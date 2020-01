LIVE Volley femminile, Coppa Italia 2020 in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile, questa sera si disputano quattro partite da dentro o fuori: le quattro vincitrici si qualificheranno alla Final Four che andrà in scena nel weekend del 1-2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio. Si preannuncia grande spettacolo e tutto è aperto in partite da dentro o fuori, non mancano le grandi favorite della vigilia ma dovranno confermarsi in incontro secchi dove le sorprese sono dietro l’angolo.

Conegliano si presenta da capolista della Serie A e non dovrebbe avere particolari problemi contro Chieri, le Campionesse d’Italia si faranno trascinare da Paola Egonu per soppiantare le piemontesi. Novara, detentrice del trofeo, sta attraversando un buon momento di forma e con Brakocevic, Chirichella, Vasileva ha tutte le carte in regola per regolare Monza che invece è entrata in un tunnel di quattro sconfitte consecutive da cui sembra difficile rialzarsi. Busto Arsizio, seconda in classifica, incrocia Firenze e vuole il successo per giocare la Final Four in casa. Tra Scandicci e Casalmaggiore dovrebbe regnare l’equilibrio anche se le toscane sembrano favorite.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.

