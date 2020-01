LIVE Trento-Virtus Bologna 67-73, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: Teodosic risolve la gara, V nere in testa al girone con Darussafaka e Partizan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Termina anche la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!

TOP SCORER – TRENTO: Forray 24; BOLOGNA: Teodosic 23

FINISCE QUI: Bologna espugna di nuovo Trento per 67-73, va ad aggiungersi a Darussafaka e Partizan in testa al girone E e inguaia decisamente Trento, ora a 0-3 nel girone.

67-73 A segno Forray, anche se è tardi. 4″ alla fine, time out Djordjevic.

Due tentativi di Trento, respinti dal ferro e dalla stoppata di Ricci. 6″9 alla fine.

65-73 Pascolo battezzato da tre, dall’altra parte transizione veloce che porta Markovic a segno e forse chiude qua la partita! Meno di 20″ al termine, time out Brienza.

65-71 L’ALLEY OOP MARKOVIC-HUNTER! 40″ al termine.

Markovic cerca Ricci, trova il piede di Kelly: riciclati 14 secondi, 47″3 alla fine.

Forray batte Hunter, ma non trova nessuno sul passaggio. Ultimo minuto.

65-69 2/2 Teodosic.

Quarto fallo di Kelly su Teodosic, che va in lunetta con due tiri liberi a 1’21” dal termine.

Quarto fallo di squadra di Trento, con Craft che si allaccia con Hunter; terzo personale per il 10 trentino.

65-67 Bella palla di Forray per Kelly, a 1’40” dalla fine Trento resta nella partita!

63-67 TEODOSIC! Ancora lui, dalla media, e come 17 giorni fa si sta prendendo in mano le V nere! Time out Brienza.

Due chance di tiro, una di Forray e l’altra di Blackmon, fallite da Trento: 2’02” alla sirena, possesso Bologna.

63-65 Teodosic penetra, Gamble schiaccia: ancora Virtus avanti! 3′ alla fine.

63-63 ANCORA TEODOSIC! La tripla della nuova parità, 19 per lui a 3’45” dal termine!

63-60 Gran penetrazione di Forray, e adesso è spettacolo a Trento! 22 per lui.

61-60 RICCI! Da tre! Non molla Bologna a 5′ dalla fine!

61-57 FORRAY! Ed è +4 Trento!

58-57 1/2 Craft, palla in mano a Trento a 5’46” dalla fine.

Colpo di furbizia incredibile di Craft che ruba palla a Teodosic e lo costringe a spendere il fallo antisportivo, consegnando all’avversario due liberi e possesso.

57-57 TEODOSIC! C’è la tripla del pareggio Bologna!

57-54 3/3 Forray, sorpasso Trento! Parziale di 12-0.

Errore incredibile di Gaines, che frana addosso a Forray dopo che questi ha già scoccato la tripla dall’angolo: ci sono tre tiri dalla lunetta.

Arriva anche la stoppata di Kelly su Teodosic! Ultimo tocco di Gamble, rimessa Trento.

54-54 FORRAY! C’è la prima parità dall’inizio dell’incontro a 7’05” dal termine!

Quarto fallo di Cournooh, che cerca e non trova lo sfondamento di Blackmon.

Craft per Kelly, che cerca la tripla del sorpasso, ma spedisce in aria un air ball.

52-54 Ancora l’asse Craft-Kelly, schiacciata del secondo! Trento a -2, dal primo quarto non accadeva. 8′ alla fine.

50-54 Stupenda palla di Craft per Kelly! Time out Bologna.

Kelly stoppa Hunter, che tocca per ultimo il pallone: rimessa Trento.

Comincia l’ultimo quarto!

TOP SCORER – TRENTO: Forray 12; BOLOGNA: Teodosic 13

Palla a due conquistata da Trento, ma Mian non si accorge che sta scadendo il tempo, cerca la penetrazione e la sirena suona. Finisce così il terzo quarto, e c’è una partita che deve ancora decidersi.

Lotta furiosa a rimbalzo sulla tripla sbagliata da Markovic, viene fischiata contesa e quindi, in EuroCup, c’è palla a due (e non la freccia dell’ignobile possesso alternato) con 4″6 da giocare.

48-54 Tripla di Mezzanotte! Tenta di restare attaccata, ancora, Trento.

45-54 Palla pazzesca di Markovic per Hunter! Comincia così l’ultimo minuto del terzo quarto.

45-52 2/2 Hunter.

Teodosic trova una bella palla per Hunter, c’è il fallo di Mezzanotte ravvisato sulla stoppata che, in verità, pareva prendere molta più palla che mano. Liberi.

45-50 Tripla di Blackmon, Trento prova a riavvicinarsi! 2′ alla fine del terzo quarto.

42-50 Teodosic inganna tutti, finge di guardare per il passaggio e invece appoggia al vetro.

Triple sbagliate da Gaines da una parte e da Kelly dall’altra.

42-48 2/2 Markovic.

Markovic cerca e non trova l’alley oop per Hunter, che raccoglie il proprio rimbalzo e trova anche il fallo di Knox mentre cerca il tiro fuori equilibrio. Liberi per il virtussino, quarto fallo per il trentino.

42-46 Battaglia a rimbalzo, palla che va nelle mani di Mian che serve Pascolo, che appoggia. Dall’altra parte Forrey commette un fallo su Markovic che l’argentino contesta perché il serbo aveva usato il braccio in maniera piuttosto chiara; è il terzo fallo per il numero 10 trentino.

40-46 Palla spaventosa, dalla metà del campo, di Markovic per Baldi Rossi: che spettacolo!

Forray porta via la palla a Teodosic, il quale commette subito dopo fallo, e a 6’25” dalla fine del terzo quarto è possesso molto importante per Trento.

40-44 2/2 Mian.

Weems commette fallo sul tiro di Mian in penetrazione: liberi.

38-44 Ricci cerca la conclusione rovesciata a canestro, viene stoppato, ma irregolarmente: due punti validi.

38-42 Spara la bomba Forray, ed è l’uomo che ha fatto la storia di Trento a farla ritornare a -4!

35-42 1/2 Gamble.

Weems pesca Gamble sotto canestro, costretto al fallo Craft: liberi.

Gran palla di Craft per Forray, ma Gamble lo stoppa (ed è la seconda volta!).

35-41 Si iscrive alla partita anche Kelly.

33-41 Bologna lo chiama, Teodosic risponde: +8 ospite.

33-39 Subito da tre Mian: Trento ha tutta l’intenzione di aggredire questo terzo quarto meglio del primo.

Tornano in campo le due squadre per il terzo quarto!

Nell’altro match del gruppo E, affermazione del Darussafaka per 65-63 sul Partizan con 13 punti di Berk Demir e 12 di Jarrod Jones; dall’altra parte 13 a testa per James Michael McAdoo, Rade Zagorac e Marcus Paige.

Pur con i grossi problemi al tiro per i primi 12 minuti, poi in parte risolti, Trento è avanti 22-16 a rimbalzo. Il dato delle palle perse premia Bologna (9-12). 3 falli per Kelly da una parte, altrettanti per Cournooh dall’altra.

TOP SCORER – TRENTO: Forray 9; BOLOGNA: Gamble 10

30-39 1/2 Markovic, ed è così che finisce il secondo quarto, con una buona reazione di Trento.

Forray prova a fermare la corsa forsennata di Markovic, che fa vedere bene il fallo e guadagna altri due tiri liberi.

Air ball di Mian da tre, restano 5″5 a Bologna.

30-38 2/2 Markovic.

30-36 1/2 Teodosic, e questa è una notizia. Fallo sul rimbalzo conseguente di Pascolo, in lunetta ci va Markovic.

Fallo sul blocco di Lechthaler, secondo per lui. Time out in campo intanto, poi liberi per Teodosic.

30-35 Appoggio inventato dalla distanza abbastanza importante di Forray, Trento al minor divario da tempo.

Dopo altri errori, ultimo minuto del quarto.

28-35 1/2 Hunter, rimessa Bologna.

Antisportivo contro Lechthaler, dopo uno scontro multiplo con Pascolo e Hunter in cui però l’ex Siena non è riuscito a evitare la sanzione più pesante.

28-34 Ancora Pascolo a realizzare, 2′ all’intervallo.

26-34 Cournooh a segno.

0/2 Gamble.

Entra in campo anche Luca Lechthaler, alla prima presenza in EuroCup per i problemi di falli di Knox e Kelly. Intanto va in lunetta Hunter.

26-32 Clamoroso salvataggio di Pascolo! Segna Craft, altro time out.

24-32 Teodosic ci mette la penetrazione e risblocca le V nere.

24-30 Craft per Forray, e Trento adesso è a -6 dal -16 che era.

Stoppata bestiale di Gamble su Kelly, in un momento in cui le due squadre non stanno brillando per precisione.

Siamo alla metà del secondo quarto.

22-30 Realizza l’aggiuntivo Blackmon.

21-30 Penetrazione vincente di Blackmon, c’è anche il fallo di Weems e dunque l’aggiuntivo.

19-30 Craft cerca di tenere Trento attaccata.

17-30 Alla quinta azione offensiva in fila, dopo quattro rimbalzi in attacco, Gamble ne ha abbastanza e inchioda la schiacciata.

17-28 Splendida palla di Craft per Pascolo che segna di tocco in appoggio, time out a 7’37” dall’intervallo.

15-28 A segno Craft dalla zona della lunetta.

Momento un po’ confuso del match in questi primi due minuti di secondo quarto, con tre palle perse complessive.

13-28 Gran palla di Baldi Rossi per Gamble, schiacciata inevitabile.

Si ricomincia alla BLM Group Arena.

Statistiche: Trento 2/6 e 3/9 da due e da tre (33.3% in entrambi i casi), Bologna 7/11 e 4/6 (63.6% e 66.7%).

TOP SCORER – TRENTO: Craft 4; BOLOGNA: Teodosic, Gamble 6

Recupera palla Trento, Blackmon sfiora la tripla da dieci metri, finisce il primo quarto con un dominio completo di Bologna.

Ultimo possesso del quarto, ce l’ha (da palla recuperata) Bologna; fallo di Knox su Pajola con 8″ da giocare, è rimessa.

13-26 Tripla di Blackmon. Ultimo minuto del quarto.

10-26 Di nuovo è la circolazione ospite a essere di livello, Baldi Rossi a segno.

10-24 Ancora una palla spettacolare di Teodosic per Hunter, uscendo direttamente dal raddoppio. Appoggio facile per il 32.

Sbaglia l’aggiuntivo Craft.

10-22 Craft percorre tutto il campo, fa lo slalom in mezzo alla difesa virtussina, segna e subisce il fallo di Baldi Rossi; a Djordjevic tutto ciò (e un paio di leggerezze offensive) non piace ed è così time out.

8-22 Pajola piazza la tripla, ed è +14 Bologna.

8-19 Gran passaggio dietro la schiena di Pascolo! Serve Craft, appoggio facile per lui. 3’30” alla prima sirena.

6-19 Sull’azione successiva, Markovic per Teodosic, ed è già sesto assist per la Virtus stasera.

Circolazione spettacolare delle V nere, Teodosic serve Weems che potrebbe tirare, e invece praticamente spedisce la palla nelle mani di Knox che la devia: rimessa Bologna.

6-16 Giro e tiro di Weems dalla media, verso la linea di fondo.

6-14 Dall’angolo Forray, seconda tripla per Trento.

3-14 Che spettacolo: Milos Teodosic! Palleggio quasi confuso, poi all’improvviso prende, spara da tre e segna.

Sbaglia l’aggiuntivo Gamble.

3-11 Gran palla di Markovic per Gamble, che appoggia al vetro e prende anche il fallo di Kelly, già il suo secondo.

3-9 Tripla senza ritmo di Mian, ma se c’è uno che può permettersi, a Trento, di fare queste cose, è lui. Dopo quasi tre minuti s’interrompe il digiuno trentino.

0-9 Palla fatata di Teodosic per Ricci che appoggia al vetro.

0-7 Ancora Gamble! Parziale virtussino in meno di due minuti, ed anche la difesa degli uomini di Djordjevic funziona a dovere.

0-5 Tripla di Markovic, ed è subito primo tentativo di fuga di Bologna.

0-2 Gamble raccoglie sotto canestro la buona circolazione dei suoi compagni e realizza.

Alzata la palla a due, ed il primo possesso è bolognese.

20:02 Ed ecco che i due quintetti fanno il loro ingresso sul parquet!

20:00 QUINTETTI – TRENTO: Craft Forray Mian Mezzanotte Kelly; BOLOGNA: Teodosic Markovic Weems Ricci Gamble

19:58 In corso ora la presentazione.

19:55 Qualche minuto in più del previsto per cominciare, con i sette minuti indicati dal cronometro che mancano alla palla a due.

19:53 In arrivo la presentazione delle due squadre!

19:50 Dieci minuti all’inizio della sfida della BLM Group Arena!

19:45 A proposito di girone E, nell’altro match, quello tra Darussafaka e Partizan, al momento il punteggio è di 48-43 per i turchi nel finale di terzo quarto.

19:40 Partita fondamentale per entrambe le formazioni: vincendo (per la prima volta in queste Top 16, peraltro), Trento si rilancerebbe in chiave qualificazione, un discorso che invece Bologna vuole rendere più certo con il secondo successo consecutivo dopo quello al PalaDozza sul Darussafaka.

19:35 La notizia della serata riguarda Alessandro Gentile, che non sarà della partita, come riportato dagli account social dell’Aquila Basket, per un problema alla coscia sinistra.

19:30 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale per la terza giornata delle Top 16 di EuroCup 2019-2020. La Dolomiti Energia Trento riceve la Virtus Bologna in una sfida di capitale importanza per entrambe.

Darussafaka-Trento – Trento-Partizan Belgrado – Partizan Belgrado-Virtus Bologna – Virtus Bologna-Darussafaka

Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata delle Top 16 di EuroCup. Arriva il tempo del derby italiano del girone A, quello tra Dolomiti Energia Trento e Segafredo Virtus Bologna.

Se il match è di vitale importanza per le V nere, che devono vincere per confermare che la notte di Belgrado è un ricordo ormai passato, per l’Aquila Basket è una vera e propria questione di vita o morte (sportiva, per fortuna). Dopo la sconfitta con i serbi, infatti, la formazione di coach Nicola Brienza è a due sconfitte, e una terza la metterebbe quasi definitivamente in ginocchio in relazione alle prospettive europee. Per Bologna, invece, il record è di 1-1 dopo il successo al PalaDozza sul Darussafaka.

Nel recente match di campionato tra le due Trento ha rischiato una rimonta spettacolare nei secondi due quarti, ma la Virtus è passata ugualmente alla BLM Group Arena grazie a una serata spettacolare di Milos Teodosic, 30 punti e la capacità di rispondere colpo su colpo in un finale infuocato ad Alessandro Gentile. Justin Knox, centro casalingo, si è espresso così in merito alla sfida in arrivo ricordando la precedente: “Abbiamo bisogno di sistemare alcune situazioni difensive che ci sono costate care nel finale punto a punto, avremo sicuramente qualche adattamento da apportare per farci trovare pronti a questa sfida importante“.

La Virtus Bologna arriva dal successo nettissimo contro Pistoia in Serie A (90-60), a differenza della Dolomiti Energia, travolta da un 17/29 difficilmente ripetibile da tre di Reggio Emilia, vittoriosa nel Trentino per 81-103. Per gli ospiti parla coach Sasha Djordjevic: “Domani affronteremo una partita difficile, tosta e competitiva. Non dobbiamo pensare agli ultimi risultati di campionato, sia nostri che loro, perché la gara di domani sarà una partita a sé“. Le due squadre entreranno in campo conoscendo già, o quantomeno intuendo, il risultato dell’altra sfida del girone, Darussafaka-Partizan, in campo quasi due ore prima.

Trento-Virtus Bologna inizierà alle ore 20. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo