LIVE Biathlon, Mondiali 2020 in DIRETTA: oro Olsbu Roeiseland, 6a Vittozzi, 7a Wierer. L’azzurra prima nella generale!

16.05 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.04 La norvegese Eckhoff, 59ma a 2’08” con 4/10, si è salvata per 3″5. Fosse uscita dalle prime 60, non avrebbe disputato l’inseguimento.

16.02 Nel complesso le italiane si sono difese e partiranno da una buona posizione in vista dell’inseguimento. Per quanto riguarda le altre azzurre: 45ma Sanfilippo (7/10) a 1’43”, 67ma Michela Carrara (7/10) a 2’30”.

16.01 Dorothea Wierer guida anche la classifica di Coppa del Mondo delle sprint con 266, ma Olsbu Roeiseland la incalza a -18.

16.00 La nuova classifica generale, senza scarti, vede Dorothea Wierer in testa con 545 punti, seguita da Eckhoff (524), Oeberg (479), Herrmann (459) e Olsbu Roeiseland (441).

15.57 La classifica finale della sprint femminile dei Mondiali di biathlon: oro alla norvegese Olsbu Roeiseland (9/10) con 6″8 sull’americana Dunklee (10/10) e 21″3 sulla ceca Charvatova (9/10). Quarta l’ucraina Pidhrushna (9/10) a 25″6, quinta la tedesca Herrmann (7/10) a 30″5. Poi le azzurre: sesta Lisa Vittozzi (37″6), settima Dorothea Wierer (39″), entrambe con 8/10 al poligono. Wierer torna leader della classifica generale, considerando la 13ma piazza della svedese Oeberg (7/10), mentre la norvegese Eckhoff, con 4/10, è finita fuori dalla zona punti!

15.55 Semerenko crolla nel giro finale e finisce alle spalle delle italiane. Lisa Vittozzi resta sesta, Dorothea Wierer settima.

15.48 Sfortunate le italiane. 10/10 dell’ucraina Semerenko, che finirà davanti. Wierer sta perdendo tanti punti in classifica generale, un peccato.

15.46 La ceca Charvatova è terza a 21″3, mai sul podio in carriera prima di oggi. Quarta Pidhrushna a 25″6, niente podio dunque per Herrmann. Sesta Lisa Vittozzi, settima Dorothea Wierer, che torna prima nella classifica generale.

15.45 9/10 per l’ucraina Pidhrushna, purtroppo anche lei finirà davanti alle italiane.

15.43 10/10 per la cinese Meng, può entrare nelle 20.

15.43 Charvatova sta perdendo tanto nell’ultimo giro, vedremo se finirà dietro alle azzurre. E’ dura.

15.41 5/5 in piedi per Aymonier, 8/10 nel complesso. Difficilmente però andrà a prendere le azzurre.

15.40 SORPRESA ASSURDA! La ceca Charvatova è seconda dopo due poligoni a 11″3 da Dunklee con 9/10!

15.38 Continua a precipitare in classifica Eckhoff. La norvegese è 40ma a 2’08” con 6 errori! La gara peggiore dell’anno nel momento sbagliato, anche l’inseguimento è compromesso. E Wierer ringrazia.

15.34 La svedese Oeberg (7/10) chiude 12ma a 57″2. Ha perso qualcosa dalle azzurre nell’ultimo giro.

15.33 La sensazione è che la classifica non cambierà più. Ripetiamo: è andata di lusso alle italiane! Sia pensando alla classifica di Coppa del Mondo sia all’inseguimento di domenica.

15.31 La situazione all’arrivo: in testa Olsbu Roeiseland (9/10) con 6″8 sulla sorprendente americana Dunklee (10/10) e 30″6 sulla tedesca Herrmann (7/10). Quarta Lisa Vittozzi (8/10) a 37″6, quinta Wierer (8/10) a 39″. 32ma la norvegese Eckhoff a 2’08” (4/10).

15.30 Altri 2 errori in piedi per Makarainen. Oggi il vento ha reso il poligono difficilissimo.

15.29 Attenzione però a Oeberg, che dopo 2 poligoni deve recuperare 17″ dalle italiane.

15.27 ALLUCINANTE HERRMANN! La tedesca, con 3 errori, è terza all’arrivo a 30″5 da Olsbu Roeiseland (che ne ha sbagliato uno solo! Per le azzurre si profila una quarta e quinta posizione per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer (entrambe con 8/10). Per come si era messa, è andata di lusso. E Wierer torna in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, guadagnando tanto su Oeberg e, soprattutto, Eckhoff (4/10 al poligono).

15.26 TRE ERRORIIIIIIIIIIIII OEBERG!!!! Oggi Wierer guadagna tantissimo sulle avversarie in chiave classifica generale!

15.25 Oeberg si sta gestendo nel corso del secondo giro in vista del poligono: la svedese, con 10/10, sarà oro.

15.24 La francese Braisaz chiude con 6/10. Herrmann, con 7/10, sta andando come una moto nell’ultimo giro e andrà a superare le azzurre.

15.23 Dunklee non va più avanti, pazzesco! Sta caracollando! Conclude comunque seconda a 6″8: la medaglia è ad un passo.

15.22 2 errori a terra per la finlandese Makarainen. A Dunklee restano solo 3 secondi di vantaggio su Olsbu a 300 metri dall’arrivo! E’ in crisi l’americana!

15.20 Oeberg è seconda a 2″7 da Fialkova dopo il primo poligono, ma poi la slovacca ha sbagliato due volte. E’ tutto in mano alla svedese.

15.19 Fortunata Oeberg, non trova vento e trova un pesantissimo 5/5 a terra. Dunklee non sta perdendo nulla da Olsbu, attenzione perché l’americana può firmare l’impresa!

15.17 Lisa Vittozzi è seconda all’arrivo a 37″6 da Olsbu Roeiseland, appena 1″4 davanti a Wierer. Non arriverà il podio, speriamo almeno in una top8.

15.16 SORPRESA INCREDIBILE! L’americana Dunklee piazza il 10/10, è in testa dopo 2 poligoni con 12″9 su Olsbu Roeiseland!

15.15 Partita a razzo la svedese Oeberg. Attenzione, se non sbaglia….

15.14 Olsbu Roeiseland è prima all’arrivo con 39″ su Dorothea Wierer, che ha reagito nel finale. Eckhoff è decima a ben 2’08” con 6 errori!

15.13 2 errori a terra per la tedesca Herrmann a terra, altrettanti per la ceca Davidova in piedi.

15.13 Parte ora la svedese Hanna Oeberg, che a questo punto può far saltare il banco.

15.12 Wierer sta pagando sugli sci nell’ultimo giro. Ora la tedesca Herrmann al primo poligono, sta volando. 7/10 per Sanfilippo al poligono.

15.11 5/5 in piedi per Lisa Vittozzi, è quarta dopo il secondo poligono con 7 decimi di vantaggio su Wierer!

15.10 2 errori in piedi anche per Fialkova, che butta via l’oro.

15.09 Dopo due poligoni è prima Olsbu Roeiseland con 9/10 e 9″9 sulla svizzera Aita Gasparin (10/10). Quarta Wierer a 28″ (8/10).

15.09 4 ERRORI ANCHE PER TANDREVOLD! C’è tanto vento!

15.08 Wierer chiude la gara con 8/10, 9/10 per Olsbu Roeiseland. Bicchiere mezzo pieno: Wierer guadagnerà punti su Eckhoff, che ha disputato una gara disastrosa. Mezzo vuoto: medaglie lontanissime.

15.07 10/10 per la svizzera Aita Gasparin, è in testa.

15.06 Un errore a terra per Davidova, 11ma a 35″ da Fialkova.

15.05 4 ERRORI DI ECKHOFF! Chiude con 4/10! Gara disastrosa per la norvegese! A questo punto Dorothea Wierer deve pensare alla classifica di Coppa del Mondo!

15.04 Non si è messa bene per l’Italia. Un errore a terra per Wierer, due per Vittozzi. Ora bisogna pensare all’inseguimento, per non compromettere anche quello. Eckhoff al secondo poligono.

15.03 Pazzesco 5/5 di Paulina Fialkova, con range time impressionante. La slovacca è prima con 8″1 su Hojnisz, 11″3 su Tandrevold, 14″1 su Aita Gasparin, 14″5 su Olsbu. 12ma Sanfilippo con 1 errore a 37″6, 4 decimi avanti a Wierer. 15ma Vittozzi a 47″6 con 2 errori.

15.02 Butta la gara Lisa Vittozzi con 2 errori, addio medaglia per l’Italia.

15.01 5/5 anche per la norvegese Tandrevold, è seconda dopo il primo poligono.

15.00 Attenzione a Olsbu Roeiseland. Ha sparato lentamente, ma non ha sbagliato a terra.

14.59 1 errore per Wierer a terra, 2 in piedi per Hojnisz. C’è tantissimo vento.

14.58 Dorothea Wierer arriva al primo poligono. Dovrà gestire il vento con esperienza.

14.57 Wierer è terza a 12″ dopo 2200 metri. Vittozzi sesta a 3″8 dopo 1,1 km.

14.58 DUE ERRORI PER ECKHOFF! E altri due li ha sbordati. Il vento ha penalizzato la norvegese.

14.58 Eckhoff al primo poligono a terra.

14.57 Olsbu Roeiseland seconda a 2″2 dalla connazionale Eckhoff ai 1100 metri.

14.56 3 errori per Haecki, già fuori dai giochi.

14.55 Dorothea Wierer paga già 6″6 da Eckhoff dopo 1100 metri, sono tanti. E’ terza.

14.55 Partita Lisa Vittozzi. Tutti la temono.

14.54 Due errori a terra per l’ucraina Dzhima.

14.53 Subito Eckhoff. La norvegese transita in testa ai 1100 metri con 3″3 su una Hojnisz che è partita forte.

14.52 5/5 per Hojnisz, attenzione perché la polacca oggi potrebbe sorprendere. Non sbagliare con questo vento è importantissimo.

14.52 PARTITA DOROTHEA WIERER!

14.51 Dopo 1,1 km, Haecki paga 4″8 da Hojnisz.

14.50 Ora la gara inizia per davvero. Partita Tiril Eckhoff, la favorita n.1. Può fare il vuoto sugli sci.

14.50 Hojnisz davanti dopo 1100 metri, ma la classifica non è ancora attendibile.

14.49 In gara la svizzera Haecki, possibile mina vagante.

14.48 Partite l’ucraina Dzhima e la bielorussa Kryuko.

14.46 C’è anche uno spettatore d’eccezione ad Anterselva: Dominik Paris. Con lui anche Manfred Moelgg.

14.45 Iniziata la gara, splende il sole ad Anterselva. La prima atleta in pista è la polacca Hojnissz-Starega.

14.42 Oggi sarà importante non sbagliare anche in vista dell’inseguimento di domenica: per questo Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer devono provare non commettere oltre un errore.

14.40 Si è alzato il vento, servirà dunque anche un pizzico di fortuna.

14.35 Per sperare nella medaglia, sia Wierer sia Vittozzi dovranno sparare con il 100%, dunque senza commettere errori. E, anche in questo modo, il podio non sarebbe comunque certo, perché occorrerebbe sperare in qualche errore di Eckhoff, Olsbu Roeiseland, Oeberg, Herrmann e forse anche Braisaz.

14.33 Attenzione al vento che oggi potrebbe rendere il poligono molto selettivo.

14.30 Dorothea Wierer è invece prima nella classifica sprint con 230 punti, ma Eckhoff incombe a 195. La norvegese ieri ha veramente impressionato nella staffetta mista: se non sbaglia, forse la sola Herrmann potrà batterla.

14.28 I Mondiali di biathlon, a differenza di tutti gli altri sport invernali, assegnano anche punti per la Coppa del Mondo. Dunque la gara odierna varrà doppio. In classifica generale comanda la norvegese Eckhoff con 524 punti, +15 su Dorothea Wierer e +68 sulla svedese Hanna Oeberg.

14.25 I pettorali delle favorite e delle outsider: 11 Eckhoff, 16 Olsbu Roeiseland (che dunque scatterà subito dopo Wierer), 18 Tandrevold, 21 Fialkova, 27 Davidova, 40 Herrmann, 48 Braisaz, 55 Oeberg, 58 Bescond, 60 Makarainen.

14.22 I pettorali di partenza delle italiane: 15 Dorothea Wierer, 20 Lisa Vittozzi, 22 Federica Sanfilippo, 30 Michela Carrara

14.20 Le favorite di oggi, a nostro avviso sono quattro: le norvegesi Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland, la svedese Hanna Oeberg e la tedesca Denise Herrmann.

14.15 L’Italia non ha mai vinto una medaglia nella sprint femminile ai Mondiali. Oggi sarà la volta buona? Sarà durissima: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono outsider, ma non le favorite.

14.12 Il podio del Mondiale 2019 vide imporsi la slovacca Kuzmina davanti alla norvegese Tandrevold ed alla tedesca Dahlmeier: la prima e la terza si sono ritirate, la seconda vive un momento di flessione dopo un avvio di stagione sensazionale. Dorothea Wierer giunse decima.

14.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della sprint femminile dei Mondiali di biathlon 2020 in scena ad Anterselva.

La startlist della sprint femminile – Le favorite della sprint femminile

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, venerdì 14 febbraio, alle ore 14.45, per l’Italia saranno della partita Lisa Vittozzi col 20, Dorothea Wierer col 15, Federica Sanfilippo col 22 e Michela Carrara col 30. Saranno 102 le atlete al via.

In palio ci saranno le medaglie iridate, ma inevitabilmente l’esito della prova odierna va ad intrecciarsi indissolubilmente con la classifica della Coppa del Mondo: in testa c’è la norvegese Tiril Eckhoff, che vanta 15 punti di margine sull’azzurra Dorothea Wierer, ma la graduatoria di specialità premia finora l’italiana. La norvegese partirà con il pettorale numero 11.

Alle spalle delle due grandi contendenti, non possono essere tagliate fuori dal novero delle favorite Lisa Vittozzi, apparsa in crescendo di condizione nelle ultime uscite dopo un opaco inizio di stagione che pare però ormai alle spalle, e la svedese Hanna Oeberg (parte con 55), terza incomoda nella generale e quarta nella classifica di specialità.

Allargando il discorso alla gara secca, ecco spuntare deciso il nome della norvegese Marte Olsbu Roeiseland (col 16), ma non va dimenticata neppure la tedesca Denise Herrmann (col 40), che ha mostrato un ottimo passo sugli sci. Un gradino sotto queste atlete paiono essere la transalpina Julia Simon (col 37), la slovacca Paulina Fialkova (col 21) e la russa Svetlana Mironova (col 43).

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, venerdì 14 febbraio, la gara inizierà alle ore 14.45, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

