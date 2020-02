Calcio: il Milan tira un sospiro di sollievo, Ibrahimovic recuperato per il derby

Oggi è il gran giorno del derby tra Inter-Milan. I tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo, Zlatan Ibrahimovic sarà della partita. Come riportato anche dal sito di Gazzetta, il campione svedese è tornato disponibile dopo alcuni acciacchi che gli hanno impedito di lavorare in gruppo per gran parte della settimana.

Secondo la rosea mister Pioli starebbe pensando anche di schierarlo dal primo minuto con un modulo ad una punta per esaltarne le caratteristiche. Il Milan, infatti, potrebbe scendere in campo con Kessié davanti alla difesa e Castillejo, Calhanoglu e uno tra Bonaventura e Rebic alle spalle dello svedese. Ovviamente si tratta di indiscrezioni che dovranno essere suffragate da quanto accadrà in campo.

Per quanto concerne l’Inter Antonio Conte dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2 con Sanchez che prenderà il posto dello squalificato Lautaro Martinez. La cerniera di centrocampo sarà composta molto verosimilmente da Young, Brozovic, Barella, Moses ed Eriksen.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Lapresse