite femminile e quella U23 maschile, il programma della seconda giornata della competizione iridata del fango e del telaio si apre con una corsa che potrebbe regalare più di qualche emozione al Tricolore.

Il grandissimo favorito sarà Thibau Nys, figlio del grande Sven che quest’anno ha conquistato il titolo Europeo di categoria, la Coppa del Mondo, è leader del Superprestige e ha vinto 17 gare su 21 disputate. Il principale indiziato a recitare il ruolo di antagonista del belga sarà lo svizzero, padrone di casa, Dario Lillo. Chance di medaglia anche per un altro fiammingo, Lennert Belmans, che sovente durante l’annata appena conclusa spesso si è dovuto arrendere solo al suo connazionale. Altri nomi da tenere d’occhio saranno probabilmente il francese Rémi Lelandais, il ceco Jan Zatloukal, il neerlandese Tibor del Grosso e il tedesco dominatore della scorsa stagione su strada Marco Brenner.

Qualche spiraglio di medaglia vi sarà anche per gli azzurri, con il campione d’Italia juniores Davide De Pretto, 6° agli Europei e 2° alle spalle di Nys in Coppa del Mondo a Tabor, e Filippo Agostinacchio, 5° in Coppa del Mondo a Namur e 5° all’Azencross di Loenhout che, nonostante sembra non stiano attraversando il loro migliore periodo di forma, potrebbero calare sul tavolo dei desiderosi di un metallo carte pesanti.

La gara prenderà il via alle ore 11.00, mentre la nostra DIRETTA LIVE inizierà circa 10 minuti prima.

