Biathlon, Classifica Coppa del Mondo 2020: Dorothea Wierer torna in testa! +21 su Eckhoff

Dorothea Wierer è balzata in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di biathlon al termine della sprint di Anterselva (prova dei Mondiali). L’azzurra ha chiuso in settima posizione e, grazie alle prestazioni fallose delle avversarie, è volata al comando della graduatoria con 545 punti (non considerando gli scarti). La detentrice della Sfera di Cristallo può vantare 21 lunghezze di margine sulla norvegese Tiril Eckhoff che oggi non ha incrementato il proprio battino. La nostra portacolori ha guadagnato terreno anche sulla svedese Hanna Oeberg che ora si trova a -66, in lotta per il trofeo c’è anche la tedesca Denise Herrmann a 86 punti di ritardo. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di biathlon.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON 2020:

1. Dorothea Wierer (Italia) 545

2. Tiril Eckhoff (Norvegia) 524

Loading...

Loading...

3. Hanna Oeberg (Svezia) 479

4. Denise Herrmann (Germania) 459

5. Marte Olsbu Roeiseland (Norvegia) 441

6. Justine Braisaz (Francia) 389

7. Julia Simon (Francia) 385

8. Ingrid Tandrevold (Norvegia) 384

9. Paulina Fialkova (Slovacchia) 378

10. Lisa Vittozzi (363)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse